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Евростат: инфляция в ЕС в декабре выросла до 2,7%, в Чехии рост цен составил 3,3%

Новости 420on
17 января 2025
13:30
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Годовой рост потребительских цен в Европейском союзе в декабре ускорился до 2,7% по сравнению с ноябрьским показателем в 2,5%. Об этом сообщило европейское статистическое бюро Eurostat. В Чешской Республике инфляция выросла до 3,3% с 3,1% в ноябре, согласно данным Евростата.
Евростат работает с гармонизированными данными, используемыми для сравнения с другими странами ЕС, которые отличаются от расчетов Чешского статистического управления.

Самая высокая инфляция в ЕС в декабре, по данным Евростата, была зафиксирована в Румынии, где годовая инфляция потребительских цен достигла 5,5%. На втором месте оказалась Венгрия с инфляцией в 4,8%. За ней следует Хорватия с инфляцией в 4,5%.

Напротив, самый низкий уровень инфляции был зафиксирован в Ирландии, где цены выросли на 1% в годовом исчислении. Италия заняла второе место по инфляции — 1,4%. За ней следуют Люксембург, Финляндия и Швеция, где рост цен составил 1,6%.

Евростат также подтвердил опубликованную на прошлой неделе флэш-оценку, согласно которой годовой рост потребительских цен в еврозоне ускорился до 2,4% в декабре с 2,2% в ноябре. Инфляция в странах, использующих единую валюту евро, таким образом, осталась выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%.

Чешское статистическое управление сообщило на этой неделе, что годовой уровень инфляции в Чешской Республике в декабре вырос до 3% с ноябрьских 2,8%, согласно его данным. Оно добавило, что за весь прошлый год средний уровень инфляции составил 2,4%, что является самым низким показателем за последние шесть лет. В 2023 году средний уровень инфляции составит 10,7%.
инфляция Евросоюз статистика Чехия
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