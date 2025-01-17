Чехия и Вьетнам заключили стратегическое партнерство для активизации торговли
20 января 2025
22:00
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) и его вьетнамский коллега Фам Минь Чиньем надеются на укрепление торговых отношений, а также на более тесное сотрудничество в области науки и исследований между Чешской Республикой и Вьетнамом в рамках стратегического партнерства, на котором основываются отношения двух стран.
Фиала видит новое пространство для чешских компаний в нефтехимической промышленности в связи с расширением вьетнамских нефтеперерабатывающих заводов, в технологиях для атомной энергетики или медицины, а также в биотехнологиях. Он упомянул о сегодняшнем чешско-вьетнамском экономическом форуме, в котором приняли участие представители 130 компаний из обеих стран. В качестве приоритета Фиала назвал создание прямого воздушного маршрута между Прагой и Ханоем.
По словам премьер-министра, подписанное сегодня соглашение о высшем образовании позволит обмениваться студентами и учеными-исследователями. Фиала назвал соглашение о подготовке пилотов примером практического сотрудничества.
Переговоры состоялись после визита премьер-министра в Ханой два года назад. Сегодня, как и тогда, Фиала отметил огромный потенциал торгового сотрудничества с Вьетнамом. Страны сотрудничают в области производства автомобилей, причем ожидается, что Škoda Auto начнет производство на новом заводе во Вьетнаме в первом квартале этого года. Кроме того, страны сотрудничают в оборонной, горнодобывающей и аэрокосмической промышленности. Вьетнам является самым важным торговым партнером Чехии на ее территории.
Фиала также обсудил сегодня со своим коллегой открытие чешского центра в Ханое, так как в стране существует большой интерес к чешскому кино, литературе и искусству, сказал он.
Торговый баланс благоприятен для азиатского государства с социалистически ориентированной рыночной экономикой. По данным Чешского статистического управления, в прошлом году из Вьетнама в Чехию поступило товаров на 63 миллиарда крон, в основном электроники и обуви, а экспорт из Чехии во Вьетнам составил около 3 миллиардов крон. Фиала хочет стимулировать экспорт, чтобы добиться более сбалансированного соотношения.
По словам премьер-министра, подписанное сегодня соглашение о высшем образовании позволит обмениваться студентами и учеными-исследователями. Фиала назвал соглашение о подготовке пилотов примером практического сотрудничества.
Переговоры состоялись после визита премьер-министра в Ханой два года назад. Сегодня, как и тогда, Фиала отметил огромный потенциал торгового сотрудничества с Вьетнамом. Страны сотрудничают в области производства автомобилей, причем ожидается, что Škoda Auto начнет производство на новом заводе во Вьетнаме в первом квартале этого года. Кроме того, страны сотрудничают в оборонной, горнодобывающей и аэрокосмической промышленности. Вьетнам является самым важным торговым партнером Чехии на ее территории.
Фиала также обсудил сегодня со своим коллегой открытие чешского центра в Ханое, так как в стране существует большой интерес к чешскому кино, литературе и искусству, сказал он.
Торговый баланс благоприятен для азиатского государства с социалистически ориентированной рыночной экономикой. По данным Чешского статистического управления, в прошлом году из Вьетнама в Чехию поступило товаров на 63 миллиарда крон, в основном электроники и обуви, а экспорт из Чехии во Вьетнам составил около 3 миллиардов крон. Фиала хочет стимулировать экспорт, чтобы добиться более сбалансированного соотношения.
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