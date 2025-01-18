Аналитики: Трамп усилит экономическое давление на Европу, но не исключены возможные переговоры

Объявляя об экономических намерениях, Трамп оправдал свою репутацию прагматика, нацеленного в первую очередь на получение ощутимой прибыли. «Европа не может расслабиться и рассчитывать, что после инаугурации Трамп успокоится и будет ходить перед ней на цыпочках. Но в то же время нет никаких признаков того, что он закрывает дверь в Европу», — говорит главный экономист Cyrrus Вит Градил.



Одним из главных экономических обещаний нового президента США было прекращение так называемой «зеленой политики» и связанной с ней поддержки электромобилей. Таким образом, ЕС потерял главного союзника в своих «зеленых» начинаниях.



«Сомнительно, как долго европейский истеблишмент сможет продолжать продвигать «зеленые» правила, которые, хотя и помогают защитить окружающую среду во многих областях, значительно тормозят экономический рост в других», — предупреждает Павел Петерка, главный экономист XTB. По мнению Градила, отход от экологической политики вполне ожидаем. В результате это может ухудшить конкурентоспособность Европы, которая, скорее всего, продолжит регулирование.



Аналитики также обратили внимание на поддержку Трампом горнодобывающей промышленности, особенно нефти и газа.



«Поддерживая горнодобывающую промышленность, он хочет снизить цены на энергоносители и подавить инфляцию в США. Он хочет стимулировать экспорт американских энергоносителей во все уголки мира и тем самым укрепить экономику США», — сказал Петерка в интервью ČTK. По утверждению аналитика Capitalinked.com Радима Дохнала, Трамп хочет снизить цены на энергоносители в США и за рубежом за счет увеличения добычи.



Градил отметил, что, хотя увеличение добычи действительно может привести к снижению цен на энергоносители, по его словам, общее снижение будет ограничено государственными закупками в стратегические резервы, которые, как ожидается, при Трампе будут самыми высокими в истории.



Еще одним столпом экономической политики Трампа должны стать изменения в торговой политике. Петерка отметил, что имеет в виду введение ранее объявленных тарифов. «Первой целью будет увеличение доходов правительства, а второй — рычаг для ведения переговоров с иностранными государствами», — сказал Петерка. Однако аналитик Natland Петр Бартонь говорит, что Трамп не назвал никаких конкретных пошлин, не говоря уже о всеобъемлющих тарифах. «Если бы он рассматривал их как основную повестку дня, он бы обязательно упомянул что-то конкретное», — сказал Бартонь. Это делает чуть менее вероятным, что он сразу же объявит о введении всеобъемлющих тарифов в отношении Европы, не «купив» у Европы ничего за отказ от их введения. Бартонь также подверг сомнению тезис о том, что тарифы приведут к тому, что американцы станут богаче. «Тарифы всегда больше всего бьют по гражданам страны, которая их вводит. Потому что они напрямую приводят к росту цен», — пояснил Бартонь.



Он также обратил внимание на обещание Трампа снизить инфляцию, которое, по его словам, может иметь последствия для Чехии, особенно в год выборов. «Президент фактически назвал двух виновников повышенной инфляции в Америке. Помимо роста цен на энергоносители, он также дал понять то, что известно экономистам и о чем все равно спорят политики: в инфляции также виноваты дефицитные государственные расходы. В Чехии в ходе предвыборной кампании партии наверняка будут спорить о том, что инфляция также вызвана государственными расходами и самым большим в истории дефицитом в конце правления предыдущего правительства».



Новый президент США также заявил, что хотел бы получить контроль над Панамским каналом. Как считает Дохнал, от этого шага можно ожидать временного ущерба для мировой торговли. По его словам, он примет форму дополнительной инфляции.



Помимо озвученных шагов, Дохнал также был впечатлен тем, что на инаугурации от деловых кругов США в первом ряду были только представители глобальных технологических компаний. В этом контексте он отметил, что у Европы гораздо больше шансов догнать США в технологическом доминировании, чем в энергоемких секторах.