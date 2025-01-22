Евросоюз рассматривает возможность субсидирования электромобилей

По словам Риберы, сейчас чиновники работают над предложением о том, как должна выглядеть программа субсидирования. Пока неясно, будет ли она запущена и когда.



«Имеет смысл подумать, как мы могли бы подготовить меры с общеевропейской точки зрения, а не полагаться на национальные субсидии», — отметил Рибера, предостерегая от гонки с противопоставлением одной национальной модели другой.



Однако власти Чешской Республики пока мало что знают о предстоящей системе. «На данный момент мы не располагаем более подробной информацией о плане субсидирования покупки электромобилей в масштабах всего ЕС», — сказал представитель министерства промышленности Давид Хлуштик. Он не уточнил, как чешское правительство отреагирует на этот план.



Йозеф Покорны, секретарь Ассоциации импортеров автомобилей, говорит, что вопрос в том, о чем в итоге договорится Европа. «Но если будет разработана концепция для всего ЕС, чтобы одни страны не были ограничены отсутствием субсидий, а другие были ограничены, это было бы позитивно», — отметил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже признал во вторник, что Комиссия рассматривает предложенную им программу субсидирования.



«Германия рассматривает возможность освобождения от налога на добавленную стоимость, что имеет смысл, когда речь идет о частных лицах. Однако для этого необходим консенсус на европейском уровне, поскольку НДС регулируется европейской директивой, и установить нулевой налог невозможно», — предупредил Зденек Петцль, исполнительный директор Ассоциации автомобильной промышленности.



В прошлом году правительство Германии отменило свою собственную систему поддержки, что привело к резкому падению продаж электромобилей. По данным Центра транспортных исследований, в прошлом году продажи электромобилей во всем ЕС упали почти на 6% по сравнению с предыдущим годом. Производство также упало. В Чешской Республике автопроизводители выпустили на 13% меньше электромобилей, чем в 2023 году.



По словам Петцля, важно учитывать, что в Европе электромобили развиваются по-разному. «В таких странах, как Нидерланды или Дания, доля электромобилей достаточно велика. А есть страны вроде Чехии, где доля продаж EV невелика, и рынку нужен толчок», — отметил он.



Поэтому, по его словам, поддержка с ограничением по времени имеет смысл до тех пор, пока не будет достигнут определенный процент продаж. «У людей будет больше шансов познакомиться с электромобилями», — считает Петцль.



Однако нельзя ожидать, что субсидии приведут Европу к намеченным целям. «С точки зрения выбросов, автопроизводители уже в этом году должны достичь примерно 24% доли продаж EV», — добавил он. В прошлом году на долю электромобилей пришлось всего 14% от общего объема продаж в ЕС.



Чехия поддерживает только предпринимателей и компании



Стимулы для покупки электромобилей предлагаются рядом европейских стран, но их условия существенно различаются. Некоторые государства — члены ЕС, включая Чехию, не предоставляют гражданам никаких субсидий на их покупку.



В Чехии в прошлом году действовала только программа субсидирования предпринимателей, которые могли получить скидку в 200 000 крон на автомобиль стоимостью до 1,5 миллиона крон. По словам представителя Национального банка развития Милана Водички, на субсидии было выделено в общей сложности два миллиарда, из которых компании и торговцы подали заявки на поддержку более 6 000 автомобилей. Заявки можно было подавать с марта, а средства были исчерпаны в октябре.



Financial Times сообщила, что ЕС сейчас работает над тем, как разработать схему в соответствии с правилами Всемирной торговой организации и при этом не допустить, чтобы субсидии перетекли к китайским автопроизводителям, чья доля на рынке быстро растет.



Рибера признал, что необходимо найти баланс между быстрой электрификацией и несоответствием возможностей европейских брендов поставлять «необходимое количество и качество того, что мы хотим видеть на наших дорогах».



В противовес европейским шагам ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пообещал прекратить «несправедливые субсидии» для электромобилей.



Бывший заместитель премьер-министра Испании также отказалась перенести на 2035 год крайний срок прекращения продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. По ее словам, автопрому нужна предсказуемость.



«Нет смысла возобновлять дебаты, когда установленный срок вносит определенность и наказывает первопроходцев, которые отнеслись к этому серьезно», — сказала она.



Между тем Чехия и Италия настаивают на пересмотре сроков при поддержке ряда других стран.

Рибер, однако, признала изменения в годовых показателях продаж электромобилей и штрафах, которые грозят автопроизводителям за их невыполнение. Они уже несколько месяцев жалуются, что уплата штрафов мешает их планам по инвестированию в электромобили, и только в этом году им грозят штрафы на общую сумму 15 миллиардов евро (377 миллиардов крон).