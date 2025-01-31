Крона слабеет из-за опасений по поводу тарифов США

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что «очень скоро» введет тарифы на товары, импортируемые из стран Европейского союза. Одновременно он ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады и дополнительные 10-процентные тарифы на товары из Китая. В ответ Канада ввела пошлины на отдельные товары из США, то же самое планируют сделать Китай и Мексика.



«Они действительно используют нас в своих интересах, ведь у нас дефицит в триста миллиардов долларов. Они не покупают у нас автомобили, они не берут у нас сельскохозяйственную продукцию, они почти ничего не забирают, а мы забираем все, миллионы автомобилей, огромное количество сельскохозяйственной продукции», — обосновал Трамп планируемый шаг по введению тарифов на импорт из ЕС.



Поступок президента США вызвал немедленную реакцию на финансовых рынках, и акции по всему миру упали. После этого доллар США укрепился по отношению к нескольким валютам, в том числе к чешской кроне, которая ослабла по отношению к евро и еще больше по отношению к доллару. По мнению Ярослава Тупего из Purple Trading, ослабление чешской кроны в основном связано с укреплением доллара США и ростом общей паники после введения администрацией президента США Дональда Трампа торговых тарифов для Канады, Мексики и Китая.



«И похоже, что на этой неделе тарифы ударят и по европейским товарам, импортируемым в США. Вышеупомянутые страны уже объявляют об ответных мерах, и торговая война, имеющая значительные негативные последствия, может вновь раскрутить спираль инфляции», — считает Тупы.



«Курс кроны снова поднялся выше уровня 24,60 USD/CZK, на котором он находился в середине января, именно из-за опасений по поводу потенциальной тарифной войны, развязанной Дональдом Трампом. Кроме того, введенные на данный момент тарифы носят общенациональный характер, и уже появились спекуляции о возможности введения тарифов только на определенные сектора», — объясняет макроэкономический аналитик Raiffeisenbank Мартин Крон.



Сценарий введения пошлин и для стран ЕС кажется все более вероятным после этих выходных, что, по мнению Крона, может вновь усилить давление на региональные валюты, включая чешскую крону, а также евро.



«Объявление о тарифах привело к значительному укреплению доллара на мировых рынках, что автоматически перекинулось на чешскую валюту. Пока речь идет только о тарифах на канадские и мексиканские товары, поэтому вопрос в том, что произойдет, когда настанет очередь ЕС», — говорит Петр Дуфек, главный экономист Creditas.



Крона ждет прогноза ЧНБ

По словам Дуфека, внутренние финансовые рынки также ждут заседания Чешского национального банка, которое состоится на этой неделе и на котором совет, скорее всего, снизит процентные ставки и представит новый макроэкономический прогноз. «Конечно, было бы нелишним, если бы в дополнение к основному сценарию у правления банка на этот раз был в запасе альтернативный сценарий, предполагающий введение тарифов США. Но пока мы можем только предполагать это», — сказал Дюфек.



Однако, по словам Крона, прогноз вряд ли принесет много новостей и поэтому будет иметь более ограниченное влияние на курс кроны, по крайней мере, по отношению к доллару США. Таким образом, в ближайшие дни основную роль на валютных рынках будут играть другие геополитические события.



«Согласно заявлениям некоторых членов правления, таких как Ева Замразилова, Ян Прохазка и губернатор Алеш Михл, можно предположить, что ЧНБ продолжит снижать процентную ставку и тем самым смягчать монетарную политику. С другой стороны, член правления Ян Фрайт считает возможности для снижения процентной ставки весьма ограниченными, учитывая сохраняющееся инфляционное давление и неопределенность в отношении влияния тарифов США на Европу», — сказал Тупы.



О возможности снижения ставки на следующем заседании правления ЧНБ уже говорил глава банка Алеш Михл.



По его словам, при снижении процентных ставок чешская крона снова потеряет часть своей привлекательности для торгующих чешской кроной из-за ослабления дифференциала процентных ставок и, таким образом, будет еще больше отброшена к более слабым значениям.