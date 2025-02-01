ČEZ удешевила фиксацию электроэнергии, innogy скорректирует цены на электроэнергию с марта

Компания ČEZ с начала февраля предлагает электроэнергию с фиксированной ценой до октября следующего года по цене 3 134 чешских крон за мегаватт-час (МВт-ч). По данным компании, на сегодняшний день это самый дешевый общедоступный продукт энергоснабжения. По сравнению с двухлетним снижением, зафиксированным в феврале прошлого года, это падение составило 28%, что в пересчете на среднее домохозяйство составляет около 1 200 чешских крон за МВт-ч.



«В последние несколько месяцев мы наблюдаем значительный рост интереса клиентов к фиксированным продуктам: девять из десяти клиентов выбирают фиксированные цены на газ и почти две трети — для электричества», — сказал Томаш Кадлец, генеральный директор компании ČEZ Prodej.



Конкурирующие поставщики также постепенно удешевляют энергию. Например, компания innogy с марта сделает десятипроцентную скидку на электричество и газ для 350 000 клиентов, не имеющих обязательств по поставкам, что составит сотни крон за мегаватт-час потребления.



Согласно innogy, типичное домохозяйство в семейном доме после скидки сэкономит на газовом отоплении 3 300 чешских крон в год по сравнению с текущей ценой. Домохозяйство в трехкомнатной квартире сэкономит на газе около 1 700 чешских крон. Клиент, использующий электроэнергию для освещения и работы бытовых приборов, сохранит около 1 200 чешских крон в год.



«Ситуация на оптовых рынках в настоящее время выглядит вполне благоприятной, а прогнозные цены на последующие 2026 и 2027 годы показывают небольшое снижение. Клиенты пользуются этим, и многие из них подписывают контракты на три года, где мы отражаем в прайс-листах снижение цен в каждом году. Если закупочные цены останутся стабильными, то, по нашим оценкам, в этом году мы предоставим скидку на электроэнергию более чем 70 процентам наших клиентов», — сказала Конвалина.



E.ON, MND, Centropol и другие компании также снизили тарифы в начале года. В то же время некоторые поставщики заявили, что, возможно, продолжат снижать тарифы в течение всего года.