Чехия получила от ЕС в прошлом году на 83,2 миллиарда крон больше, чем заплатила

В прошлом году Чешская Республика получила на 89,52 миллиарда крон больше, чем заплатила в бюджет ЕС, включая доходы от плана восстановления.



С момента вступления в ЕС в мае 2004 года и до конца прошлого года Чехия заплатила в европейский бюджет 936,6 миллиарда крон. Доходы за тот же период составили 2,01 триллиона крон.



Таким образом, общая чистая позиция за период членства в ЕС составляет 1,07 триллиона крон, не считая доходов от NGEU. С учетом этих доходов Чехия получила на 1,22 триллиона крон больше, чем заплатила.



Министр финансов Збынек Станюра (ODS) отметил, что в прошлом году доходы от программы NGEU были почти вдвое выше, чем в предыдущем. «Мы используем деньги в рамках Национального плана восстановления, который уже идет полным ходом, в основном на модернизацию Чешской Республики и на цифровизацию», — сказал Станюра.



Именно деньги из европейского плана восстановления составили большую часть доходов Чехии от ЕС. 69 миллиардов крон Чехия получила из бюджета ЕС, а 60 миллиардов крон внесла в него.



Программа ЕС NextGenerationEU распределяет более 800 миллиардов евро (более 20 триллионов крон) между странами — членами ЕС для восстановления экономического и социального ущерба после пандемии коронавируса. Чешская Республика использует эти средства в рамках своего Национального плана восстановления для поддержки развития чешской экономики.