Чехия получила от ЕС в прошлом году на 83,2 миллиарда крон больше, чем заплатила
12 февраля 2025
09:00
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В прошлом году Чешская Республика получила из бюджета и фондов ЕС на 83,2 миллиарда крон больше, чем внесла. Из общей суммы так называемой чистой позиции страны по отношению к ЕС 74,2 миллиарда крон поступило из Плана восстановления ЕС следующего поколения (NGEU), а еще больше денег поступило непосредственно из бюджета ЕС, говорится в пресс-релизе Министерства финансов.
В прошлом году Чешская Республика получила на 89,52 миллиарда крон больше, чем заплатила в бюджет ЕС, включая доходы от плана восстановления.
С момента вступления в ЕС в мае 2004 года и до конца прошлого года Чехия заплатила в европейский бюджет 936,6 миллиарда крон. Доходы за тот же период составили 2,01 триллиона крон.
Таким образом, общая чистая позиция за период членства в ЕС составляет 1,07 триллиона крон, не считая доходов от NGEU. С учетом этих доходов Чехия получила на 1,22 триллиона крон больше, чем заплатила.
Министр финансов Збынек Станюра (ODS) отметил, что в прошлом году доходы от программы NGEU были почти вдвое выше, чем в предыдущем. «Мы используем деньги в рамках Национального плана восстановления, который уже идет полным ходом, в основном на модернизацию Чешской Республики и на цифровизацию», — сказал Станюра.
Именно деньги из европейского плана восстановления составили большую часть доходов Чехии от ЕС. 69 миллиардов крон Чехия получила из бюджета ЕС, а 60 миллиардов крон внесла в него.
Программа ЕС NextGenerationEU распределяет более 800 миллиардов евро (более 20 триллионов крон) между странами — членами ЕС для восстановления экономического и социального ущерба после пандемии коронавируса. Чешская Республика использует эти средства в рамках своего Национального плана восстановления для поддержки развития чешской экономики.
С момента вступления в ЕС в мае 2004 года и до конца прошлого года Чехия заплатила в европейский бюджет 936,6 миллиарда крон. Доходы за тот же период составили 2,01 триллиона крон.
Таким образом, общая чистая позиция за период членства в ЕС составляет 1,07 триллиона крон, не считая доходов от NGEU. С учетом этих доходов Чехия получила на 1,22 триллиона крон больше, чем заплатила.
Министр финансов Збынек Станюра (ODS) отметил, что в прошлом году доходы от программы NGEU были почти вдвое выше, чем в предыдущем. «Мы используем деньги в рамках Национального плана восстановления, который уже идет полным ходом, в основном на модернизацию Чешской Республики и на цифровизацию», — сказал Станюра.
Именно деньги из европейского плана восстановления составили большую часть доходов Чехии от ЕС. 69 миллиардов крон Чехия получила из бюджета ЕС, а 60 миллиардов крон внесла в него.
Программа ЕС NextGenerationEU распределяет более 800 миллиардов евро (более 20 триллионов крон) между странами — членами ЕС для восстановления экономического и социального ущерба после пандемии коронавируса. Чешская Республика использует эти средства в рамках своего Национального плана восстановления для поддержки развития чешской экономики.
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