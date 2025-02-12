Как на американских горках. При Трампе можно ожидать больших колебаний цен на нефть

По словам аналитика Purple Trading Петра Лайсека, Трамп намерен снизить инфляцию, сделав нефть дешевле. Достичь этого он хочет, в частности, за счет увеличения добычи в самих Соединенных Штатах.

Однако, поскольку он угрожает торговыми войнами, нефть на мировых рынках дорожает из-за возникшей неопределенности.





Во вторник президент США объявил о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия в США, что привело к стремительному росту цен на нефть с 75 до 77 долларов за баррель.



«Однако в долгосрочной перспективе тарифы могут оказаться скорее негативным фактором для нефти. Торговые барьеры на такие важные промышленные товары, как сталь и алюминий, могут привести к снижению темпов роста мировой экономики, что повлечет за собой снижение спроса на нефть», — говорит Лайсек.





Снижение спроса приведет к падению цен на нефть.



Существует риск ослабления кроны

Введение тарифов на импорт в США неизбежно приведет к росту уровня цен, что помешает ФРС снизить процентные ставки, считает главный экономист BH Securities Штепан Кржечек.



«Поскольку мы снижаем процентные ставки в еврозоне и в Чехии, можно ожидать укрепления доллара по отношению к евро и кроне. Не исключено, что уже в этом году мы увидим ситуацию, когда один доллар будет торговаться за один евро. Такое развитие событий приведет к удорожанию топлива в Чехии, даже если долларовая цена на нефть останется неизменной», — сказал Кржечек.



Аналитик Finlord Борис Томчиак, напротив, считает, что доллар может не так сильно укрепиться по отношению к другим валютам.



«Доллар уже значительно укрепился в прошлом году, и теперь он ухудшает конкурентоспособность американских экспортеров на мировых рынках, поэтому я не вижу большого потенциала для еще одного значительного укрепления американской валюты», — сказал Томчиак.



Пока неясно, насколько серьезно Трамп относится к тарифам в отношении соседних Канады и Мексики. Вскоре после своего избрания он объявил о введении 25-процентных тарифов на импорт из этих стран, в том числе 10-процентных тарифов на канадскую нефть. Однако почти сразу после этого он объявил, что откладывает введение пошлин на месяц.



«Введение тарифов на канадскую нефть не будет изолированной американо-канадской проблемой, а окажет более широкое влияние на мировые цены на нефть. Если стоимость импорта канадской нефти возрастет, американским нефтепереработчикам придется искать другие источники», — говорит Лайсек. Это может увеличить спрос на тяжелую нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока, что приведет к росту мировых цен.



Томчак считает, что тарифы Трампа на канадскую нефть были просто политическим маркетингом. «Соединенные Штаты импортируют из Канады тяжелую сернистую нефть, которую сами не производят. А без канадской нефти старые американские нефтеперерабатывающие заводы не смогут работать, потому что они не смогут перерабатывать легкую нефть, которая добывается в США», — добавил он.





В Чешской Республике цены на топливо оставались неизменными в течение последней недели, и аналитики ожидают либо стагнации, либо небольшого роста цен в ближайшие несколько дней.