Мы делаем работу за чиновников. Кто «не зеленый», у того кредит дороже, говорит директор банка Moneta

Устойчивое развитие — актуальная тема даже в банковской сфере. По мнению банкира Томаша Спурный, именно этот сектор пострадал и пострадает больше всего.





«Устойчивое развитие было нашей темой в течение последних десяти лет, но в последнее время ситуация с устойчивым развитием кардинально изменилась», — говорит он. Он имеет в виду нормативные обязательства Европейского союза, которые уже требуют от банка отправки около 3 000 отчетов в год.





«А с учетом того, что еще предстоит, обязательства по отчетности увеличатся примерно на 10-15%», — добавляет глава Moneta Money Bank.





С этого года будет расширен круг компаний, которые будут обязаны предоставлять отчеты, описывающие их подход к окружающей среде, социальным вопросам и управлению. По мнению Спурного, новые обязательства по отчетности в наибольшей степени лягут на банки, которые заменят государство в качестве «арбитра».





«Европейский союз, вводя свои правила в национальное законодательство, требует от банков в определенной степени играть роль государства — быть теми, кто обеспечивает экологичность на основе нормативных требований», — объясняет Спурный.





Однако, по его словам, неправильно требовать от банков, чтобы они, например, отказывали в финансировании компании, которая не является климатически благоприятной, но ведет бизнес в рамках законов, которые позволяют ей это делать.





«Если государство не хочет, чтобы такие компании работали в экономике, оно должно либо обложить их налогом, либо полностью запретить, тем самым сократив выбросы CO2. Но просить банки взять на себя это бремя политической ответственности? Мы должны подчиниться этой политической воле, и ни наши клиенты, ни наши акционеры от этого не в восторге», — говорит Спурный.





Не «зеленый»? Вы лишены кредита





Банки, по его словам, сталкиваются с выбором. «С точки зрения регулирования, происходит несколько вещей. Первая: финансирование компаний, которые не являются „зелеными“, требует большей капиталоемкости. Но когда мы увеличиваем капиталоемкость, мы также должны увеличивать цену. Таким образом, те, кто не является „зеленым“, будут платить больше, а те, кто является „зеленым“, получат поддержку в финансировании», — объясняет Спурный.





По его словам, разница между неподдерживаемым и поддерживаемым финансированием может быть весьма существенной. «Сегодня это трудно определить, но если один платит маржу в 2%, то не зеленый заплатит в два раза больше или вообще не получит финансирования», — добавляет Спурный.





«Сегодня, прежде чем банки выдадут вам кредит, у них есть люди, которые оценивают вашу кредитоспособность, способность и готовность погасить этот кредит. Это одна куча расходов. Другая куча скоро будет связана с тем, что в будущем придется перенастроить все системы в банке, чтобы они могли фиксировать качественные и количественные аспекты ESG наших клиентов», — говорит Спурный.





Ипотека? Дело не в том, как вы платите, а в том, что вы покупаете





Скоро, в течение двух-трех лет, говорит он, необходимо будет решать такие вопросы ипотеки, как тип недвижимости, ее энергетическая маркировка и другие «зеленые» параметры. По словам Спурный, некоторым людям в этом случае будет отказано.





«Это уже происходит в сфере коммерческого кредитования. Если вы посмотрите на офисные здания, то здания, которые не соответствуют определенному стандарту с точки зрения экологичности, трудно финансировать и рефинансировать. Это совершенно очевидно», — говорит Спурный, добавляя, что до сих пор банк не действовал подобным образом. «Мы смотрим на то, насколько силен клиент, чтобы взять на себя обязательства, но нам придется следовать новым правилам, потому что регулирование ведет нас в этом направлении», — добавляет он.





Мотивировать, не заставлять





Еще один элемент регулирования, по его словам, заключается в том, что банки также должны будут сообщать о своем коэффициенте «зеленых» активов — и поэтому на них будет оказываться давление, чтобы этот коэффициент был наилучшим.





«Я не думаю, что это должно происходить в любой рыночной экономике, — добавляет Спурный. Банки нужно стимулировать, а не принуждать, считает он.





«Я сейчас скажу это в шутку, но, может быть, с помощью субсидий поощрять „зеленые“ преобразования», — говорит он, добавляя, что весь процесс в том виде, в котором он устроен сегодня, оказывает давление на банки.





«Вторая проблема заключается в том, что стандарты отчетности теперь требуют от банков сбора данных от компаний. Но малые и средние предприятия совсем не готовы предоставить вам эти данные», — говорит Спурный.





ESG уже обходится в 30 миллионов долларов в год только за счет косвенных расходов. «Да, кто-то может сказать, что для банка, прибыль которого составляет 5,8 миллиарда, это не так уж и много. Но дело не только в деньгах. Самая большая проблема заключается в том, что законодательство запрашивает данные, которых не существует. И если компании не раскрывают эти данные, то за это не предусмотрено никакого наказания», — говорит Спурный.