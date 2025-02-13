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Рост европейской экономики замедляется

Новости и статьи
14 февраля 2025
16:30
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Европейского союза в четвертом квартале вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Темпы роста замедлились по сравнению с 0,4% в третьем квартале. В годовом исчислении экономика 27 стран увеличилась на 1,1%. Об этом сообщило статистическое ведомство Евростат в своей экспресс-оценке, основанной на сезонно скорректированных данных.
В четвертом квартале рост экономики еврозоны составил 0,1%. По сравнению с тем же кварталом 2023 года ВВП еврозоны увеличился на 0,9%.

Среди стран, по которым уже есть данные, Португалия показала наибольший квартальный рост — 1,5%. На втором месте Польша, на третьем — Литва с показателями 1,3 и 0,9% соответственно.

Экономика Чехии в четвертом квартале выросла на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в оценке статистиков.

Наибольший спад зафиксирован в Ирландии, где ВВП сократился на 1,3%. За ней следует Германия с падением на 0,2%, затем Франция — ее экономика снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Срочные оценки основаны на неполных данных, которые еще предстоит уточнить.
экономика Еврозона
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