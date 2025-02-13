Рост европейской экономики замедляется

В четвертом квартале рост экономики еврозоны составил 0,1%. По сравнению с тем же кварталом 2023 года ВВП еврозоны увеличился на 0,9%.





Среди стран, по которым уже есть данные, Португалия показала наибольший квартальный рост — 1,5%. На втором месте Польша, на третьем — Литва с показателями 1,3 и 0,9% соответственно.





Экономика Чехии в четвертом квартале выросла на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в оценке статистиков.





Наибольший спад зафиксирован в Ирландии, где ВВП сократился на 1,3%. За ней следует Германия с падением на 0,2%, затем Франция — ее экономика снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.





Срочные оценки основаны на неполных данных, которые еще предстоит уточнить.