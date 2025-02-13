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В ближайшие годы мировой спрос на электроэнергию будет быстро расти

Новости и статьи
14 февраля 2025
21:00
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Восстановление промышленности, более активное использование кондиционеров и центров обработки данных для искусственного интеллекта — все это, по данным Международного энергетического агентства, будет способствовать росту мирового спроса на электроэнергию в ближайшие годы.
Наибольшая доля прироста придется на страны с формирующимся рынком и развивающиеся государства — 85%. Особенно динамичный рост ожидается в Китае, где потребление электроэнергии будет расти быстрее, чем экономика в целом.

В прошлом году спрос увеличился на 7% и, как прогнозируется, будет расти в среднем на 6% ежегодно до 2027 года. Этому способствует расширение энергоемкого производства солнечных батарей, аккумуляторов и электромобилей, а также эксплуатация электромобилей, центров обработки данных и сетей 5G.

Индия также внесет значительный вклад в увеличение глобального спроса, на ее долю придется 10%. Это связано с высокой экономической активностью и ростом популярности кондиционеров.

В ряде развитых стран, включая США, прогнозируется перелом в ранее стабильном потреблении электроэнергии. Причиной этому служит расширяющаяся электрификация транспорта, отопления и центров обработки данных.

В Европе, напротив, ожидается умеренный рост потребления на фоне ухудшения экономических перспектив. Таким образом, Европейский союз не достигнет уровня спроса 2021 года как минимум до 2027 года.
Рост низкоуглеродных источников энергии, главным образом возобновляемых и атомных, должен покрыть увеличение потребления в течение ближайших трех лет. Вероятно, что солнечная генерация обеспечит около половины роста мирового спроса.

В 2027 году солнечная энергетика станет вторым по величине низкоуглеродным источником после гидроэнергетики. В этом же году возобновляемые источники в целом должны обойти угольную генерацию, а доля угля в мировом производстве электроэнергии впервые за 100 лет снизится ниже 33%.
экономика электричество В мире
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