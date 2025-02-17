В прошлом году Россия поставила в Чехию больше всего нефти. Но ее доля значительно снизилась

Если в 2023 году доля российских поставок в общем объеме импорта нефти в Чехию составляла 58%, то в прошлом году — 42% (2,7 миллиона тонн). Таким образом, сокращение поставок из России продолжается.





Поставки из других стран, напротив, значительно увеличились, согласно данным Чешского статистического управления. Вторым по величине импортером был Азербайджан с долей 40% (2,6 миллиона тонн). Рост поставок за год составил 25%.





На третьем месте оказался Казахстан с долей 16% (1,02 миллиона тонн). Здесь также наблюдается значительный рост — почти на четверть по сравнению с прошлым годом.





Традиционно Чехия импортировала нефть по трубопроводам «Дружба» и IKL, идущим из Германии, где они соединяются с итальянским трубопроводом TAL. В прошлом году эта тенденция изменилась: доля «Дружбы» снизилась из-за уменьшения зависимости от России, а доля IKL выросла.





Колебания доли транспортировки по каждому трубопроводу по сравнению с предыдущим периодом связаны с согласованными поставками по количеству и способу транспортировки переработчиком нефти.





Тенденция сокращения импорта нефти из России в этом году получит еще больший толчок. В конце прошлого года завершены физические работы по расширению трубопровода TAL. Сейчас государственный трубопроводный оператор Mero проводит тестирование и сертификацию технологии. Ожидается, что расширенный трубопровод начнет работать в полную силу примерно с середины этого года.





Проект стоимостью около 1,6 миллиарда чешских крон удвоит пропускную способность трубопровода до 8 миллионов тонн сырой нефти в год. Это, по словам правительства, позволит Чехии перестать зависеть от поставок нефти из российского трубопровода «Дружба» спустя 60 лет.





Трубопровод TAL начинается в Триесте (Италия), куда нефть поступает из нескольких стран и континентов. Наибольшая доля импорта приходится на Каспийский и Черноморский регионы, США и Африку.