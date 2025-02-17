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В прошлом году Россия поставила в Чехию больше всего нефти. Но ее доля значительно снизилась

Новости и статьи
18 февраля 2025
16:30
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Россия и в 2024-м году была доминирующим импортером нефти в Чехию. Однако объем импорта упал до многолетнего минимума, и ожидается, что Чехия полностью избавится от зависимости от России к середине этого года. Общий объем импорта нефти снизился на 12% по сравнению с предыдущим годом и составил около 6,5 миллиона тонн.
Если в 2023 году доля российских поставок в общем объеме импорта нефти в Чехию составляла 58%, то в прошлом году — 42% (2,7 миллиона тонн). Таким образом, сокращение поставок из России продолжается.

Поставки из других стран, напротив, значительно увеличились, согласно данным Чешского статистического управления. Вторым по величине импортером был Азербайджан с долей 40% (2,6 миллиона тонн). Рост поставок за год составил 25%.

На третьем месте оказался Казахстан с долей 16% (1,02 миллиона тонн). Здесь также наблюдается значительный рост — почти на четверть по сравнению с прошлым годом.

Традиционно Чехия импортировала нефть по трубопроводам «Дружба» и IKL, идущим из Германии, где они соединяются с итальянским трубопроводом TAL. В прошлом году эта тенденция изменилась: доля «Дружбы» снизилась из-за уменьшения зависимости от России, а доля IKL выросла.

Колебания доли транспортировки по каждому трубопроводу по сравнению с предыдущим периодом связаны с согласованными поставками по количеству и способу транспортировки переработчиком нефти.

Тенденция сокращения импорта нефти из России в этом году получит еще больший толчок. В конце прошлого года завершены физические работы по расширению трубопровода TAL. Сейчас государственный трубопроводный оператор Mero проводит тестирование и сертификацию технологии. Ожидается, что расширенный трубопровод начнет работать в полную силу примерно с середины этого года.

Проект стоимостью около 1,6 миллиарда чешских крон удвоит пропускную способность трубопровода до 8 миллионов тонн сырой нефти в год. Это, по словам правительства, позволит Чехии перестать зависеть от поставок нефти из российского трубопровода «Дружба» спустя 60 лет.

Трубопровод TAL начинается в Триесте (Италия), куда нефть поступает из нескольких стран и континентов. Наибольшая доля импорта приходится на Каспийский и Черноморский регионы, США и Африку.
Чехия Россия
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