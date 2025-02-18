Сократите свои огромные резервы, советует ЧНБ Валютный фонд

В своей последней оценке состояния национальной экономики МВФ рекомендовал Чешскому национальному банку (ЧНБ) постепенно сокращать свои резервы, которые он назвал чрезмерными и потенциально рискованными для финансовой стабильности центрального банка.





По состоянию на конец января они составляли 141,1 миллиарда евро (около 3,5 триллиона чешских крон) и были эквивалентны более чем 40% валового внутреннего продукта, что, по мнению фонда, в три раза превышает рекомендуемый уровень.



Поэтому МВФ предлагает ЧНБ перейти от стратегии максимизации доходности к сокращению объема, что, по мнению МВФ, может снизить долгосрочные финансовые издержки центрального банка при минимизации воздействия на валютный рынок.



Вопрос в том, должен ли ЧНБ отреагировать на рекомендацию МВФ. Йиржи Полански, макроэкономический аналитик компании Česká spořitelna, отмечает, что запасы играют важную роль в такой небольшой открытой экономике, как Чешская Республика, и их значение нельзя недооценивать.



«ЧНБ мог бы использовать их в ситуации, когда курс кроны сильно ослабевает, и возможная продажа резервов и покупка кроны могли бы остановить это развитие. Однако в этом случае объем должен быть достаточным, иначе он не сможет сдержать рыночных спекулянтов», — поясняет экономист.



Огромный объем является прямым следствием монетарной политики с 2013 по 2017 год, когда ЧНБ поддерживал курс кроны выше 27 крон за евро с помощью масштабных интервенций. В то время центральный банк приобрел ряд валютных активов на сотни миллиардов крон, что привело к резкому увеличению общей суммы баланса.



Несмотря на то, что весной 2017 года центральный банк перестал препятствовать росту курса кроны, общий объем запасов и спустя годы остается на исторически высоком уровне. Если бы сейчас ЧНБ продал их быстрее, он потерял бы деньги, так как купил большую часть евро по 27 крон за евро, в то время как текущий курс составляет около 25 крон.



Объективно правильного уровня не существует: он всегда зависит от предпочтений центрального банка: «В настоящее время объем резервов ЧНБ составляет около 45% ВВП, по сравнению с 61% в 2020 году и менее 21% в 2012 году».



В апреле 2017 года было прекращено действие обязательства ЧНБ по обменному курсу, которое действовало с ноября 2013 года и не позволяло курсу кроны укрепляться ниже 27 крон за евро.

МВФ отмечает, что центральный банк страны регулярно выводит часть средств из валютных активов, в частности до 300 миллионов евро в месяц, начиная с 2023 года. Эти операции осуществляются с целью минимизации влияния на обменный курс кроны. Однако Фонд отмечает, что объем этих продаж недостаточен и что ЧНБ должен рассмотреть возможность их увеличения или использования других механизмов для сокращения баланса.



По словам Поланского, необходимо учитывать не только рекомендации МВФ, но и специфические факторы чешской экономики.



«Чешская экономика в значительной степени ориентирована на экспорт, она испытывает глобальную неопределенность, и ЧНБ необходимо иметь определенную подушку безопасности в виде более высоких валютных резервов, нежели это может быть уместно для других стран. Поэтому умеренное снижение ставки на несколько процентных пунктов может быть целесообразным, но более значительное движение вниз может оказаться контрпродуктивным в долгосрочной перспективе», — сказал он.



Чешский национальный банк с осторожностью относится к рекомендациям МВФ, подчеркивая, что поддержание достаточных запасов является ключом к финансовой стабильности. По мнению банка, «крупные резервы могут служить подушкой безопасности от рисков, связанных с потоками капитала и изменениями валютных курсов».



Пресс-секретарь ЧНБ Якуб Холас пояснил, что центральный банк уже регулярно продает часть, причем объем таких продаж соответствует их долгосрочной доходности. «Это по крайней мере сдерживает темпы роста, который происходит как из-за их доходности, так и потому, что резервы ежегодно поглощают чистый баланс средств ЕС», — пояснил он.



В то же время он отмечает, что при продаже ЧНБ уделяет особое внимание тому, чтобы эти операции оказывали как можно меньшее влияние на обменный курс. «Поэтому возможности для более быстрого избавления от запасов ограничены. ЧНБ осознает финансовые риски, связанные с большим балансом — действительно, программа продажи резервов была продлена летом 2023 года, и ее корректировка не исключена априори. Однако в настоящее время мы не видим серьезных оснований для этого», — добавляет он.



Важно рассматривать текущую ситуацию в контексте глобальных факторов. «Мы находимся в периоде повышенных геополитических рисков, когда увеличение объема резервов может быть полезным. Не последнюю роль играет и то, что больший объем резервов, хотя и неизбежно связан с более высоким риском, в среднем приносит более высокую абсолютную доходность, что позволяет центральному банку быстрее возместить накопленные убытки».



Далее в докладе МВФ отмечается, что высокий уровень валютных резервов имеет несколько важных экономических последствий. Прежде всего, они повышают волатильность результатов деятельности ЧНБ, поскольку результаты банка чрезвычайно чувствительны к изменениям обменных курсов.



Любое повышение курса кроны означает бухгалтерские потери, поскольку стоимость резервов, хранящихся в евро и долларах, падает в пересчете на крону. Этот эффект был ярко выражен в 2022 году, когда ЧНБ понес рекордные убытки в размере 412 миллиардов крон. Полански отмечает, что высокие запасы — это не просто проблема.



«Текущее отношение резервов к ВВП — одно из самых высоких в мире. Это может стать проблемой как при росте курса кроны, так и при снижении стоимости резервов, конвертируемых в крону, что создает убытки для центрального банка. Такое же влияние окажет и возможное неблагоприятное развитие событий в мировой экономике, когда стоимость активов (например, акций), в которые ЧНБ инвестирует часть своих резервов, упадет».



Именно поэтому стоимость резервов ЧНБ в целом считается высокой, но очень значительное снижение стоимости резервов не обязательно будет отвечать интересам банка.