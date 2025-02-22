Минтруд Чехии: «прибыль» от украинских беженцев составила 8 млрд крон

В 2024 году на помощь и поддержку беженцев было потрачено 15,5 миллиарда крон, а собрано 23,5 миллиарда крон.



«Не только сборы и налоги, но и потребление беженцев приносит миллиарды в наш государственный бюджет. Так что послание некоторым торговцам страхом ясно: украинцы приехали к нам не за пособиями, а чтобы выжить. Подавляющее большинство позаботится о себе и интегрируется», — заявил министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL).



По данным министерства, расходы включают суммы на гуманитарную помощь, образование, здравоохранение и иностранную помощь. Они постепенно сокращаются. Доходы включают сборы, налог на добавленную стоимость, акцизы и другие поступления.



Данные Министерства труда показывают, что к концу прошлого года Чешская Республика потратила 62,5 миллиарда крон на помощь новоприбывшим. Беженцы вернули государству 55,5 миллиарда крон в виде сборов и части налогов. В прошлом году они заплатили 23,5 миллиарда крон и получили 15,5 миллиарда в качестве помощи. В позапрошлом году на помощь ушло 21,6 миллиарда крон, а собранная сумма была на 0,6 миллиарда крон меньше. В первый год войны государство, по более ранним данным, направило людям с временной защитой 25 миллиардов крон, а доходы от беженцев составили примерно половину этой суммы.



«В основном благодаря широкому участию беженцев на внутреннем рынке труда, общий баланс доходов и расходов очевиден — люди с временной защитой приносят в нашу систему больше, чем получают из нее в долгосрочной перспективе», — сказал Юречка.



На начало этой недели в Чехии находилось более 397 000 человек из Украины, имеющих временную защиту, из которых почти 97 000 — дети и менее 18 000 — люди старше 65 лет.



В январе этого года более 150 000 человек со статусом временной защиты были трудоустроены. Для сравнения, в январе прошлого года таких было менее 115 000 человек. Более 92 000 человек получили гуманитарные пособия в декабре прошлого года.



Украинские беженцы, желающие поселиться в Чехии на долгосрочной основе, с апреля смогут подать заявление на получение специального долгосрочного вида на жительство. Это даст им гарантию того, что они проведут в стране следующие пять лет, и в то же время они смогут подать заявление на получение постоянного вида на жительство через определенный период времени. Однако правительство хочет установить настолько жесткие условия для получения специального долгосрочного вида на жительство так, что им будет соответствовать лишь малая часть заявителей. В частности, заявитель должен будет зарабатывать 440 000 крон брутто в год.