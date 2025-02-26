Энергия ветра покрывает 1% внутреннего потребления, Чехия отстает от Европы в развитии

По данным Палаты по возобновляемым источникам энергии, в Чешской Республике в прошлом году было подключено к сети пять новых ветряных турбин в Йивове и две установки в Брунтале.



Также была построена электростанция в Карловарском крае. Мощность ветроэнергетики в 2024 году увеличилась на 16 мегаватт по сравнению с прошлым годом и составила около 371 мегаватта (МВт). Годом ранее ветряные электростанции выработали в стране в общей сложности 0,7 тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии. В этом году, по данным палаты, ожидается строительство как минимум еще двух станций.





По словам представителей отрасли, хотя в последние два года темпы строительства возросли, они все еще в разы меньше, чем в соседних странах. «В Польше, которая в четыре раза больше Чехии, в прошлом году было установлено в 50 раз больше ветряных турбин. Там ветряки уже покрывают 14% годового потребления, в Чехии же этот показатель пока составляет 1%», — сказал Михал Янечек, председатель Чешского общества ветроэнергетики (ČSVE).





Он напомнил, что общество организует информационные семинары с палатой и властями и выпускает рекомендации для регионов и муниципалитетов. «Но нам срочно нужно упростить получение разрешений и ускорить развитие энергетической инфраструктуры», — подчеркнул Янечек. По словам представителей отрасли, в последнее время интерес региональных властей к строительству электростанций растет. Однако раньше эти планы неоднократно сталкивались с сопротивлением общественности, например, в ходе муниципальных референдумов.





Согласно отчету, в 2024-м году в Европе были введены в эксплуатацию ветряные электростанции мощностью 16,4 гигаватта (ГВт), что эквивалентно мощности 14 энергоблоков «Темелин». Общая генерация ветряных турбин на континенте достигла 285 ГВт. Выработка энергии ветра в Европе составила 475 ТВтч электроэнергии. Больше всего установок за этот период поставила Германия (4 ГВт), за ней следуют Великобритания (1,9 ГВт), Франция (1,7 ГВт) и Финляндия (1,4 ГВт).





Дания имеет самую большую долю ветроэнергетики в своем энергобалансе, обеспечивая до 56% электроэнергии, согласно отчету. За ней следует Ирландия с 33%. В Швеции, Германии, Великобритании, Нидерландах, Португалии, Литве и Испании на долю ветра приходится более четверти потребления.



Несмотря на значительно более высокие мощности ветроэнергетики в других европейских странах, отчет WindEurope предупреждает, что темпы развития ветроэнергетики слишком медленны для обеспечения энергетической безопасности Европы. Основной причиной этого, по мнению Палаты возобновляемых источников энергии, является сложность получения разрешений, отставание в развитии сетей и недостаточная электрификация экономики.