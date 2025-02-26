Трамп резко завершил встречу с Зеленским
28 февраля 2025
20:10
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Президент США Дональд Трамп досрочно завершил встречу с Зеленским, тот покинул Белый дом. Зеленский не готов к миру с участием США, заявил Трамп в эфире телеканала Truth Social. Он может вернуться, когда будет готов, добавил он.
«Сегодня у нас была очень содержательная встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, что невозможно было бы понять, не разговаривая под таким давлением. Удивительно, что получается из эмоций, и я решил, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, мне нужен мир», — написал Трамп в своей социальной сети Truth.
«Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их драгоценном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — сказал Трамп.
Ожидаемая пресс-конференция двух лидеров была отменена, а Зеленский уже сел в свою машину у Белого дома и уехал.
«Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их драгоценном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — сказал Трамп.
Ожидаемая пресс-конференция двух лидеров была отменена, а Зеленский уже сел в свою машину у Белого дома и уехал.
Что Трамп сказал Зеленскому в присутствии репортеров
Я не думаю, что вы были бы крутым парнем без США.
Вы не благодарны, и это некрасиво.
Либо мы заключаем сделку, либо закачиваем.
Вы не в том положении, чтобы диктовать нам, что мы чувствуем.
Неожиданному завершению встречи предшествовал очень резкий обмен мнениями между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете, где присутствовало ограниченное число репортеров. Присутствовавший на встрече вице-президент США Джей Ди Вэнс присоединился к спору.
«Или мы заключаем сделку, или мы уходим», — сказал Трамп Зеленскому в какой-то момент по поводу соглашения об экономическом сотрудничестве, которое должно быть подписано сегодня.
Сегодня Трамп неоднократно говорил Зеленскому, что тот «играет в азартные игры с жизнями миллионов людей, третьей мировой войной». Он также сказал ему, чтобы тот перестал ждать новых гарантий безопасности: «Либо мы заключаем сделку, либо заканчиваем».
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