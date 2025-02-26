ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Трамп резко завершил встречу с Зеленским

Новости 420on
28 февраля 2025
20:10
639
Президент США Дональд Трамп досрочно завершил встречу с Зеленским, тот покинул Белый дом. Зеленский не готов к миру с участием США, заявил Трамп в эфире телеканала Truth Social. Он может вернуться, когда будет готов, добавил он.
«Сегодня у нас была очень содержательная встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, что невозможно было бы понять, не разговаривая под таким давлением. Удивительно, что получается из эмоций, и я решил, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, мне нужен мир», — написал Трамп в своей социальной сети Truth.

«Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их драгоценном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — сказал Трамп.

Ожидаемая пресс-конференция двух лидеров была отменена, а Зеленский уже сел в свою машину у Белого дома и уехал.

Что Трамп сказал Зеленскому в присутствии репортеров
Я не думаю, что вы были бы крутым парнем без США.
Вы не благодарны, и это некрасиво.
Либо мы заключаем сделку, либо закачиваем.
Вы не в том положении, чтобы диктовать нам, что мы чувствуем.

Неожиданному завершению встречи предшествовал очень резкий обмен мнениями между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете, где присутствовало ограниченное число репортеров. Присутствовавший на встрече вице-президент США Джей Ди Вэнс присоединился к спору.

«Или мы заключаем сделку, или мы уходим», — сказал Трамп Зеленскому в какой-то момент по поводу соглашения об экономическом сотрудничестве, которое должно быть подписано сегодня.

Сегодня Трамп неоднократно говорил Зеленскому, что тот «играет в азартные игры с жизнями миллионов людей, третьей мировой войной». Он также сказал ему, чтобы тот перестал ждать новых гарантий безопасности: «Либо мы заключаем сделку, либо заканчиваем».
США президент Украина война
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
28 ФЕВРАЛЯ 2025
346
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: МОСКВА ПРИЗЫВАЕТ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ПРЯМОГО АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США
18:00
28 ФЕВРАЛЯ 2025
203
ЭКОНОМИКА
ЭНЕРГИЯ ВЕТРА ПОКРЫВАЕТ 1% ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, ЧЕХИЯ ОТСТАЕТ ОТ ЕВРОПЫ В РАЗВИТИИ
16:30
28 ФЕВРАЛЯ 2025
1495
ПОЛИТИКА
СЛЕДУЮЩИЙ КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ МИГРАНТОВ В ЧЕХИЮ, ЧТО МОЖЕТ МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ ЦЕПНУЮ РЕАКЦИЮ
15:00
28 ФЕВРАЛЯ 2025
1760
ОБЩЕСТВО
ВОДИТЕЛЬ ТРАМВАЯ В ПРАГЕ ВЫГНАЛ ИЗ ВАГОНА УКРАИНЦА С МАЛЕНЬКИМ РЕБЕНКОМ
13:45
28 ФЕВРАЛЯ 2025
1102
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ЗАГОРЕЛИСЬ НЕСКОЛЬКО ЦИСТЕРН С ТОКСИЧНЫМ БЕНЗОЛОМ
13:00
28 ФЕВРАЛЯ 2025
404
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ 2 МАРТА ПРОВЕДЕТ САММИТ ПО УКРАИНЕ. ЧЕХИЮ ТОЖЕ ПРИГЛАСИЛИ
09:00
28 ФЕВРАЛЯ 2025
364
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОТКРЫТОГО БАССЕЙНА МОТОЛ ЗА 49,2 МИЛЛИОНА КРОН
21:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
1642
ОБЩЕСТВО
В КОНЦЕ НЕДЕЛИ ПОХОЛОДАЕТ, БУДУТ МОРОЗНЫЕ НОЧИ И СНЕГ
19:30
27 ФЕВРАЛЯ 2025
1189
ПОЛИТИКА
ТРАМП ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ БОЛЬШИНСТВО КОНТРАКТОВ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОМОЩЬ, ВКЛЮЧАЯ ЧЕШСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
15:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
3011
ОБЩЕСТВО
АЭРОПОРТ МЮНХЕНА ПАРАЛИЗОВАН ЗАБАСТОВКОЙ, РЕЙСЫ В ЧЕХИЮ ОТМЕНЕНЫ
13:40
27 ФЕВРАЛЯ 2025
1086
ОБЩЕСТВО
ПАЦИЕНТ ПОДАЛ В СУД НА СТОМАТОЛОГА ЗА ТО, ЧТО ТОТ ЯКОБЫ УДАЛИЛ ЕМУ 18 ЗУБОВ БЕЗ ПРИЧИНЫ. ВРАЧ НАЗВАЛ ЕГО МОШЕННИКОМ
11:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
3845
ЭКОНОМИКА
ŠKODA AUTO СЕЙЧАС ТЯНЕТ ЗА СОБОЙ ВСЮ VOLKSWAGEN GROUP
10:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
5344
ОБЩЕСТВО
НЕВЕРОЯТНЫЙ СЛУЧАЙ: НЕМЕЦ БЫЛ ЗАДЕРЖАН В ЧЕХИИ ВО ВРЕМЯ ЗАВТРАКА В ГОСТИНИЦЕ ЗА ТО, ЧТО 40 ЛЕТ НАЗАД ХОТЕЛ БЕЖАТЬ ИЗ ГДР
09:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
917
ОБЩЕСТВО
США СКОРО ВВЕДУТ 25-ПРОЦЕНТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ ИЗ ЕС, ЗАЯВИЛ ТРАМП
22:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1936
ОБЩЕСТВО
ДОРОЖНЫЙ «ПИРАТ» ТОРОПИЛСЯ НА РАБОТУ И ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 КМ/Ч. ОН ПОЛУЧИЛ ШЕСТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ