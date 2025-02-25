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США скоро введут 25-процентные пошлины на импорт из ЕС, заявил Трамп

Новости 420on
27 февраля 2025
09:00
499
Президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета в Белом доме в среду заявил, что принял решение о введении 25-процентных пошлин на импорт из Европейского союза. Хотя он не назвал конкретную дату, он сказал, что это произойдет в ближайшее время.
Он также сообщил, что Вашингтон введет пошлины на импорт в Канаду и Мексику со 2 апреля, а изначально планировалось, что они начнут действовать в марте.

«Мы приняли решение и скоро объявим о нем. Это будет 25 процентов», — сообщает сайт Financial Times о том, что президент США заявил на заседании своего кабинета, в котором участвовал миллиардер Элон Маск, хотя он и не является членом кабинета.

Трамп также выразил свою неприязнь к ЕС, заявив, что блок был «создан для того, чтобы о...бать Соединенные Штаты». При этом он повторил, что европейские страны, по его мнению, несправедливо экспортируют в США больше, чем импортируют, и эта разница составляет 300 миллиардов долларов.

Трамп также заявил, что тарифы будут применяться «в целом» , как сообщает AP , хотя он конкретно упомянул, что они затронут импорт автомобилей, по данным Financial Times. Ранее он также говорил о полупроводниках, фармацевтике и пиломатериалах.

Высказывания президента США о пошлинах на импорт из ЕС напоминают его слова о пошлинах на товары из Мексики и Канады. В итоге он приостановил введение тарифов в отношении обеих этих стран, которые должны были вступить в силу в феврале, в обмен на уступку. Для Мексики и Канады речь шла о размещении 10 000 национальных гвардейцев для охраны границы с целью предотвращения контрабанды наркотиков в США, в частности фентанила.

Но теперь и Мексика, и Канада готовятся к ответным мерам, в то время как ЕС расширяет список американских товаров, на которые он будет вводить возможные ответные пошлины.
США Чехия Европа
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