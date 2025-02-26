Чешские СМИ: Москва призывает к возобновлению прямого авиасообщения между Россией и США

«В частности, была подчеркнута необходимость достижения практических результатов, направленных на создание условий для улучшения двусторонних отношений в интересах народов наших стран. Американской стороне было предложено рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения», — говорится в заявлении российского министерства, сообщает CNN.



В министерстве отметили, что просьба была высказана во время встречи в Стамбуле в четверг, на которой поднимались вопросы работы дипломатических миссий двух стран. «В ходе переговоров обсуждались пути преодоления многочисленных и раздражающих элементов, унаследованных от предыдущих администраций США», — цитирует CNN заявление российского ведомства.



Союзники Украины, включая США, Канаду, Европейский союз и другие западные страны, запретили российским самолетам входить в свое воздушное пространство вскоре после того, как Москва начала полномасштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года. В ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для десятков стран, хотя к тому времени большинство западных авиакомпаний уже приостановили полеты над Россией.



В четверг американская и российская команды также обсудили возвращение послов в Вашингтон и Москву и нормализацию работы посольств. В пятницу днем российское министерство объявило, что новым утвержденным послом в Вашингтоне станет дипломат Александр Дарчиев.