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Чешские СМИ: Москва призывает к возобновлению прямого авиасообщения между Россией и США

Новости и статьи
28 февраля 2025
19:30
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Россия считает, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и США способствовало бы улучшению двусторонних отношений. Об этом в пятницу сообщил МИД РФ, добавив, что данное предложение также прозвучало на двусторонней встрече в Стамбуле (Турция) в четверг. По словам представителей Москвы, встреча была направлена в первую очередь на «преодоление многочисленных ошибок предыдущих американских администраций».
«В частности, была подчеркнута необходимость достижения практических результатов, направленных на создание условий для улучшения двусторонних отношений в интересах народов наших стран. Американской стороне было предложено рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения», — говорится в заявлении российского министерства, сообщает CNN.

В министерстве отметили, что просьба была высказана во время встречи в Стамбуле в четверг, на которой поднимались вопросы работы дипломатических миссий двух стран. «В ходе переговоров обсуждались пути преодоления многочисленных и раздражающих элементов, унаследованных от предыдущих администраций США», — цитирует CNN заявление российского ведомства.

Союзники Украины, включая США, Канаду, Европейский союз и другие западные страны, запретили российским самолетам входить в свое воздушное пространство вскоре после того, как Москва начала полномасштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года. В ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для десятков стран, хотя к тому времени большинство западных авиакомпаний уже приостановили полеты над Россией.

В четверг американская и российская команды также обсудили возвращение послов в Вашингтон и Москву и нормализацию работы посольств. В пятницу днем российское министерство объявило, что новым утвержденным послом в Вашингтоне станет дипломат Александр Дарчиев.
самолёт США Россия В мире
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