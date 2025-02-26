Чешские СМИ: Москва призывает к возобновлению прямого авиасообщения между Россией и США
28 февраля 2025
19:30
345
Россия считает, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и США способствовало бы улучшению двусторонних отношений. Об этом в пятницу сообщил МИД РФ, добавив, что данное предложение также прозвучало на двусторонней встрече в Стамбуле (Турция) в четверг. По словам представителей Москвы, встреча была направлена в первую очередь на «преодоление многочисленных ошибок предыдущих американских администраций».
«В частности, была подчеркнута необходимость достижения практических результатов, направленных на создание условий для улучшения двусторонних отношений в интересах народов наших стран. Американской стороне было предложено рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения», — говорится в заявлении российского министерства, сообщает CNN.
В министерстве отметили, что просьба была высказана во время встречи в Стамбуле в четверг, на которой поднимались вопросы работы дипломатических миссий двух стран. «В ходе переговоров обсуждались пути преодоления многочисленных и раздражающих элементов, унаследованных от предыдущих администраций США», — цитирует CNN заявление российского ведомства.
Союзники Украины, включая США, Канаду, Европейский союз и другие западные страны, запретили российским самолетам входить в свое воздушное пространство вскоре после того, как Москва начала полномасштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года. В ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для десятков стран, хотя к тому времени большинство западных авиакомпаний уже приостановили полеты над Россией.
В четверг американская и российская команды также обсудили возвращение послов в Вашингтон и Москву и нормализацию работы посольств. В пятницу днем российское министерство объявило, что новым утвержденным послом в Вашингтоне станет дипломат Александр Дарчиев.
В министерстве отметили, что просьба была высказана во время встречи в Стамбуле в четверг, на которой поднимались вопросы работы дипломатических миссий двух стран. «В ходе переговоров обсуждались пути преодоления многочисленных и раздражающих элементов, унаследованных от предыдущих администраций США», — цитирует CNN заявление российского ведомства.
Союзники Украины, включая США, Канаду, Европейский союз и другие западные страны, запретили российским самолетам входить в свое воздушное пространство вскоре после того, как Москва начала полномасштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года. В ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для десятков стран, хотя к тому времени большинство западных авиакомпаний уже приостановили полеты над Россией.
В четверг американская и российская команды также обсудили возвращение послов в Вашингтон и Москву и нормализацию работы посольств. В пятницу днем российское министерство объявило, что новым утвержденным послом в Вашингтоне станет дипломат Александр Дарчиев.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:10
28 ФЕВРАЛЯ 2025
638
18:00
28 ФЕВРАЛЯ 2025
203
16:30
28 ФЕВРАЛЯ 2025
1495
15:00
28 ФЕВРАЛЯ 2025
1760
13:45
28 ФЕВРАЛЯ 2025
1102
13:00
28 ФЕВРАЛЯ 2025
404
09:00
28 ФЕВРАЛЯ 2025
364
21:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
1642
19:30
27 ФЕВРАЛЯ 2025
1189
15:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
3010
11:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
3845
09:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
917
22:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1936