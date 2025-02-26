В конце недели похолодает, будут морозные ночи и снег
27 февраля 2025
21:00
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В конце недели в Чехии похолодает: средняя дневная температура составит около 5 градусов по Цельсию, а ночи будут морозными. По данным метеорологов, на низких высотах возможны осадки в виде снега. В начале следующей недели облачность начнет уменьшаться, снег будет идти лишь изредка, а температура постепенно повысится.
«Погода в ближайшие дни будет находиться под влиянием зоны низкого давления, которая будет медленно перемещаться на восток через центральную Европу. В выходные к нам будет поступать более прохладный воздух с северо-запада», — говорится в сообщении ČHMÚ.
В пятницу метеорологи ожидают, что температура будет примерно на градус ниже, чем сегодня, около 10 градусов. В течение дня в Чехии будет облачно, после полудня чаще будут идти дожди.
В выходные ночные температуры опустятся ниже нуля. Днем они достигнут от двух до шести градусов тепла в субботу, до восьми градусов в южной Моравии и от четырех до восьми градусов в воскресенье. В субботу в горах временами будут идти дожди со снегом, а на высоте ниже 400 метров — смешанные осадки или дождь. В воскресенье метеорологи ожидают единичные небольшие снегопады в горах.
На следующей неделе снова начнет теплеть, и температура постепенно поднимется до 14 градусов Цельсия.
В пятницу метеорологи ожидают, что температура будет примерно на градус ниже, чем сегодня, около 10 градусов. В течение дня в Чехии будет облачно, после полудня чаще будут идти дожди.
В выходные ночные температуры опустятся ниже нуля. Днем они достигнут от двух до шести градусов тепла в субботу, до восьми градусов в южной Моравии и от четырех до восьми градусов в воскресенье. В субботу в горах временами будут идти дожди со снегом, а на высоте ниже 400 метров — смешанные осадки или дождь. В воскресенье метеорологи ожидают единичные небольшие снегопады в горах.
На следующей неделе снова начнет теплеть, и температура постепенно поднимется до 14 градусов Цельсия.
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