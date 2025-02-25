Пациент подал в суд на стоматолога за то, что тот якобы удалил ему 18 зубов без причины. Врач назвал его мошенником

Все началось в 2021 году, когда Петр Вечера пришел к стоматологу из-за зубной боли. «Доктор Беран сделал рентгеновский снимок и сообщил мне, что 18 зубов нужно вырвать, что они в очень плохом состоянии», — говорит Вечера. «Его поведение было очень убедительным, и я согласился на процедуру. Я доверяю ему как профессионалу с многолетним опытом», — говорит пациент о стоматологе.





Вечера основывает свой иск на нескольких экспертных заключениях, в которых процедура доктора Берана описывается как non lege artis. «Во время удаления зуба он удалил кость в моей челюсти и установил имплантаты под неправильным углом так, что остатки пищи остались позади и сгнили», — говорит пациент.



Он находился под наблюдением стоматолога Берана более года, а затем решил сменить врача, поскольку не был удовлетворен лечением. «Другие специалисты, которых я посещал, были в ужасе. Они решили, что все имплантаты нужно вынуть и сделать новые», — сказал он.





«По сути, я был беззубым полтора года, питаясь только кашеобразной пищей», — сказал он, добавив, что, согласно отчетам, процедура врача оставила у него пожизненные последствия.





«Я заплатил за лечение 600 000 крон. Поэтому я думаю, что он сделал это намеренно, ради денег», — сказал Вечера. Последующее лечение у других стоматологов обошлось ему еще в полмиллиона. Поэтому он требует от Берана и его клиники Ajna Dental Clinic 3,5 миллиона чешских крон в рамках гражданского иска. Помимо денег, потраченных на лечение, в эту сумму также входит стоимость экспертных заключений и нематериальный ущерб.





Стоматолог Беран, однако, отвергает претензии пациента, а также не согласен с полицейской процедурой, которая обвинила его и стоматологическую клинику Ajna в нанесении ущерба правам других людей и тяжких телесных повреждений. «Я работаю в этой профессии уже 50 лет и не позволю никому очернить мое имя», — заявил Беран журналистам перед началом судебного заседания.





По словам Берана, основная проблема заключается в том, что пациент не соблюдал предписанные ему правила и бойкотировал лечение, когда перестал приходить на осмотры. Неудивительно, что после установки имплантатов его состояние ухудшилось. По словам Берана, пациентом движет намерение заработать на этом споре как можно больше денег. «Этот парень мошенник, и я верю, что смогу доказать это в суде», — сказал Беран.





Отвечая на вопрос об экспертных заключениях, которые подтверждают утверждения пациента и на основании которых полиция также обвиняет Берана, он сказал, что они вводят в заблуждение. По его словам, все это связано с его неудачной кандидатурой на пост главы стоматологической палаты и его мнением о состоянии стоматологической помощи в Чехии.





«Определенные лица хотят моей профессиональной смерти и не стесняются использовать для этого пациента. Он должен стать инструментом, чтобы уничтожить меня», — заявил он в суде.





Пока неясно, когда суд вынесет решение в этом необычном споре между пациентом и врачом.