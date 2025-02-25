Невероятный случай: Немец был задержан в Чехии во время завтрака в гостинице за то, что 40 лет назад хотел бежать из ГДР

Немецкий турист был задержан полицией в конце прошлой недели в Подкрконошинском крае, когда он приехал туда на отдых с семьей. Мужчину забрали из ресторана отеля в разгар завтрака и доставили в Либерец для допроса. Его семья была ошеломлена случившимся.





«Женщина была удивлена, ее оставили там совершенно без средств к существованию, позже она с детьми поехала в Либерец за своим партнером, где, по ее словам, его отпустили после допроса и сказали, что он должен покинуть страну в течение 48 часов. По ее словам, он бежал из ГДР через Чехословакию в 1984 году», — описывают события очевидцы.





Клара Еничкова, пресс-секретарь полиции Либерецкого края, подтвердила факт задержания. Нам неизвестна причина, и мы действовали в соответствии с законом, сказала она.





Пражское управление полиции по делам иностранцев не сообщило подробностей конкретного случая, но подтвердило, что иностранец может быть внесен в реестр нежелательных лиц (ENO) только на основании решения суда.





«Полиция по делам иностранцев» — это только орган, который определяет иностранца как нежелательное лицо, но всегда на основании судебного решения. Иностранец может быть исключен из реестра нежелательных лиц по истечении срока, на который он получил приговор о депортации, или на основании решения суда«, — пояснил Йозеф Урбан, пресс-секретарь управления.





Он отметил, что в прошлом полиция по делам иностранцев периодически сталкивалась с подобными случаями.





«Если Управление полиции по делам иностранцев сталкивается с подобным случаем, оно всегда уведомляет об этом конкретный суд, который впоследствии может пересмотреть основания, по которым иностранец был помещен в ENO. Если для этого есть объективные причины, иностранец также имеет право обратиться в суд, на основании чего суд может принять решение о пересмотре и исключении его из ENO», — добавил Урбан.





Подобные случаи происходят время от времени





По словам Любомира Мюллера, сотрудника Института изучения тоталитарных режимов и адвоката, долгое время занимающегося делами «железного занавеса», подобные истории действительно случаются, но каждую из них нужно оценивать индивидуально.





«Например, я сталкивался со случаем, когда беженец бежал из ГДР через Чехословакию в СССР, а чтобы облегчить себе путь, по дороге угнал «Трабант». В другой раз этот человек был обоснованно привлечен к ответственности за мошенничество в ГДР и был задержан на чехословацкой границе при попытке пересечь границу ГДР. Однако если бы этот конкретный человек был осужден только за попытку незаконного выезда из Республики, он подлежал бы реабилитации прямо по закону в соответствии с положениями раздела 2(1)(d) Закона № 119/1990», — сказал он. Мюллер прокомментировал это дело тем, что при проведении реабилитации суд «забыл» о нем как об иностранце.





Кроме того, в 1984 году в Ческе-Будеёвице было три суда: окружной, областной и военно-окружной, который, однако, прекратил свое существование в 1993 году и был заменен окружным судом.





В связи с этим событием адвокат также напомнил о недавнем деле, произошедшем в феврале этого года, когда Конституционный суд присудил компенсацию мужчине, который был арестован чехословацкими пограничниками в 1983 году при попытке пересечь границу Западной Германии во время бегства из ГДР с двумя друзьями и был серьезно ранен служебной собакой во время ареста.





Несмотря на то, что в 2019 году суд реабилитировал его, впоследствии он несколько лет добивался компенсации за травмы, нанесенные ему на всю жизнь. В 2024 году суд наконец присудил ему денежную компенсацию в размере 150 000 крон, но впоследствии он захотел заплатить 900 крон в качестве судебных издержек. Однако он оспорил и это решение, и 18 февраля 2025 года Конституционный суд вынес постановление, отменяющее это решение.





По словам Мюллера, количество дел о судебной реабилитации, связанных с «железным занавесом», растет, и суды в подавляющем большинстве случаев удовлетворяют их, включая финансовую компенсацию.