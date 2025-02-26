ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Премьер-министр Великобритании 2 марта проведет саммит по Украине. Чехию тоже пригласили

Новости 420on
28 февраля 2025
13:00
76
Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер проведет в воскресенье саммит по Украине. Он пригласил более 10 ведущих европейских политиков, в том числе представителей Чехии, Германии, Франции и Италии.
На утро воскресенья у Стармера запланирован телефонный разговор с лидерами стран Балтии, а затем встреча на Даунинг-стрит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во второй половине дня состоится саммит с европейскими лидерами.

В саммите также примут участие политики из Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Испании, Швеции и Турции. На встрече также будут присутствовать председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ожидается, что британский премьер-министр расскажет им о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в четверг. Президент Франции Эммануэль Макрон также посетил Трампа на этой неделе, а на прошлой неделе он провел несколько встреч с европейскими лидерами по Украине.

Именно эти встречи Великобритания хочет продолжить саммитом в воскресенье, который будет посвящен «укреплению позиций Украины сегодня, включая постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию». Стармер также стремится подчеркнуть необходимость «твердого и прочного соглашения, которое обеспечит прочный мир» и надежные гарантии безопасности.

Европейские государственные деятели настаивают на стабильном прекращении огня в войне России в Украине, чтобы сдержать дальнейшую агрессию со стороны Москвы. Некоторые европейцы обеспокоены подходом Трампа, который до сих пор не желал предоставлять гарантии безопасности Киеву и даже заявил, что конфликт начала Украина.
Украина Чехия Великобритания Россия война Европа
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
28 ФЕВРАЛЯ 2025
244
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОТКРЫТОГО БАССЕЙНА МОТОЛ ЗА 49,2 МИЛЛИОНА КРОН
21:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
1376
ОБЩЕСТВО
В КОНЦЕ НЕДЕЛИ ПОХОЛОДАЕТ, БУДУТ МОРОЗНЫЕ НОЧИ И СНЕГ
19:30
27 ФЕВРАЛЯ 2025
1057
ПОЛИТИКА
ТРАМП ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ БОЛЬШИНСТВО КОНТРАКТОВ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОМОЩЬ, ВКЛЮЧАЯ ЧЕШСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
15:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
2535
ОБЩЕСТВО
АЭРОПОРТ МЮНХЕНА ПАРАЛИЗОВАН ЗАБАСТОВКОЙ, РЕЙСЫ В ЧЕХИЮ ОТМЕНЕНЫ
13:40
27 ФЕВРАЛЯ 2025
967
ОБЩЕСТВО
ПАЦИЕНТ ПОДАЛ В СУД НА СТОМАТОЛОГА ЗА ТО, ЧТО ТОТ ЯКОБЫ УДАЛИЛ ЕМУ 18 ЗУБОВ БЕЗ ПРИЧИНЫ. ВРАЧ НАЗВАЛ ЕГО МОШЕННИКОМ
11:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
3297
ЭКОНОМИКА
ŠKODA AUTO СЕЙЧАС ТЯНЕТ ЗА СОБОЙ ВСЮ VOLKSWAGEN GROUP
10:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
5207
ОБЩЕСТВО
НЕВЕРОЯТНЫЙ СЛУЧАЙ: НЕМЕЦ БЫЛ ЗАДЕРЖАН В ЧЕХИИ ВО ВРЕМЯ ЗАВТРАКА В ГОСТИНИЦЕ ЗА ТО, ЧТО 40 ЛЕТ НАЗАД ХОТЕЛ БЕЖАТЬ ИЗ ГДР
09:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
842
ОБЩЕСТВО
США СКОРО ВВЕДУТ 25-ПРОЦЕНТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ ИЗ ЕС, ЗАЯВИЛ ТРАМП
22:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1878
ОБЩЕСТВО
ДОРОЖНЫЙ «ПИРАТ» ТОРОПИЛСЯ НА РАБОТУ И ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 КМ/Ч. ОН ПОЛУЧИЛ ШЕСТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
21:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1168
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЕЦ ОСЕДЛАЛ ПЛЬЗЕНЬСКОГО «ВЕРБЛЮДА» И ОТДЕЛАЛСЯ ШТРАФОМ
19:30
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1336
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИКИ ВЫМАНИВАЮТ У ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ
18:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1346
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЕЦ В БРНО ОГРАБИЛ 14 КВАРТИР И УКРАЛ РЕДКУЮ КАТАНУ
16:30
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1102
ОБЩЕСТВО
ГРУЗИН СЕЛ ЗА РУЛЬ ПЬЯНЫМ, ПРЕДЪЯВИЛ ПАТРУЛЬНЫМ ПОДДЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ И БЫЛ ВЫДВОРЕН ИЗ СТРАНЫ
15:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1230
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ТРАМП НАЧНЕТ ПРОДАВАТЬ ПМЖ В США. ДАЖЕ РОССИЙСКИМ ОЛИГАРХАМ
14:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
992
ЭКОНОМИКА
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ В ЯНВАРЕ УПАЛО НА 14 ПРОЦЕНТОВ В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ