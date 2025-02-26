Премьер-министр Великобритании 2 марта проведет саммит по Украине. Чехию тоже пригласили
28 февраля 2025
13:00
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Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер проведет в воскресенье саммит по Украине. Он пригласил более 10 ведущих европейских политиков, в том числе представителей Чехии, Германии, Франции и Италии.
На утро воскресенья у Стармера запланирован телефонный разговор с лидерами стран Балтии, а затем встреча на Даунинг-стрит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во второй половине дня состоится саммит с европейскими лидерами.
В саммите также примут участие политики из Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Испании, Швеции и Турции. На встрече также будут присутствовать председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Ожидается, что британский премьер-министр расскажет им о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в четверг. Президент Франции Эммануэль Макрон также посетил Трампа на этой неделе, а на прошлой неделе он провел несколько встреч с европейскими лидерами по Украине.
Именно эти встречи Великобритания хочет продолжить саммитом в воскресенье, который будет посвящен «укреплению позиций Украины сегодня, включая постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию». Стармер также стремится подчеркнуть необходимость «твердого и прочного соглашения, которое обеспечит прочный мир» и надежные гарантии безопасности.
Европейские государственные деятели настаивают на стабильном прекращении огня в войне России в Украине, чтобы сдержать дальнейшую агрессию со стороны Москвы. Некоторые европейцы обеспокоены подходом Трампа, который до сих пор не желал предоставлять гарантии безопасности Киеву и даже заявил, что конфликт начала Украина.
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