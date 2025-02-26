Премьер-министр Великобритании 2 марта проведет саммит по Украине. Чехию тоже пригласили

На утро воскресенья у Стармера запланирован телефонный разговор с лидерами стран Балтии, а затем встреча на Даунинг-стрит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во второй половине дня состоится саммит с европейскими лидерами.





В саммите также примут участие политики из Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Испании, Швеции и Турции. На встрече также будут присутствовать председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.





Ожидается, что британский премьер-министр расскажет им о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в четверг. Президент Франции Эммануэль Макрон также посетил Трампа на этой неделе, а на прошлой неделе он провел несколько встреч с европейскими лидерами по Украине.



Именно эти встречи Великобритания хочет продолжить саммитом в воскресенье, который будет посвящен «укреплению позиций Украины сегодня, включая постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию». Стармер также стремится подчеркнуть необходимость «твердого и прочного соглашения, которое обеспечит прочный мир» и надежные гарантии безопасности.





Европейские государственные деятели настаивают на стабильном прекращении огня в войне России в Украине, чтобы сдержать дальнейшую агрессию со стороны Москвы. Некоторые европейцы обеспокоены подходом Трампа, который до сих пор не желал предоставлять гарантии безопасности Киеву и даже заявил, что конфликт начала Украина.