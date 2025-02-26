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Трамп хочет отменить большинство контрактов на международную помощь, включая чешские организации

Новости и статьи
27 февраля 2025
19:30
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Правительство президента США Дональда Трампа отменит 90% контрактов Агентства по международному развитию (USAID), которое оказывает помощь по всему миру. Общая стоимость этих контрактов составляет 60 миллиардов долларов (более 1,4 триллиона крон). Верховный суд США встал на сторону правительства, приостановив действие постановления федерального суда, предписывающего администрации выплатить деньги по уже выполненным контрактам USAID.
Ранее Трамп заявлял, что хочет упразднить все агентство, которое, по его словам, работает неэффективно и тратит деньги без необходимости, например, на гуманитарную поддержку. После исков неправительственных организаций суды выступили против этого шага, постановив разблокировать часть денег USAID, которые правительство заморозило.

Исполнительная власть США, в которой за эффективность работы правительства отвечает миллиардер и близкий соратник Трампа Илон Маск, написала об аннулировании 90% контрактов во внутреннем меморандуме, а также в документе, направленном в Верховный суд.

Председатель Верховного суда Джон Робертс постановил временно приостановить действие постановления федерального суда до тех пор, пока петицию не рассмотрит весь состав Верховного суда США.

В первые недели президентского срока Трамп и его соратники развернули агрессивную кампанию против федеральной бюрократии, которую они представляют как попытку сделать правительство более эффективным и остановить бессмысленные траты. В последние годы США выделяли на иностранную помощь менее одного процента государственных расходов. Прекращение этой помощи всколыхнуло проекты по всему миру и затронуло некоторые чешские ассоциации.

Маск признал, что скорость сокращения расходов привела к некоторым ошибкам, например, к остановке программы по борьбе с распространением лихорадки Эбола, но в целом, по его словам, сокращение средств на иностранную помощь и другие федеральные расходы необходимо.
США организации В мире
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