Ранее Трамп заявлял, что хочет упразднить все агентство, которое, по его словам, работает неэффективно и тратит деньги без необходимости, например, на гуманитарную поддержку. После исков неправительственных организаций суды выступили против этого шага, постановив разблокировать часть денег USAID, которые правительство заморозило.



Исполнительная власть США, в которой за эффективность работы правительства отвечает миллиардер и близкий соратник Трампа Илон Маск, написала об аннулировании 90% контрактов во внутреннем меморандуме, а также в документе, направленном в Верховный суд.



Председатель Верховного суда Джон Робертс постановил временно приостановить действие постановления федерального суда до тех пор, пока петицию не рассмотрит весь состав Верховного суда США.





В первые недели президентского срока Трамп и его соратники развернули агрессивную кампанию против федеральной бюрократии, которую они представляют как попытку сделать правительство более эффективным и остановить бессмысленные траты. В последние годы США выделяли на иностранную помощь менее одного процента государственных расходов. Прекращение этой помощи всколыхнуло проекты по всему миру и затронуло некоторые чешские ассоциации.





Маск признал, что скорость сокращения расходов привела к некоторым ошибкам, например, к остановке программы по борьбе с распространением лихорадки Эбола, но в целом, по его словам, сокращение средств на иностранную помощь и другие федеральные расходы необходимо.