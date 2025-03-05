Чешская экономика меняется к лучшему. Но только для некоторых

Однако отчеты о том, как сами люди оценивают свое положение, по-прежнему полны жалоб. Эти субъективные данные отстают от достоверных данных о зарплате и рабочих местах, что отчасти объясняет расхождение. Но другое объяснение может заключаться в том, что «плохое настроение» обладает большой инерцией и просто так из Чехии не исчезнет.





Средняя зарплата в Чехии уже приблизилась к 50 тысячам крон. В последнем квартале прошлого года она достигла 49 229 чешских крон брутто. Последний квартал всегда получается аномально удачным из-за премий, которые обычно выплачиваются перед Рождеством, но рост был заметен и в данных за весь год.





Средняя брутто-зарплата за весь прошлый год составила 46 165 крон. Это на 7,1 процента больше, чем в 2023 году, или на три тысячи крон в абсолютном выражении. Цены за тот же период выросли всего на 2,4 процента — по крайней мере, по общему статистическому показателю, который включает все компоненты потребительской корзины.





То есть не только продукты питания, которые в последнее время дорожают, но и электроника, и энергия. За них по-прежнему платят больше, чем в прошлом, но новые ценники уже более выгодны и, что еще важнее, заметно ниже недавних рекордов, что сдерживает инфляцию в годовом исчислении.

Рост заработной платы, опережающий инфляцию, означает, что в реальном выражении доходы уже снова растут. Покупательная способность средней заработной платы — за вычетом инфляции — выросла на 4,6 процента за весь прошлый год. Это стало поворотным моментом по сравнению с 2022 и 2023 годами, когда реальные зарплаты падали.





Из-за значительного роста цен за прошедший период покупательная способность средней зарплаты так и не смогла подняться выше уровня до пандемии ковида. В этом сравнении чешские домохозяйства все еще находятся на уровне 2018 года, что на восемь процентов меньше пикового значения 2021 года, а это еще два года при сохранении нынешних темпов.





Одновременно опубликованные данные по рынку труда показывают некоторые причины роста зарплат. В последнем квартале общая занятость в Чешской Республике достигла 76 процентов, что является рекордным показателем.





В прошлом году только 2,6 процента людей были безработными, что является одним из самых низких показателей в Европе. Даже в регионах, где найти работу сложнее, а это традиционно Моравско-Силезский, Карловарский и Устьинский регионы, безработица составляла всего около четырех процентов.





Но данные показывают то, что всегда верно для статистики — а именно, что совокупные цифры действительны только для некоторых. Рабочие места на заводах исчезают, производство потеряло 20 000 сотрудников за год, что можно связать с автоматизацией, жесткой экономией и, скорее всего, в основном со спадом спроса и общей неопределенностью в производстве.





В сфере услуг, напротив, было создано 76 тысяч новых рабочих мест. Число рабочих мест с частичной занятостью увеличилось в общей сложности на девять процентов, а статистика также показала рост числа традиционных рабочих мест и снижение числа зарегистрированных предпринимателей, что может быть сигналом того, что люди предпочитают стабильную работу нестабильному бизнесу в нестабильные времена.







Более 40 процентов домохозяйств, участвовавших в ежегодном опросе, сообщили, что с большим или меньшим трудом сводят концы с концами. Пятая часть респондентов отметила, что у их семьи нет денег на отпуск или непредвиденные расходы.





Значительное большинство респондентов назвали расходы на жилье большим или меньшим бременем. В прошлом году они выросли в среднем на 570 чешских крон до 8 869 чешских крон в месяц. Однако их рост был не столь значительным, как в 2023 году, когда этот показатель был втрое выше.





«Доля людей, находящихся за чертой бедности по доходам, в 2024 году немного снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 9,5%. Наибольшее число домохозяйств, в которых проживает человек в возрасте 65 лет и старше, вышло из-под этой угрозы. В 2023 году в зоне риска находилось более трети из них, а в 2024 году — менее 19 процентов», — прокомментировала новые данные Танья Дворнакова из ЧСУ.





Однако в семьях с детьми, особенно с детьми, живущими только с одним родителем, ситуация противоположна ситуации с пожилыми людьми. В этих случаях каждая третья семья находится под угрозой бедности.