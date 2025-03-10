Строительное производство в начале года выросло
12 марта 2025
16:30
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Объем строительного производства в Чешской Республике в январе вырос на 8,2% в годовом исчислении. Согласно пересмотренным данным, строительная отрасль уже третий месяц подряд демонстрирует годовой рост, который в декабре прошлого года составил 10,8%.
В январе объем производства в гражданском строительстве, включающем строительство жилых и нежилых зданий, увеличился на 8,7% в годовом выражении, а в сегменте дорог, телекоммуникационных и энергетических сетей — на 6,9%.
Ориентировочная стоимость зданий, на которые в январе были выданы разрешения на строительство, составила 28,7 миллиарда крон, что на 28,7% меньше, чем годом ранее. Снижение стоимости объясняется небольшим числом выданных разрешений.
В январе было начато строительство 2 553 квартир — на 27% меньше, чем в первом месяце прошлого года. ČSÚ также зафиксировал сокращение количества завершённых квартир в годовом выражении: в январе было построено 1 260 квартир, что на 41% меньше.
Среднее число зарегистрированных работников в строительном секторе в январе увеличилось на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а их среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 5,9%.
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