Строительное производство в начале года выросло

В январе объем производства в гражданском строительстве, включающем строительство жилых и нежилых зданий, увеличился на 8,7% в годовом выражении, а в сегменте дорог, телекоммуникационных и энергетических сетей — на 6,9%.





Ориентировочная стоимость зданий, на которые в январе были выданы разрешения на строительство, составила 28,7 миллиарда крон, что на 28,7% меньше, чем годом ранее. Снижение стоимости объясняется небольшим числом выданных разрешений.





В январе было начато строительство 2 553 квартир — на 27% меньше, чем в первом месяце прошлого года. ČSÚ также зафиксировал сокращение количества завершённых квартир в годовом выражении: в январе было построено 1 260 квартир, что на 41% меньше.





Среднее число зарегистрированных работников в строительном секторе в январе увеличилось на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а их среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 5,9%.