В прошлом году из Чехии «ушло» 312 миллиардов крон дивидендов

Страны, в которых материнские компании выводят капитал из Чехии, включают в себя в основном Нидерланды, Германию, Австрию, Люксембург, Швейцарию, Францию и Бельгию.



«Прибыль отечественных компаний с иностранным капиталом выросла на 5,7 процента по сравнению с прошлым годом, или на 30 миллиардов», — отметил аналитик UniCredit Bank Иржи Пур.



«Прямые иностранные инвестиции традиционно приносят иностранным инвесторам высокую прибыль в Чешской Республике. В прошлом году она составила 9,5 процента, что лишь немного ниже, чем в 2023 году», — добавил он.



Банки и автомобильные компании отправляют больше всего



ЧНБ еще не опубликовал данные по отдельным отраслям за прошлый год. Банки и страховые компании выплачивают большие дивиденды из Чехии, так как крупнейшие из них имеют иностранных владельцев. Например, компания Česká spořitelna, входящая в состав австрийской группы Erste, выплатила 16,9 млрд чешских крон из прибыли за прошлый год.



Komerční banka в прошлом году отправил 9,5 млрд чешских крон в виде дивидендов французскому владельцу Société Générale, а ČSOB отправил 15 млрд чешских крон своему бельгийскому материнскому банку KBC.

Миллиарды в год отправляют иностранным материнским компаниям также промышленные предприятия, в первую очередь автопроизводители или компании, работающие в сфере информационных технологий. Согласно годовому отчету за прошлый год, Škoda Auto в сентябре этого года выплатила немецкому владельцу Volkswagen дивиденды в размере более 1,24 миллиарда евро, или около 31 миллиарда крон.



В прошлом году Škoda Auto выплатила концерну Volkswagen около 31 млрд чешских крон дивидендов.

Дивиденды традиционно являются политическим вопросом. «Мы будем решать проблему оттока дивидендов за границу с целью повышения привлекательности инвестиций в Чешскую Республику, отдавая предпочтение реинвестициям в чешскую экономику», — пообещало правительство Петра Фиалы (ODS) в своем обновленном заявлении в марте прошлого года.



Но с тех пор никаких видимых изменений не произошло. Заместитель председателя Чешского национального банка Ева Замразилова в ноябре прошлого года заявила государственному журналу CzechTrade ExportMag, что если бы часть оттока дивидендов оставалась в Чехии, то от этого выиграла бы вся отечественная экономика.



Она также отметила низкую долю реинвестиций. «В среднем за последнее десятилетие иностранные владельцы реинвестировали менее 30 процентов от общей прибыли в год. Поэтому они не очень мотивированы на то, чтобы пустить заработанные деньги в оборот в Чехии. Большое влияние на это оказывает уровень внутренней бизнес-среды — она крайне неблагоприятна и трудно предсказуема», — говорит Замразилова. В качестве примера она привела неспособность оцифровать строительные процедуры.



Однако в прошлом году иностранные владельцы увеличили объем реинвестиций — почти на десятую часть, до 199,7 миллиарда чешских крон, по данным Pour. Учитывая почти шестипроцентный рост прибыли компаний с иностранным капиталом, уровень реинвестирования вырос на 1,3 процентных пункта до 35,9 процента. По словам Пуро, это заметно выше, чем средний показатель за годы между финансовым кризисом и пандемией, то есть с 2010 по 2019 год, когда он составлял около 25 процентов.



Выплата дивидендов, то есть доли прибыли, — не единственный способ исчезновения капитала из Чехии. Миллиарды в год выкачивают транснациональные корпорации за рубежом, например, с помощью так называемого трансфертного ценообразования, когда они продают товары или предоставляют различные услуги и лицензии своим чешским компаниям, например, в сфере информационных технологий, по намеренно завышенным ценам. По мнению Финансового управления, это часто является попыткой оптимизировать налоги.



