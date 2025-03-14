Снят запрет на ввоз животных в Чехию из Словакии и Венгрии

Об этом сообщило сегодня Чешское агентство печати. В связи со вспышкой заболевания в Венгрии вблизи словацкой границы администрация на прошлой неделе ввела запрет на ввоз животных, восприимчивых к этому заболеванию, а инспекторы вместе с полицейскими и таможенниками проверили меры, принятые на границе и во внутренних районах Чешской Республики, но не обнаружили никаких серьезных проблем.





«Комплекс мер по повышению биологической безопасности при разведении восприимчивых животных остается в силе, чтобы предотвратить возможный занос чрезвычайно заразного заболевания в племенные хозяйства Чешской Республики», - заявил директор управления Збынек Семерад. Ветеринарное управление также продолжит выборочные проверки перевозчиков в сотрудничестве с полицейскими и таможенниками.





Например, согласно новым мерам, транспортные средства, перевозящие живых животных из-за рубежа, которые в течение последних 21 дней находились в закрытых зонах вокруг вспышки заболевания, должны предоставить доказательства дезинфекции транспортного средства перед погрузкой животных. Кроме того, фермеры обязаны вести учет транспортных средств, въезжающих на территорию фермы.





Люди, которые в течение последних 21 дня находились в запретных зонах вокруг вспышки в Венгрии и Словакии, не должны посещать фермы и так называемые центры сбора копытных - места, где собираются животные с разных ферм и затем формируются в группы для торговли.





Администрация пошла на смягчение правил после того, как завершила ликвидацию вспышки заболевания на северо-западе Венгрии. «Все обследования животных, восприимчивых к ящуру, в защитных зонах вокруг вспышки в Венгрии с пересечением со Словакией были отрицательными», - заявили ветеринары. Вспышка заболевания в Венгрии была подтверждена 6 марта, на ферме находилось более 1400 голов крупного рогатого скота.





Во время пограничного контроля ветеринары не разрешили двум пустым грузовикам, прибывшим из Венгрии, забрать свиней из-за риска передачи заболевания. Транспортные средства были сильно заражены. Поэтому полиция развернула их обратно на границе со Словакией в Ланжоте. Ветеринары также отказались пропустить в Чехию грузовик с мясными продуктами из Венгрии, в документах которого были обнаружены несоответствия.





Ящур - это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое не передается человеку, но очень опасно для животноводческих хозяйств. В случае вспышки заболевания все животные на фермах подлежат выбраковке. Последний раз болезнь проявилась в Чехословакии в 1975 году.





Типичными симптомами заболевания являются лихорадка, снижение удоев, отсутствие аппетита или депрессия, после чего появляются заполненные жидкостью волдыри, которые разрываются и образуют открытые повреждения.