ÚOHS: Рост цен на сливочное масло в Чехии был оправдан объективными причинами

По данным ÚOHS, ключевым фактором подорожания стало увеличение производственных затрат. Молочные заводы столкнулись с ростом цен на сливки и молочный жир, а также с ухудшением качества сырья — снижением жирности молока. Это вынудило производителей закупать дополнительные объемы сливок, что неизбежно отразилось на отпускной цене. Дополнительное давление оказал и ослабевший курс чешской кроны.





Проблема нехватки молочного жира затронула не только Чехию, но и всю Европу. Национальные переработчики были вынуждены закупать сливки за границей по рыночным ценам ЕС, что также способствовало росту стоимости. Кроме сливочного масла, подорожали и другие молочные продукты, включая сыр.





ÚOHS сосредоточило анализ на семи крупнейших молочных заводах страны, в числе которых Jaroměřická mlékárna, Mlékárna Hlinsko, Polabské mlékárny, Mlékárna Čejetičky, Lacrum Velké Meziříčí, Olma и Madeta. В первой половине года они продавали килограмм сливочного масла по цене 150–175 крон, но к октябрю цена выросла до 210–240 крон. Это соответствует росту примерно на треть. Для стандартной упаковки в 250 граммов это означало увеличение стоимости с 37,50–43,80 кроны до 52,50–60 крон.





В розничной торговле ÚOHS исследовало цены и наценки восьми крупнейших сетей: Kaufland, Lidl, Billa, Penny Market, Albert, Globus, Tesco Stores и Tesco Franchise Stores. Анализ показал, что торговые надбавки в большинстве недель оставались стабильными (в пределах 5–30%) или даже снижались. В некоторых случаях сети продавали масло с убытком, стараясь сдержать рост розничной цены.





Цены в Чехии также были сопоставлены с другими странами Центральной Европы. В Германии и Словакии сливочное масло стоило примерно столько же, в то время как в Австрии — немного дешевле.





Отдельно Управление отметило, что более половины сливочного масла на чешском рынке приходится на импорт, а значительную долю продаж составляют продукты частных торговых марок. Это существенно ограничивает рыночную власть местных производителей. Структура рынка, по мнению ÚOHS, может быть охарактеризована как слабоолигополистическая.