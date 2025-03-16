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ÚOHS: Рост цен на сливочное масло в Чехии был оправдан объективными причинами

Новости и статьи
18 марта 2025
19:30
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Рост цен на сливочное масло, наблюдавшийся во второй половине прошлого года, был обусловлен объективными факторами. К такому выводу пришло чешское Управление по защите конкуренции (ÚOHS) по итогам завершенного расследования. Ведомство изучило ситуацию на внутреннем и центральноевропейском рынках и не выявило признаков скоординированных действий со стороны производителей или розничных сетей.
По данным ÚOHS, ключевым фактором подорожания стало увеличение производственных затрат. Молочные заводы столкнулись с ростом цен на сливки и молочный жир, а также с ухудшением качества сырья — снижением жирности молока. Это вынудило производителей закупать дополнительные объемы сливок, что неизбежно отразилось на отпускной цене. Дополнительное давление оказал и ослабевший курс чешской кроны.

Проблема нехватки молочного жира затронула не только Чехию, но и всю Европу. Национальные переработчики были вынуждены закупать сливки за границей по рыночным ценам ЕС, что также способствовало росту стоимости. Кроме сливочного масла, подорожали и другие молочные продукты, включая сыр.

ÚOHS сосредоточило анализ на семи крупнейших молочных заводах страны, в числе которых Jaroměřická mlékárna, Mlékárna Hlinsko, Polabské mlékárny, Mlékárna Čejetičky, Lacrum Velké Meziříčí, Olma и Madeta. В первой половине года они продавали килограмм сливочного масла по цене 150–175 крон, но к октябрю цена выросла до 210–240 крон. Это соответствует росту примерно на треть. Для стандартной упаковки в 250 граммов это означало увеличение стоимости с 37,50–43,80 кроны до 52,50–60 крон.

В розничной торговле ÚOHS исследовало цены и наценки восьми крупнейших сетей: Kaufland, Lidl, Billa, Penny Market, Albert, Globus, Tesco Stores и Tesco Franchise Stores. Анализ показал, что торговые надбавки в большинстве недель оставались стабильными (в пределах 5–30%) или даже снижались. В некоторых случаях сети продавали масло с убытком, стараясь сдержать рост розничной цены.

Цены в Чехии также были сопоставлены с другими странами Центральной Европы. В Германии и Словакии сливочное масло стоило примерно столько же, в то время как в Австрии — немного дешевле.

Отдельно Управление отметило, что более половины сливочного масла на чешском рынке приходится на импорт, а значительную долю продаж составляют продукты частных торговых марок. Это существенно ограничивает рыночную власть местных производителей. Структура рынка, по мнению ÚOHS, может быть охарактеризована как слабоолигополистическая.
еда продукты Чехия Европа
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