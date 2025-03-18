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Цены на нефть падают в ответ на мирные переговоры по Украине

Новости и статьи
19 марта 2025
22:00
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Цены на нефть падают после первоначального роста. Это связано с переговорами президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным о прекращении трехлетней войны в Украине, что может ослабить санкции, введенные против российского экспорта энергоносителей. Первоначально цены на нефть росли на опасениях, что нестабильность на Ближнем Востоке может привести к сокращению поставок нефти, и на надеждах, что запланированные меры стимулирования в Китае и Германии могут повысить спрос на нефть в обеих странах, которые являются одними из основных ее потребителей.
По состоянию на 18:40 по среднеевропейскому времени цена североморской нефти Brent снизилась на 0,5% и составила 70,71 доллара за баррель. Американская легкая нефть WTI в это же время потеряла 0,8% и торговалась по 67,07 доллара за баррель.

Однако аналитики предупреждают, что даже если США и Россия договорятся о прекращении огня в Украине, пройдет немало времени, прежде чем российский экспорт энергоносителей значительно увеличится. По данным Управления энергетической информации правительства США (EIA), в прошлом году Россия добывала 9,2 миллиона баррелей нефти в день. В 2022 году добыча составляла 9,8 миллиона баррелей в день, а в 2016 году она достигла рекордных 10,6 миллиона баррелей в день.

На Ближнем Востоке Трамп пообещал продолжить наступление США на йеменских хуситов, если те не прекратят атаки на корабли в Красном море. Трамп также заявил, что возложит ответственность за все нападения на Иран, который поддерживает йеменскую группировку. Если США предпримут действия против Ирана или группировки хуситов против других арабских производителей, это может привести к сокращению мировых поставок нефти. Иран является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и в прошлом году добывал около 3,3 миллиона баррелей нефти в день, по данным EIA.

В Германии, крупнейшей экономике Европы, парламент одобрил планы по масштабному увеличению расходов. Это положило конец десятилетиям бюджетного консерватизма и дало надежду на возобновление экономического роста.

В Китае рост розничных продаж ускорился в январе и феврале. Это долгожданный сигнал для политиков, пытающихся стимулировать внутреннее потребление, даже несмотря на рост безработицы и падение объемов производства на заводах, что подчеркивает напряженность в экономике, столкнувшейся с новыми тарифами США. Китай — вторая по величине экономика в мире после США.

Американский институт нефти (API) опубликует данные по запасам сырой нефти в США сегодня, а EIA — в среду. Аналитики ожидают, что запасы сырой нефти за прошедшую неделю выросли примерно на 900 000 баррелей. За аналогичный период прошлого года они сократились на 2 миллиона баррелей.
США цены война
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