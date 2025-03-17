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Инфляция в ЕС в феврале снизилась до 2,7 процента

Новости 420on
19 марта 2025
14:00
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Годовой рост потребительских цен в Европейском Союзе в феврале замедлился до 2,7 процента с январского показателя в 2,8 процента. Об этом говорится в отчете статистического бюро Eurostat. В Чехии годовой уровень инфляции также снизился на одну десятую процентного пункта в феврале до 2,8 процента, сообщает Евростат.
Евростат работает с гармонизированными данными, которые используются для сравнения с другими странами ЕС и которые отличаются от расчетов Чешского статистического управления (CSO).

Евростат также сообщил, что в еврозоне годовой рост потребительских цен замедлился до 2,3 процента в феврале с 2,5 процента в январе. Таким образом, снижение инфляции в странах, использующих евро, оказалось несколько более выраженным, чем прогнозировалось во флэш-оценке Евростата в начале марта. Согласно последней оценке, февральская инфляция в еврозоне составила 2,4 процента.

Однако, несмотря на замедление, инфляция в еврозоне остается выше целевого уровня Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%. В этом месяце ЕЦБ принял решение о дальнейшем снижении процентных ставок, чтобы поддержать экономический рост в еврозоне.

По данным Евростата, в феврале в Чехии наблюдалась самая низкая инфляция среди стран Вышеградской четверки. В Словакии инфляция составила 4,1%, в Польше — 4,3%. В Венгрии она составила 5,7%, что является самым высоким показателем во всем ЕС. Франция, напротив, показала самую низкую инфляцию в ЕС, цены выросли всего на 0,9% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Евростата.

Инфляция в Чешской Республике замедлилась до 2,7% в феврале с 2,8% в январе, согласно предыдущим данным Чешского статистического управления. Замедление произошло в основном за счет снижения цен на топливо и нефть.
инфляция Чехия Евросоюз
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