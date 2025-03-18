Бензин в Чехии самый дешевый за последние три года

Об этом свидетельствуют данные компании CCS, которая отслеживает цены. По мнению аналитиков, снижение продолжится в ближайшие дни.



Цены на топливо в Чехии начали существенно снижаться в конце февраля. С начала этого года цены на топливо выросли: в конце января бензин Natural 95 продавался в среднем по 36,80 кроны за литр, а дизельное топливо — по 36,20 кроны за литр. Самое дешевое топливо покупают водители в Краловеградецком крае, где литр бензина стоит в среднем 34,32 кроны. Дизельное топливо там продается в среднем за 33,75 кроны. Напротив, самое дорогое топливо предлагают заправки в Праге, где литр бензина стоит в среднем 36,27 кроны. Дизельное топливо там заправляется по цене 36,10 кроны за литр.



По словам аналитика XTB Йиржи Тылечека, дальнейшее падение цен обусловлено коррекцией цен на рынке нефти, снижением оптовых цен на топливо и укреплением чешской кроны.



Более того, по словам Тылечека, снижение цен должно продолжиться и на следующей неделе, хотя, по его словам, потенциал для снижения будет постепенно закрываться. «Я ожидаю снижения примерно на 30 геллеров за литр бензина и дизельного топлива на следующей неделе. Я ожидаю немного более существенного снижения цен на дизельное топливо к концу месяца из-за роста оборота и тенденции к снижению маржи нефтеперерабатывающих заводов на бензине», — пояснил Тылечек.



Ярослав Тон, глава Malcom Finance, также ожидает дальнейшего снижения цен. «Бензин и дизельное топливо могут подешеветь еще на 20-30 геллеров за литр. За этой динамикой в ​​первую очередь следят логистические компании, для которых систематическая заправка важна как стратегия поддержания стабильных эксплуатационных расходов», — сказал Тон.



Внутренние цены на топливо по-прежнему одни из самых низких в Европе. «Согласно текущим данным Европейской комиссии, дизельное топливо в Чехии является третьим по дешевизне в Евросоюзе после Мальты и Болгарии. С другой стороны, самое дорогое дизельное топливо в ЕС — в Дании, Ирландии и Финляндии. Что касается бензина, то чешские цены также являются третьими по дешевизне в ЕС после Болгарии и Мальты. С другой стороны, самый дорогой бензин — в Дании, Нидерландах и Италии. Из наших соседей Польша является самой дешевой страной как по дизельному топливу, так и по бензину. С другой стороны, самые высокие цены на топливо у наших соседей в Германии, которая входит в число самых дорогих стран ЕС», — сказал Тылечек.



Цены на топливо в прошлом году существенно колебались. За первые четыре месяца они выросли до более чем 40 крон за литр бензина и более чем 39 крон за литр дизельного топлива. Затем они снижались до середины июня, потом снова росли, а с начала июля по начало октября снова сократились до уровня около 35,15 кроны за бензин и 33,50 кроны за дизельное топливо. Цены в основном росли в ноябре и колебались в декабре.



В годовом исчислении бензин сейчас примерно на 3,50 кроны за литр дешевле, чем год назад, тогда как тогда за дизельное топливо автомобилисты платили примерно на 4 кроны за литр больше.