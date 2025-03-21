Правительство Чехии израсходовало бюджетный резерв

Министерство финансов не захотело сообщить, сколько осталось в бюджетном резерве. Министерство не подтвердило слухи о том, что еще 900 миллионов крон из бюджета уже выделено на меры по поддержке доступности жилья. Тогда в резерве останется менее миллиарда.



«Использование бюджетного резерва для продвижения возобновляемых источников энергии не является ни разумным, ни ответственным. Бюджетный резерв предназначен для покрытия непредвиденных расходов. Однако в данном случае очень сложно говорить о непредвиденных расходах», — сказал Вит Градил, главный экономист Cyrrus.



«Более того, эта конкретная проблема с бюджетом этого года неоднократно обсуждалась во время его утверждения и, следовательно, была предвидима», — отметил он.



На оперативную поддержку возобновляемых источников энергии в этом году государство потратит в общей сложности 28,57 миллиарда чешских крон, что на 20 миллиардов больше утвержденного государственного бюджета. Для увеличения расходов, от которых критики госбюджета этого года предостерегали еще в прошлом году, правительство использует миллиарды из своего резерва и неизрасходованные расходы прошлых лет.



Министерство финансов ссылается на постановление кабинета министров от осени прошлого года о том, что если деньги на поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ) необходимо пополнить, то это сделает кабинет министров. «Это была скорее техническая бухгалтерская операция, и следует подчеркнуть, что это максимальная сумма для поддержки ВИЭ, но в итоге она может оказаться меньше», — сказал Ондржей Макура, пресс-секретарь министерства.



Дефицит не увеличится, обещает Станюра



Он не сообщил, сколько денег осталось в резерве. По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), важно сохранить дефицит бюджета в этом году на уровне 241 млрд чешских крон. Он верит, что правительству удастся это сделать. «Я гарантировал правительству, что запланированный дефицит государственного бюджета не увеличится, что мы его сохраним», — сказал глава государственного казначейства.



Для увеличения средств он рассчитывает на 14 миллиардов из неизрасходованных расходов Министерства промышленности, в дополнение к шести миллиардам из резерва. По данным Национального бюджетного совета, министерство не использовало шесть миллиардов на компенсацию цен на энергоносители и не потратило более четырех миллиардов на ликвидацию последствий наводнения, выделенных его ведомству в прошлом году. Оставшиеся четыре миллиарда министерство еще не получило из других источников.



Однако, как отмечает Бюджетный совет, требования о неизрасходованных расходах — это не резервы или свободные деньги, которые «лежат где-то на счету». Это просто нереализованные расходы прошлых лет, и их расходование увеличивает расходы в данном финансовом году или увеличивает дефицит«, — сообщили в совете.



Что касается бюджетного резерва, то, по словам совета, он не предназначен для покрытия обязательных расходов, о которых правительство заранее знает, что они все равно произойдут. «Как это происходит сейчас с возобновляемыми источниками энергии. Это не незаконное использование резерва, но это не лучшая бюджетная практика», — добавили в совете.



Витус Градил заявил, что правительства должны составлять бюджеты «реалистично», с учетом действующего законодательства, а не в стиле «выдавать желаемое за действительное». «Такая практика еще больше снижает стандарты, которые мы требуем от правительства в обращении с нашими деньгами, а значит, снижается качество и прозрачность государственного управления», — отметил он.



Оппозиция не собирается отступать. «Расформирование всего бюджетного резерва правительства менее чем за первый квартал года с целью санации бюджетных хитростей — наглядное доказательство того, насколько искренне Петр Фиала заботится о безопасности нашей страны», — заявила заместитель председателя ANO Алена Шиллерова.



«Средства, которые в период повышенных геополитических рисков могли бы быть использованы, например, на кибербезопасность, укрепление активных резервов или защиту гражданского населения, были использованы для санации вполне предсказуемых расходов, которые правительство не включило в бюджет, чтобы визуально сократить его дефицит», — добавила она.



В бюджете этого года также предусмотрено выделение 10 миллиардов крон на ликвидацию последствий прошлогодних наводнений. «Пока никаких средств из них не выделено», — сообщил Макура, представитель министерства финансов.



Правительство оценило общий ущерб от сентябрьских наводнений в 68,1 млрд крон, из которых более 42 млрд крон пришлось на государственную, региональную и муниципальную собственность. По словам Градила, если в этом году Чехию снова постигнет подобная катастрофа или даже несколько меньшая, то, как и в прошлом году, вероятно, потребуется внести поправки в государственный бюджет, которые позволят правительству превысить первоначально запланированные расходы.