Правительство Чехии израсходовало бюджетный резерв
23 марта 2025
19:00
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Менее чем через три месяца после начала года от и без того небольшого бюджетного резерва правительства в размере 7,88 миллиарда чешских крон, выделенного на этот год, практически ничего не осталось. Правительственный кабинет не извлек урока из сентябрьских наводнений прошлого года, когда некуда было обратиться за помощью из-за ликвидированного резерва. Однако он также признал, что недооценил государственные расходы на возобновляемые источники энергии. Сейчас правительство взяло из резерва шесть миллиардов на необходимое увеличение, а затем должно предоставить еще 14 миллиардов из других источников.
Министерство финансов не захотело сообщить, сколько осталось в бюджетном резерве. Министерство не подтвердило слухи о том, что еще 900 миллионов крон из бюджета уже выделено на меры по поддержке доступности жилья. Тогда в резерве останется менее миллиарда.
«Использование бюджетного резерва для продвижения возобновляемых источников энергии не является ни разумным, ни ответственным. Бюджетный резерв предназначен для покрытия непредвиденных расходов. Однако в данном случае очень сложно говорить о непредвиденных расходах», — сказал Вит Градил, главный экономист Cyrrus.
«Более того, эта конкретная проблема с бюджетом этого года неоднократно обсуждалась во время его утверждения и, следовательно, была предвидима», — отметил он.
На оперативную поддержку возобновляемых источников энергии в этом году государство потратит в общей сложности 28,57 миллиарда чешских крон, что на 20 миллиардов больше утвержденного государственного бюджета. Для увеличения расходов, от которых критики госбюджета этого года предостерегали еще в прошлом году, правительство использует миллиарды из своего резерва и неизрасходованные расходы прошлых лет.
Министерство финансов ссылается на постановление кабинета министров от осени прошлого года о том, что если деньги на поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ) необходимо пополнить, то это сделает кабинет министров. «Это была скорее техническая бухгалтерская операция, и следует подчеркнуть, что это максимальная сумма для поддержки ВИЭ, но в итоге она может оказаться меньше», — сказал Ондржей Макура, пресс-секретарь министерства.
Дефицит не увеличится, обещает Станюра
Он не сообщил, сколько денег осталось в резерве. По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), важно сохранить дефицит бюджета в этом году на уровне 241 млрд чешских крон. Он верит, что правительству удастся это сделать. «Я гарантировал правительству, что запланированный дефицит государственного бюджета не увеличится, что мы его сохраним», — сказал глава государственного казначейства.
Для увеличения средств он рассчитывает на 14 миллиардов из неизрасходованных расходов Министерства промышленности, в дополнение к шести миллиардам из резерва. По данным Национального бюджетного совета, министерство не использовало шесть миллиардов на компенсацию цен на энергоносители и не потратило более четырех миллиардов на ликвидацию последствий наводнения, выделенных его ведомству в прошлом году. Оставшиеся четыре миллиарда министерство еще не получило из других источников.
Однако, как отмечает Бюджетный совет, требования о неизрасходованных расходах — это не резервы или свободные деньги, которые «лежат где-то на счету». Это просто нереализованные расходы прошлых лет, и их расходование увеличивает расходы в данном финансовом году или увеличивает дефицит«, — сообщили в совете.
Что касается бюджетного резерва, то, по словам совета, он не предназначен для покрытия обязательных расходов, о которых правительство заранее знает, что они все равно произойдут. «Как это происходит сейчас с возобновляемыми источниками энергии. Это не незаконное использование резерва, но это не лучшая бюджетная практика», — добавили в совете.
Витус Градил заявил, что правительства должны составлять бюджеты «реалистично», с учетом действующего законодательства, а не в стиле «выдавать желаемое за действительное». «Такая практика еще больше снижает стандарты, которые мы требуем от правительства в обращении с нашими деньгами, а значит, снижается качество и прозрачность государственного управления», — отметил он.
Оппозиция не собирается отступать. «Расформирование всего бюджетного резерва правительства менее чем за первый квартал года с целью санации бюджетных хитростей — наглядное доказательство того, насколько искренне Петр Фиала заботится о безопасности нашей страны», — заявила заместитель председателя ANO Алена Шиллерова.
«Средства, которые в период повышенных геополитических рисков могли бы быть использованы, например, на кибербезопасность, укрепление активных резервов или защиту гражданского населения, были использованы для санации вполне предсказуемых расходов, которые правительство не включило в бюджет, чтобы визуально сократить его дефицит», — добавила она.
В бюджете этого года также предусмотрено выделение 10 миллиардов крон на ликвидацию последствий прошлогодних наводнений. «Пока никаких средств из них не выделено», — сообщил Макура, представитель министерства финансов.
Правительство оценило общий ущерб от сентябрьских наводнений в 68,1 млрд крон, из которых более 42 млрд крон пришлось на государственную, региональную и муниципальную собственность. По словам Градила, если в этом году Чехию снова постигнет подобная катастрофа или даже несколько меньшая, то, как и в прошлом году, вероятно, потребуется внести поправки в государственный бюджет, которые позволят правительству превысить первоначально запланированные расходы.
«Использование бюджетного резерва для продвижения возобновляемых источников энергии не является ни разумным, ни ответственным. Бюджетный резерв предназначен для покрытия непредвиденных расходов. Однако в данном случае очень сложно говорить о непредвиденных расходах», — сказал Вит Градил, главный экономист Cyrrus.
«Более того, эта конкретная проблема с бюджетом этого года неоднократно обсуждалась во время его утверждения и, следовательно, была предвидима», — отметил он.
На оперативную поддержку возобновляемых источников энергии в этом году государство потратит в общей сложности 28,57 миллиарда чешских крон, что на 20 миллиардов больше утвержденного государственного бюджета. Для увеличения расходов, от которых критики госбюджета этого года предостерегали еще в прошлом году, правительство использует миллиарды из своего резерва и неизрасходованные расходы прошлых лет.
Министерство финансов ссылается на постановление кабинета министров от осени прошлого года о том, что если деньги на поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ) необходимо пополнить, то это сделает кабинет министров. «Это была скорее техническая бухгалтерская операция, и следует подчеркнуть, что это максимальная сумма для поддержки ВИЭ, но в итоге она может оказаться меньше», — сказал Ондржей Макура, пресс-секретарь министерства.
Дефицит не увеличится, обещает Станюра
Он не сообщил, сколько денег осталось в резерве. По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), важно сохранить дефицит бюджета в этом году на уровне 241 млрд чешских крон. Он верит, что правительству удастся это сделать. «Я гарантировал правительству, что запланированный дефицит государственного бюджета не увеличится, что мы его сохраним», — сказал глава государственного казначейства.
Для увеличения средств он рассчитывает на 14 миллиардов из неизрасходованных расходов Министерства промышленности, в дополнение к шести миллиардам из резерва. По данным Национального бюджетного совета, министерство не использовало шесть миллиардов на компенсацию цен на энергоносители и не потратило более четырех миллиардов на ликвидацию последствий наводнения, выделенных его ведомству в прошлом году. Оставшиеся четыре миллиарда министерство еще не получило из других источников.
Однако, как отмечает Бюджетный совет, требования о неизрасходованных расходах — это не резервы или свободные деньги, которые «лежат где-то на счету». Это просто нереализованные расходы прошлых лет, и их расходование увеличивает расходы в данном финансовом году или увеличивает дефицит«, — сообщили в совете.
Что касается бюджетного резерва, то, по словам совета, он не предназначен для покрытия обязательных расходов, о которых правительство заранее знает, что они все равно произойдут. «Как это происходит сейчас с возобновляемыми источниками энергии. Это не незаконное использование резерва, но это не лучшая бюджетная практика», — добавили в совете.
Витус Градил заявил, что правительства должны составлять бюджеты «реалистично», с учетом действующего законодательства, а не в стиле «выдавать желаемое за действительное». «Такая практика еще больше снижает стандарты, которые мы требуем от правительства в обращении с нашими деньгами, а значит, снижается качество и прозрачность государственного управления», — отметил он.
Оппозиция не собирается отступать. «Расформирование всего бюджетного резерва правительства менее чем за первый квартал года с целью санации бюджетных хитростей — наглядное доказательство того, насколько искренне Петр Фиала заботится о безопасности нашей страны», — заявила заместитель председателя ANO Алена Шиллерова.
«Средства, которые в период повышенных геополитических рисков могли бы быть использованы, например, на кибербезопасность, укрепление активных резервов или защиту гражданского населения, были использованы для санации вполне предсказуемых расходов, которые правительство не включило в бюджет, чтобы визуально сократить его дефицит», — добавила она.
В бюджете этого года также предусмотрено выделение 10 миллиардов крон на ликвидацию последствий прошлогодних наводнений. «Пока никаких средств из них не выделено», — сообщил Макура, представитель министерства финансов.
Правительство оценило общий ущерб от сентябрьских наводнений в 68,1 млрд крон, из которых более 42 млрд крон пришлось на государственную, региональную и муниципальную собственность. По словам Градила, если в этом году Чехию снова постигнет подобная катастрофа или даже несколько меньшая, то, как и в прошлом году, вероятно, потребуется внести поправки в государственный бюджет, которые позволят правительству превысить первоначально запланированные расходы.
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