В первом квартале ЧНБ купил пять тонн золота, а его резервы составили 56,2 тонны
18 апреля 2025
15:00
69
В первом квартале Чешский национальный банк (ЧНБ) закупил около 5 тонн этого металла, причем темпы закупок оставались такими же, как и в предыдущие кварталы. По состоянию на конец марта в резервах центрального банка находилось 1,807 миллиона тройских унций, что эквивалентно 56,2 тонны. Его стоимость составляла 3,6% валютных резервов центрального банка, следует из данных о структуре валютных резервов, опубликованных ЧНБ. В прошлом глава ЧНБ Алеш Михл заявил, что резервы должны достичь 100 тонн к 2028 году.
Стоимость золота в резервах на конец марта составляла 5,56 миллиарда долларов (127 миллиарда крон). Общая величина валютных резервов ЧНБ составила 152,5 миллиарда долларов (3,519 триллиона крон). Большую часть составляют облигации.
Центральный банк начал более масштабные закупки в 2022 году. К концу года в его резервах было около 12 тонн, а в декабре 2023 года объем золотых резервов вырос до 30,7, а в декабре прошлого года достиг 51,2 тонны.
После разделения Чехословакии в резервах ЧНБ находилось 63,3 тонны, что стало самым высоким показателем. Если закупки золота будут продолжаться нынешними темпами, то можно ожидать, что в третьем квартале этого года этот показатель будет превышен. Самые низкие резервы были в 2019 году, когда они составляли 8 тонн.
Золото, которое ЧНБ держит в резервах, не все физически хранится в его зданиях, там находится лишь его часть. Большая часть находится за границей, например, в хранилищах британского центрального банка.
Золото в резервах ЧНБ:
|Дата
|Млн тройских унций
|Тонны
|Млн долларов США
|Млрд чешских крон
|31.03.2024
|1,144
|35,582
|2 499,47
|57,12
|30.06.2024
|1,334
|41,492
|3 081,86
|70,43
|30.09.2024
|1,492
|46,406
|3 984,31
|91,06
|31.12.2024
|1,645
|51,165
|4 297,24
|98,24
|31.03.2025
|1,807
|56,204
|5 563,50
|127,19
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
18 АПРЕЛЯ 2025
261
10:30
18 АПРЕЛЯ 2025
579
09:00
18 АПРЕЛЯ 2025
706
21:00
17 АПРЕЛЯ 2025
932
19:30
17 АПРЕЛЯ 2025
1542
18:00
17 АПРЕЛЯ 2025
1732
16:30
17 АПРЕЛЯ 2025
1335
15:00
17 АПРЕЛЯ 2025
1714
14:00
17 АПРЕЛЯ 2025
923
13:00
17 АПРЕЛЯ 2025
3206
12:00
17 АПРЕЛЯ 2025
3248
10:50
17 АПРЕЛЯ 2025
1502
09:00
17 АПРЕЛЯ 2025
3372
22:00
16 АПРЕЛЯ 2025
2501
19:30
16 АПРЕЛЯ 2025
2008