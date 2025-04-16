В первом квартале ЧНБ купил пять тонн золота, а его резервы составили 56,2 тонны

Стоимость золота в резервах на конец марта составляла 5,56 миллиарда долларов (127 миллиарда крон). Общая величина валютных резервов ЧНБ составила 152,5 миллиарда долларов (3,519 триллиона крон). Большую часть составляют облигации.



Центральный банк начал более масштабные закупки в 2022 году. К концу года в его резервах было около 12 тонн, а в декабре 2023 года объем золотых резервов вырос до 30,7, а в декабре прошлого года достиг 51,2 тонны.



После разделения Чехословакии в резервах ЧНБ находилось 63,3 тонны, что стало самым высоким показателем. Если закупки золота будут продолжаться нынешними темпами, то можно ожидать, что в третьем квартале этого года этот показатель будет превышен. Самые низкие резервы были в 2019 году, когда они составляли 8 тонн.





Золото, которое ЧНБ держит в резервах, не все физически хранится в его зданиях, там находится лишь его часть. Большая часть находится за границей, например, в хранилищах британского центрального банка.