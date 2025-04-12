Чешские СМИ: Возвращение российского газа? ЕС опасается зависимости от США

В связи с этим руководители крупных компаний в Европейском союзе начинают говорить о том, что еще год назад было бы немыслимо: о том, что некоторый импорт российского газа, в том числе из российской государственной компании «Газпром», может быть хорошей идеей. Это стало бы еще одним значительным изменением политики, поскольку ЕС обязался прекратить импорт энергоносителей из России к 2027 году в ответ на российское вторжение на Украину.





Возможности Европы по обеспечению достаточных поставок энергоносителей ограничены. Переговоры с Катаром об увеличении объемов газа застопорились, а развитие возобновляемой энергетики идет недостаточно быстро, чтобы Европа могла чувствовать себя в энергетической безопасности.





«Если в Украине будет достигнут разумный мир, мы сможем вернуться к поставкам (российского) газа в объеме 60 миллиардов кубометров в год, а может быть, и 70, включая СПГ», — сказал Дидье Олло, вице-президент французской энергетической компании Engie.





Engie, которая частично принадлежит французскому государству, является одним из крупнейших покупателей газа у российского «Газпрома». По словам Олло, поставки из России могут покрыть от 20 до 25% потребления газа в ЕС, по сравнению с 40% до войны.





Глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне предостерег от чрезмерной зависимости от газа из США. «Нам нужна диверсификация. Большое количество маршрутов, а не чрезмерная зависимость от одного или двух». Total является крупным экспортером американского СПГ, а также продает российский СПГ частной компании «Новатэк».





«Европа никогда не вернется к импорту 150 миллиардов кубометров газа из России, как это было до войны», — сказал Пуянне. «Но я считаю, что это может быть 70 миллиардов кубометров».





Франция, крупнейший производитель атомной энергии, является одной из европейских стран с наибольшей диверсификацией поставок энергоносителей. У Германии, промышленность которой до войны в Украине в значительной степени зависела от дешевого российского газа, осталось меньше возможностей.





В немецком комплексе Leuna Chemical Park, где расположены заводы таких компаний, как Dow Chemical и Shell, некоторые производители считают, что российский газ должен быстро вернуться. «Мы находимся в тяжелом кризисе и не можем ждать», — сказал Кристоф Гюнтер, глава компании InfraLeuna, управляющей комплексом. Он отметил, что немецкая химическая промышленность сокращает персонал уже пять кварталов подряд, чего не случалось уже несколько десятилетий.





«Открытие трубопроводов (из России) снизит цены гораздо сильнее, чем все нынешние программы поддержки», — сказал Гюнтер. «Это табуированная тема». Но, по его словам, многие его коллеги согласны с необходимостью вернуться к российскому газу.





На февральских парламентских выборах почти треть немцев проголосовала за партии, дружественные России. В восточной немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания, где заканчивается подводный участок газопровода «Северный поток» из России, 49% населения хотят вернуться к поставкам российского газа.





«Нам нужен российский газ. Нам нужна дешевая энергия, независимо от ее происхождения», — говорит Клаус Паур, глава нефтехимической компании Leuna-Harze. «Нам нужен „Северный поток“, потому что мы должны держать под контролем стоимость энергии».





По словам министра экономики земли Бранденбург Даниэля Келлера, немецкая промышленность требует от федерального правительства обеспечить ее дешевой энергией. В Бранденбурге находится нефтеперерабатывающий завод Schwedt, совладельцем которого является российский нефтяной гигант «Роснефть», но который сейчас находится под управлением немецкого правительства. «Мы можем представить себе возобновление поставок российской нефти после восстановления мира в Украине», — утверждает Келлер.





В прошлом году доля России в импорте газа в ЕС составила 18,8%. Это меньше, чем доля Норвегии, составляющая 33,6%, но больше, чем доля США, составляющая 16,7%. Однако ожидается, что в этом году доля России упадет ниже 10% из-за перебоев с транзитом через Украину.





«Нам определенно понадобится больше СПГ», — сказал комиссар по торговле Марош Шефчович. Европейский союз готовится к увеличению закупок СПГ в США, поскольку президент США Дональд Трамп требует от Европы сократить положительное сальдо торгового баланса с США.





Татьяна Митрова из американского Центра глобальной энергетической политики предупредила, что тарифная политика Трампа усилила опасения по поводу зависимости от американского газа. «Все труднее и труднее рассматривать американский СПГ как нейтральный товар. В какой-то момент он может стать геополитическим инструментом». По мнению аналитика Арне Ломанна Расмуссена из Global Risk Management, существует небольшой риск того, что Соединенные Штаты могут приостановить поставки СПГ в случае эскалации торгового конфликта.





Высокопоставленный дипломатический представитель ЕС заявил, что нельзя исключать, что США будут использовать СПГ в качестве рычага для реализации своих намерений. Кроме того, аналитик Уоррен Паттерсон из ING предупредил, что США могут ограничить экспорт газа во все страны, если внутренние цены на газ значительно вырастут из-за промышленного спроса и увеличения потребления энергии в операциях искусственного интеллекта.