Минтруда Чехии: 1,2 миллиона человек уйдут с рынка труда в течение десяти лет

«Проблема с жесткими инвестициями будет не столь актуальна, как проблема наличия людей и их качества, а также того, что нам предстоит в контексте демографических изменений. Все должны обратить на это внимание... Мы столкнемся с выходом на пенсию людей, родившихся после 1965 года, а затем с самым сильным поколением детей Гусака. Это будет большой удар по рынку труда», — сказал министр.



Согласно обновленному исследованию Бостонской консалтинговой группы и Центрально-европейского отделения Института Аспена, проведенному для министерства труда, к 2035 году рынок труда Чехии покинут 1,2 миллиона человек, которые выйдут на пенсию. Однако ожидается, что на рынок труда выйдут 1,9 миллиона человек. Из них 1,5 миллиона — выпускники школ, а 400 000 — иностранцы. Более значительное сокращение рабочей силы произойдет после 2035 года.



«Важно, чтобы люди уходили с рынка труда постепенно и с течением времени, — сказал министр. По его словам, важную роль будут играть мотивация, кадровая политика или сокращение рабочего дня.



Работодатели уже имеют льготы на оплату неполного рабочего дня для пожилых работников. Работающие пенсионеры с этого года не должны платить пенсионное страхование.



По словам Резлеровой, компании и учреждения в Чехии пытаются сократить число работников старше 55 лет. По ее словам, 19 процентов компаний имеют программу поддержки этой рабочей силы. «В прошлом году на рынке труда было 190 000 человек в возрасте 50 лет. В то время как 25-летних было 90 000. Чистая разница составляет 100 000 человек», — сказала Резлер. Она отметила, что у молодых людей есть и другие приоритеты в работе.



«Работа для них не является ценностью. Они хотят работать так, чтобы работа приносила им удовольствие и имела для них смысл». В общей сложности 47 процентов сотрудников поколения Z рассматривают возможность смены работы в течение шести месяцев. Как работодателям, нам придется адаптироваться и приспосабливаться к этой системе», — сказала глава ассоциации рекрутеров. Она добавила, что ситуация на рынке труда также осложняется невозможностью переехать на работу из-за недоступного жилья или отсутствия политики привлечения рабочей силы из-за рубежа.



По словам Резлеровой, более активному привлечению пожилых работников часто мешают предвзятые мнения работодателей о медлительности или неспособности учиться новому. Она отметила, что уступки работодателей также помогут улучшить ситуацию.



Юречка сообщила, что Министерство труда рассматривает возможность отмены взносов для работающих пенсионеров и снижения страховых взносов для работающих неполный рабочий день. Затем оно предложит возможные корректировки настроек. Изменения в пособиях по безработице со следующего года также должны способствовать мобильности рабочей силы, сказал министр.