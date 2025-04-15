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Чехия полностью отказалась от российской нефти

Новости 420on
17 апреля 2025
10:50
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Спустя 60 лет страна обеспечила все свое годовое потребление поставками из Триеста (Италия) благодаря расширению пропускной способности трубопровода TAL. Таким образом, Чехия будет использовать нефть преимущественно из Азербайджана, Казахстана и Северной Африки.
По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), в среду на центральную нефтебазу в Нелахозеве поступили первые увеличенные поставки нероссийской нефти для чешских нефтеперерабатывающих заводов.

«Эти дни имеют решающее значение для сырьевой и энергетической безопасности Чешской Республики. Впервые в истории Чехия полностью обеспечена нероссийской нефтью», — заявил премьер-министр.

По его словам, Чехия избавилась от России как от ненадежного поставщика. Правительство приняло решение об увеличении мощностей TAL в рамках проекта TAL-Plus в ноябре 2022 года после февральского вторжения России в Украину.

«Стоимость полной независимости от российской нефти не превысит 1,6 миллиарда крон», — заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS). По его словам, первые поставки изначально планировалось начать в июле, но работы были ускорены.

Инвестиции, оплаченные государственной компанией MERO, охватили более десяти мест вдоль трубопровода и включали в себя, например, установку 20 насосов, 12 электродвигателей, новых расходомеров и общую модернизацию системы. В результате резервные мощности для Чешской Республики удвоились и достигли 8 миллионов тонн нефти в год.

Государственные резервы будут пополнены к концу августа

Расширение мощностей было впервые использовано компанией Orlen Unipetrol, оператором нефтеперерабатывающих заводов в Кралупах-над-Влтавой и Литвинове, в марте, после того как поставки были прерваны из-за «Дружбы». В то же время компания получила от Государственного управления материальных резервов кредит на 330 000 тонн сырой нефти, что составляет около трети государственных запасов. Orlen Unipetrol начнет возвращать одолженную нефть в июне и пополнит государственные запасы к концу августа.

До сих пор нефть поступала в Чехию с двух направлений. Кроме TAL, в течение десятилетий она поступала по трубопроводу «Дружба». На оба трубопровода приходилось около половины общего потребления страны, составляющего около восьми миллионов тонн нефти в год. В прошлом году на «Дружбу» пришлось 42% потребления, остальное на TAL.

TAL имеет протяженность 753 километра и снабжает нефтеперерабатывающие заводы в Чехии, Австрии и Германии. Он проходит от Триеста через Альпы до Ингольштадта в Германии, где имеет развилку. Западная часть трубопровода заканчивается в Карлсруэ, восточная в Нойштадте. Максимальная пропускная способность трубопровода TAL составляет 43 миллиона тонн нефти в год. В трубопровод TAL поступает нефть, доставляемая в порт Триеста танкерами со всего мира. В прошлом году по трубопроводу было транспортировано 40 миллионов тонн нефти.

Чешская Республика подключена к TAL через трубопровод IKL протяженностью 347,4 километра, который начинается в Вохбурге (Бавария) и проходит через станцию техобслуживания Бенешовице до центрального нефтехранилища в Нелахозевесе близ Кралупы-над-Влтавой. На территории Чешской Республики его длина составляет менее 169 километров. По IKL можно транспортировать до 11 миллионов тонн сырой нефти в год, однако такое использование пока невозможно из-за загруженности трубопровода TAL.
Чехия Россия
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