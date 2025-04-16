Средняя стоимость обеда в ресторане в Чехии в марте выросла
17 апреля 2025
18:00
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Средняя цена обеда в чешских ресторанах в марте составила 194,20 кроны, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в Оломоуце — на 5,2%, до 173,40 кроны. Об этом говорится в анализе компании Edenred, оператора карты лояльности Edenred Card. При этом мартовское увеличение оказалось самым умеренным с начала года. В сравнении с мартом 2020 года обеды подорожали уже на 60%.
|Город
|1 марта 2024 (в кронах)
|1 января 2025 (в кронах)
|1 марта 2025 (в кронах)
|Рост цен в марте 2025 по сравнению с мартом 2024
|Прага
|210,90
|216,30
|218,10
|+3,4 %
|Ческе-Будеёвице
|195,80
|201,60
|202,40
|+3,4 %
|Пльзень
|195,90
|197,20
|200,20
|+2,2 %
|Карловы Вары
|173,60
|185,20
|177,90
|+2,5 %
|Усти-над-Лабем
|169,40
|174,30
|175,10
|+3,4 %
|Либерец
|192,70
|196,40
|201,30
|+4,5 %
|Градец-Кралове
|185,10
|185,10
|185,30
|+0,1 %
|Пардубице
|184,80
|189,00
|192,40
|+4,1 %
|Йиглава
|170,10
|176,10
|177,10
|+4,1 %
|Брно
|200,30
|204,80
|205,90
|+2,8 %
|Злин
|165,60
|168,40
|169,30
|+2,2 %
|Оломоуц
|164,90
|168,70
|173,40
|+5,2 %
|Острава
|182,10
|189,30
|190,20
|+4,4 %
|Среднее по ЧР
|187,20
|192,50
|194,20
|+3,7 %
По словам директора по внешним связям Edenred Анеты Мартишковой, в последние месяцы рестораны всё чаще сталкиваются с ограниченной покупательной способностью клиентов:
«В некоторых регионах заметно, что люди не готовы переплачивать, и заведения вынуждены на это реагировать. В ближайшее время ситуация может стабилизироваться, хотя давление на цены из-за высоких операционных расходов сохраняется», — отметила она.
В Праге обед в марте стоил в среднем 218,10 кроны — это на 3,4% дороже, чем годом ранее. Столица традиционно остаётся городом с самыми высокими ценами на обеды. Превышение отметки в 200 крон также зафиксировано в Брно, Ческе-Будеёвице, Либерце и Пльзене. В то же время в Градец-Кралове цены практически не изменились — средний чек составил 185,30 кроны.
Анализ основан на более чем 200 000 транзакций владельцев карт Edenred Card.
По данным Чешского статистического управления, потребительские цены в марте выросли на 2,7% в годовом выражении — на том же уровне, что и в феврале. Основной вклад в инфляцию внесло подорожание продуктов питания, тогда как цены на топливо снизились.
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