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Средняя стоимость обеда в ресторане в Чехии в марте выросла

Новости и статьи
17 апреля 2025
18:00
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Средняя цена обеда в чешских ресторанах в марте составила 194,20 кроны, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в Оломоуце — на 5,2%, до 173,40 кроны. Об этом говорится в анализе компании Edenred, оператора карты лояльности Edenred Card. При этом мартовское увеличение оказалось самым умеренным с начала года. В сравнении с мартом 2020 года обеды подорожали уже на 60%.
Город 1 марта 2024 (в кронах) 1 января 2025 (в кронах) 1 марта 2025 (в кронах) Рост цен в марте 2025 по сравнению с мартом 2024
Прага 210,90 216,30 218,10 +3,4 %
Ческе-Будеёвице 195,80 201,60 202,40 +3,4 %
Пльзень 195,90 197,20 200,20 +2,2 %
Карловы Вары 173,60 185,20 177,90 +2,5 %
Усти-над-Лабем 169,40 174,30 175,10 +3,4 %
Либерец 192,70 196,40 201,30 +4,5 %
Градец-Кралове 185,10 185,10 185,30 +0,1 %
Пардубице 184,80 189,00 192,40 +4,1 %
Йиглава 170,10 176,10 177,10 +4,1 %
Брно 200,30 204,80 205,90 +2,8 %
Злин 165,60 168,40 169,30 +2,2 %
Оломоуц 164,90 168,70 173,40 +5,2 %
Острава 182,10 189,30 190,20 +4,4 %
Среднее по ЧР 187,20 192,50 194,20 +3,7 %

По словам директора по внешним связям Edenred Анеты Мартишковой, в последние месяцы рестораны всё чаще сталкиваются с ограниченной покупательной способностью клиентов: 

«В некоторых регионах заметно, что люди не готовы переплачивать, и заведения вынуждены на это реагировать. В ближайшее время ситуация может стабилизироваться, хотя давление на цены из-за высоких операционных расходов сохраняется», — отметила она.

В Праге обед в марте стоил в среднем 218,10 кроны — это на 3,4% дороже, чем годом ранее. Столица традиционно остаётся городом с самыми высокими ценами на обеды. Превышение отметки в 200 крон также зафиксировано в Брно, Ческе-Будеёвице, Либерце и Пльзене. В то же время в Градец-Кралове цены практически не изменились — средний чек составил 185,30 кроны.

Анализ основан на более чем 200 000 транзакций владельцев карт Edenred Card.

По данным Чешского статистического управления, потребительские цены в марте выросли на 2,7% в годовом выражении — на том же уровне, что и в феврале. Основной вклад в инфляцию внесло подорожание продуктов питания, тогда как цены на топливо снизились.
еда рестораны Чехия
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