Средняя стоимость обеда в ресторане в Чехии в марте выросла

Город 1 марта 2024 (в кронах) 1 января 2025 (в кронах) 1 марта 2025 (в кронах) Рост цен в марте 2025 по сравнению с мартом 2024 Прага 210,90 216,30 218,10 +3,4 % Ческе-Будеёвице 195,80 201,60 202,40 +3,4 % Пльзень 195,90 197,20 200,20 +2,2 % Карловы Вары 173,60 185,20 177,90 +2,5 % Усти-над-Лабем 169,40 174,30 175,10 +3,4 % Либерец 192,70 196,40 201,30 +4,5 % Градец-Кралове 185,10 185,10 185,30 +0,1 % Пардубице 184,80 189,00 192,40 +4,1 % Йиглава 170,10 176,10 177,10 +4,1 % Брно 200,30 204,80 205,90 +2,8 % Злин 165,60 168,40 169,30 +2,2 % Оломоуц 164,90 168,70 173,40 +5,2 % Острава 182,10 189,30 190,20 +4,4 % Среднее по ЧР 187,20 192,50 194,20 +3,7 %

По словам директора по внешним связям Edenred Анеты Мартишковой, в последние месяцы рестораны всё чаще сталкиваются с ограниченной покупательной способностью клиентов:



По словам директора по внешним связям Edenred Анеты Мартишковой, в последние месяцы рестораны всё чаще сталкиваются с ограниченной покупательной способностью клиентов:

«В некоторых регионах заметно, что люди не готовы переплачивать, и заведения вынуждены на это реагировать. В ближайшее время ситуация может стабилизироваться, хотя давление на цены из-за высоких операционных расходов сохраняется», — отметила она.





В Праге обед в марте стоил в среднем 218,10 кроны — это на 3,4% дороже, чем годом ранее. Столица традиционно остаётся городом с самыми высокими ценами на обеды. Превышение отметки в 200 крон также зафиксировано в Брно, Ческе-Будеёвице, Либерце и Пльзене. В то же время в Градец-Кралове цены практически не изменились — средний чек составил 185,30 кроны.





Анализ основан на более чем 200 000 транзакций владельцев карт Edenred Card.





По данным Чешского статистического управления, потребительские цены в марте выросли на 2,7% в годовом выражении — на том же уровне, что и в феврале. Основной вклад в инфляцию внесло подорожание продуктов питания, тогда как цены на топливо снизились.