Производство автомобилей в первом квартале снизилось на 7% до 366 510 единиц

На внутренний рынок было экспортировано 26 156 автомобилей, что на 11,7% больше, чем годом ранее. Производство электромобилей с января по март выросло на 141% до 64 956 автомобилей. Из них 50 377 — электромобили и 14 579 — подключаемые гибриды. Об этом сегодня сообщила Ассоциация автомобильной промышленности.



Škoda Auto, крупнейший отечественный автопроизводитель, выпустил 236 524 легковых автомобиля, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. В то же время производство электромобилей увеличилось почти на 282% по сравнению с прошлым годом и составило 48 442 автомобиля. Из них 40 866 — это чисто аккумуляторные автомобили, а 7 576 — гибриды. Завод Hyundai в Носовице сообщил о снижении производства на 18% до 71 540 автомобилей. Из общего числа 9 511 автомобилей были чисто электрическими, а 7 003 — гибридами. Toyota сообщила о снижении производства в первом квартале на 8,6% по сравнению с прошлым годом до 58 446 пассажирских автомобилей. Почти 60% выпущенных автомобилей составили гибриды Yaris HEV.



По словам Мартина Яна, президента ассоциации, наращивание производства новых моделей, в данном случае Škoda Elroq и обновленного Enyaq, всегда вызывает интерес рынка и покупателей, что отражается в итоговой статистике внутреннего производства. «Хотя доля этих электрических моделей в общем объеме производства продолжает расти, мы все еще отстаем от ожиданий, связанных с требованиями регулирования выбросов CO2. Способность даже в условиях чрезмерного регулирования, в которых мы сейчас находимся, выводить на рынок новые модели, будь то электрические, сгораемые или другие, которые пользуются спросом, — это успех для всей производственной цепочки компаний и, несомненно, хорошая новость для всей отечественной экономики», — добавил Ян.