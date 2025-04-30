Пошлины ухудшают экономические перспективы Чехии и других стран Центральной Европы
30 апреля 2025
16:30
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Торговая война, спровоцированная таможенной политикой президента США Дональда Трампа, ухудшает экономические перспективы Чехии, Венгрии и Румынии. Об этом сообщила аналитическая компания Moody's Analytics со ссылкой на агентство Reuters. Также отмечается, что страны Центральной Европы в целом располагают ограниченными бюджетными ресурсами для компенсации последствий введенных пошлин и нуждаются в поиске новых источников экономического роста, который в регионе в значительной степени зависит от экспорта.
После возвращения в Белый дом в январе этого года Трамп ввел ряд новых пошлин в отношении торговых партнеров США. Он объясняет это, в частности, стремлением сократить торговый дефицит страны и вернуть производство на американскую территорию.
«США переходят к политике изоляционизма. Это создает серьезное давление на мировую экономику, особенно на страны, сильно зависящие от глобальной торговой системы и рассматривающие экспорт как основной двигатель экономического роста, — заявил в интервью Reuters аналитик Гаурав Гангулли, руководитель экономических исследований Moody's Analytics по Европе, Ближнему Востоку и Африке. — Для таких стран крайне важно находить новые экспортные рынки, заключать новые партнёрства и искать альтернативные движущие силы роста».
По его словам, это может включать заключение новых торговых и инвестиционных альянсов, поддержку новых отраслей и привлечение иностранного капитала. «Текущая политическая и таможенная обстановка создает серьезные проблемы для структурного роста, — отметил Гангулли. — Если страны не начнут решать эти вопросы, проблемы будут накапливаться в среднесрочной перспективе, а не только в краткосрочной».
Финансовые системы стран Центральной Европы в последние месяцы испытывают давление из-за войны в Украине, роста оборонных расходов и предвыборных кампаний. Как пишет Reuters, в прошлом году дефицит госбюджета Польши и Румынии был самым высоким в Европейском союзе.
Польша — крупнейшая экономика региона — по мнению Гангулли, должна активнее работать над сокращением бюджетного дефицита, чтобы сохранить доверие инвесторов. При этом, по его словам, еще большую обеспокоенность вызывает ситуация в Румынии, где в прошлом году дефицит бюджета достиг 9,7 % ВВП — выше, чем во время пандемии ковида.