Пошлины ухудшают экономические перспективы Чехии и других стран Центральной Европы

После возвращения в Белый дом в январе этого года Трамп ввел ряд новых пошлин в отношении торговых партнеров США. Он объясняет это, в частности, стремлением сократить торговый дефицит страны и вернуть производство на американскую территорию.



«США переходят к политике изоляционизма. Это создает серьезное давление на мировую экономику, особенно на страны, сильно зависящие от глобальной торговой системы и рассматривающие экспорт как основной двигатель экономического роста, — заявил в интервью Reuters аналитик Гаурав Гангулли, руководитель экономических исследований Moody's Analytics по Европе, Ближнему Востоку и Африке. — Для таких стран крайне важно находить новые экспортные рынки, заключать новые партнёрства и искать альтернативные движущие силы роста».





По его словам, это может включать заключение новых торговых и инвестиционных альянсов, поддержку новых отраслей и привлечение иностранного капитала. «Текущая политическая и таможенная обстановка создает серьезные проблемы для структурного роста, — отметил Гангулли. — Если страны не начнут решать эти вопросы, проблемы будут накапливаться в среднесрочной перспективе, а не только в краткосрочной».



Финансовые системы стран Центральной Европы в последние месяцы испытывают давление из-за войны в Украине, роста оборонных расходов и предвыборных кампаний. Как пишет Reuters, в прошлом году дефицит госбюджета Польши и Румынии был самым высоким в Европейском союзе.



Польша — крупнейшая экономика региона — по мнению Гангулли, должна активнее работать над сокращением бюджетного дефицита, чтобы сохранить доверие инвесторов. При этом, по его словам, еще большую обеспокоенность вызывает ситуация в Румынии, где в прошлом году дефицит бюджета достиг 9,7 % ВВП — выше, чем во время пандемии ковида.