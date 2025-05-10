Остановка «Дружбы». Нефть, скорее всего, будет перевозиться по железной дороге

Новости 420on 10 мая 2025 14:30 480

Нефтепровод «Дружба» остановлен. Это создало проблемы для компании Moravské naftové doly. Добытчики лишились основного маршрута для транспортировки нефти через всю республику на переработку в Литвинов. Перевозка поездом обходится дороже и является более трудоемкой.