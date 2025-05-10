Остановка «Дружбы». Нефть, скорее всего, будет перевозиться по железной дороге
10 мая 2025
14:30
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Нефтепровод «Дружба» остановлен. Это создало проблемы для компании Moravské naftové doly. Добытчики лишились основного маршрута для транспортировки нефти через всю республику на переработку в Литвинов. Перевозка поездом обходится дороже и является более трудоемкой.
Прекращение поставок российской нефти имеет неожиданный побочный эффект на использование месторождений на юге Моравии. Десятки лет нефть поступала по нефтепроводу на переработку в противоположный конец республики, на нефтеперерабатывающий завод в Литвинове. Однако с начала марта это стало невозможным, и, как теперь выясняется, альтернативное решение ищут уже третий месяц.
Проблема, на которую до сих пор никто активно не обращал внимания, по данным SZ Byznys, касается всех трех участников, заинтересованных в транспортировке нефти из Ходонинского района в Литвинов: Moravské naftové doly миллиардера Karla Komárка, государственного управляющего нефтепроводами Mero и нефтеперерабатывающего завода Unipetrol из польской группы Orlen.
Нефтепровод не работает из-за того, что с марта из России в Чехию не поступает нефть из-за военных санкций, а также из-за достройки полноценного западного маршрута из итальянского Террамо через Австрию и Германию. В нефтепроводе между Моравией и Литвиновом осталась российская нефть, и компания не может ее физически перекачать.
Ситуация осложняется еще и тем, что моравская и российская нефть имеют разный состав и разную цену. Поэтому их нельзя просто заменить, и проблема имеет не только технический, но и экономический аспект, что затрудняет поиск трехстороннего компромисса.
Вопрос решается
Добыча в Моравии незначительна по объему с учетом внутреннего потребления, и ее прекращение не представляет собой фатальной проблемы для кого-либо из участников треугольника. Однако внезапное прекращение работы налаженного маршрута удивило всех трех участников. Альтернативное решение будет более дорогостоящим и для кого-то повлечет за собой дополнительные расходы. Именно поэтому его поиск все еще продолжается.
«Нефть MND находится в процессе решения. Пока она ждет в резервуаре», — подтвердил директор государственного предприятия Mero Ярослав Пантучек.
У этого дела два аспекта. Один из них долгосрочный: найти разумный маршрут транспортировки для моравской нефти, если после списания российских поставщиков нефтепровод останется в государстве навсегда. Второй аспект является разовым и касается пяти тысяч кубических метров нефти, о которых говорит Пантучек.
Эта нефть уже добыта и продана в Литвинов. В марте, согласно многолетней традиции, она была физически подготовлена в Ходонине к отправке по нефтепроводу, и государственное предприятие Mero теоретически должно было об этом позаботиться. Но из-за внезапной остановки маршрута нефть застряла на месте.
Теперь ее нужно либо перевезти поездом, что дороже, либо из-за нее на время запустить «Дружбу», и в итоге в Литвинове из-за физического смещения в соответствующем объеме вытечет стоящая российская нефть. Но загвоздка как раз в разнице качества и цены.
В настоящее время ищут решение, использовать ли поезд или договориться об обмене российской нефти на моравскую в трубопроводе. Если будет использован поезд, из сделки выйдет государственное предприятие Mero и не получит ничего за перевозку. С другой стороны, поезд означал бы дополнительные расходы. Таким образом, вопрос в том, кто возьмет на себя эту ношу.
«Оба варианта технически возможны, но перевозка по железной дороге, конечно, более сложна с точки зрения логистики и экономики. Пока окончательного решения не принято», — заявил представитель Unipetrol Павел Кайдл.
Moravské naftové doly не захотели комментировать ситуацию с застрявшими запасами. На письменные запросы пресс-секретарь предприятия Мартин Бенеш ответил лишь тем, что вновь добытая нефть уже отправляется по железной дороге в разные страны мира. Это более дорогой способ, но для MND он не является чем-то новым.
«В настоящее время мы перевозим всю нашу нефть по железной дороге. Замещение из нефтепровода «Дружба» составляет сейчас десять вагонов нефти в неделю, то есть половину нашей добычи. Остальное мы перевозим по железной дороге в стандартном режиме», — сказал Бенеш.
Нефть из Моравии забирают и другие нефтеперерабатывающие заводы, словацкий Slovnaft или венский Schwechat находятся ближе по железной дороге. Однако благодаря дешевому подключению через нефтепровод Unipetrol до сих пор был основным покупателем MND. Это должно сохраниться, даже если «Дружба» останется неработающей навсегда.
«У нас долгосрочный контракт, поэтому эти соображения для нас сейчас не актуальны», — сказал Бенеш о возможном перенаправлении поставок по железной дороге за границу. Вопрос будет в том, кто понесет расходы на более дорогую железнодорожную перевозку, если традиционный подземный маршрут будет закрыт.
Моравские нефтяные шахты работают в районах Годонина и Бржецлава уже более ста лет. В прошлом они добывали до полумиллиона тонн нефти в год, что было значительным объемом по сравнению с нынешним потреблением в 7,3 миллиона тонн. В настоящее время добыча составляет всего около 35 тысяч тонн в год, то есть полпроцента от внутреннего потребления.
Нефтепровод «Дружба» не работает с марта из-за американских санкций, введенных в конце правления Джо Байдена. Из-за них усложнились возможности оплаты российской нефти, и Orlen Unipetrol не смог продолжать отправлять деньги в Россию, поэтому в начале марта поставки внезапно прекратились. Первоначальный план предполагал, что поток нефти с востока прекратится только в конце июня, когда должен был истечь довоенный долгосрочный контракт Orlen с Россией.
После вторжения России в Украину государственное предприятие Mero получило задание договориться с партнерами в Германии, Австрии и Италии об усилении западного маршрута. По совпадению, с марта она уже полностью функционирует. Благодаря усилению насосов в трубах через Альпы и строительству новых резервуаров по маршруту, теперь из Терста можно полностью покрыть весь потребление Чехии.
В конечной ветви нефтепровода «Дружба» от братиславского «Словафта» до Литвинова после прекращения новых поставок осталась первоначальная российская нефть. Ее судьба еще не решена, технически она может оставаться в неподвижном состоянии под землей как минимум два года.
Проблема, на которую до сих пор никто активно не обращал внимания, по данным SZ Byznys, касается всех трех участников, заинтересованных в транспортировке нефти из Ходонинского района в Литвинов: Moravské naftové doly миллиардера Karla Komárка, государственного управляющего нефтепроводами Mero и нефтеперерабатывающего завода Unipetrol из польской группы Orlen.
Нефтепровод не работает из-за того, что с марта из России в Чехию не поступает нефть из-за военных санкций, а также из-за достройки полноценного западного маршрута из итальянского Террамо через Австрию и Германию. В нефтепроводе между Моравией и Литвиновом осталась российская нефть, и компания не может ее физически перекачать.
Ситуация осложняется еще и тем, что моравская и российская нефть имеют разный состав и разную цену. Поэтому их нельзя просто заменить, и проблема имеет не только технический, но и экономический аспект, что затрудняет поиск трехстороннего компромисса.
Вопрос решается
Добыча в Моравии незначительна по объему с учетом внутреннего потребления, и ее прекращение не представляет собой фатальной проблемы для кого-либо из участников треугольника. Однако внезапное прекращение работы налаженного маршрута удивило всех трех участников. Альтернативное решение будет более дорогостоящим и для кого-то повлечет за собой дополнительные расходы. Именно поэтому его поиск все еще продолжается.
«Нефть MND находится в процессе решения. Пока она ждет в резервуаре», — подтвердил директор государственного предприятия Mero Ярослав Пантучек.
У этого дела два аспекта. Один из них долгосрочный: найти разумный маршрут транспортировки для моравской нефти, если после списания российских поставщиков нефтепровод останется в государстве навсегда. Второй аспект является разовым и касается пяти тысяч кубических метров нефти, о которых говорит Пантучек.
Эта нефть уже добыта и продана в Литвинов. В марте, согласно многолетней традиции, она была физически подготовлена в Ходонине к отправке по нефтепроводу, и государственное предприятие Mero теоретически должно было об этом позаботиться. Но из-за внезапной остановки маршрута нефть застряла на месте.
Теперь ее нужно либо перевезти поездом, что дороже, либо из-за нее на время запустить «Дружбу», и в итоге в Литвинове из-за физического смещения в соответствующем объеме вытечет стоящая российская нефть. Но загвоздка как раз в разнице качества и цены.
В настоящее время ищут решение, использовать ли поезд или договориться об обмене российской нефти на моравскую в трубопроводе. Если будет использован поезд, из сделки выйдет государственное предприятие Mero и не получит ничего за перевозку. С другой стороны, поезд означал бы дополнительные расходы. Таким образом, вопрос в том, кто возьмет на себя эту ношу.
«Оба варианта технически возможны, но перевозка по железной дороге, конечно, более сложна с точки зрения логистики и экономики. Пока окончательного решения не принято», — заявил представитель Unipetrol Павел Кайдл.
Moravské naftové doly не захотели комментировать ситуацию с застрявшими запасами. На письменные запросы пресс-секретарь предприятия Мартин Бенеш ответил лишь тем, что вновь добытая нефть уже отправляется по железной дороге в разные страны мира. Это более дорогой способ, но для MND он не является чем-то новым.
«В настоящее время мы перевозим всю нашу нефть по железной дороге. Замещение из нефтепровода «Дружба» составляет сейчас десять вагонов нефти в неделю, то есть половину нашей добычи. Остальное мы перевозим по железной дороге в стандартном режиме», — сказал Бенеш.
Нефть из Моравии забирают и другие нефтеперерабатывающие заводы, словацкий Slovnaft или венский Schwechat находятся ближе по железной дороге. Однако благодаря дешевому подключению через нефтепровод Unipetrol до сих пор был основным покупателем MND. Это должно сохраниться, даже если «Дружба» останется неработающей навсегда.
«У нас долгосрочный контракт, поэтому эти соображения для нас сейчас не актуальны», — сказал Бенеш о возможном перенаправлении поставок по железной дороге за границу. Вопрос будет в том, кто понесет расходы на более дорогую железнодорожную перевозку, если традиционный подземный маршрут будет закрыт.
Моравские нефтяные шахты работают в районах Годонина и Бржецлава уже более ста лет. В прошлом они добывали до полумиллиона тонн нефти в год, что было значительным объемом по сравнению с нынешним потреблением в 7,3 миллиона тонн. В настоящее время добыча составляет всего около 35 тысяч тонн в год, то есть полпроцента от внутреннего потребления.
Нефтепровод «Дружба» не работает с марта из-за американских санкций, введенных в конце правления Джо Байдена. Из-за них усложнились возможности оплаты российской нефти, и Orlen Unipetrol не смог продолжать отправлять деньги в Россию, поэтому в начале марта поставки внезапно прекратились. Первоначальный план предполагал, что поток нефти с востока прекратится только в конце июня, когда должен был истечь довоенный долгосрочный контракт Orlen с Россией.
После вторжения России в Украину государственное предприятие Mero получило задание договориться с партнерами в Германии, Австрии и Италии об усилении западного маршрута. По совпадению, с марта она уже полностью функционирует. Благодаря усилению насосов в трубах через Альпы и строительству новых резервуаров по маршруту, теперь из Терста можно полностью покрыть весь потребление Чехии.
В конечной ветви нефтепровода «Дружба» от братиславского «Словафта» до Литвинова после прекращения новых поставок осталась первоначальная российская нефть. Ее судьба еще не решена, технически она может оставаться в неподвижном состоянии под землей как минимум два года.