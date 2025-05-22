Новые данные: беженцы из Украины перечисляют в бюджет Чехии все больше денег

Новости 420on 22 мая 2025 08:30 943

Число беженцев из Украины, работающих в Чехии, увеличивается и в настоящее время составляет 158 800 человек. Год назад их было 114 000, а два года назад — 89 000. Доходы от их экономической деятельности растут, а расходы на них, в частности в виде гуманитарной помощи, снижаются.