Новые данные: беженцы из Украины перечисляют в бюджет Чехии все больше денег
22 мая 2025
08:30
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Число беженцев из Украины, работающих в Чехии, увеличивается и в настоящее время составляет 158 800 человек. Год назад их было 114 000, а два года назад — 89 000. Доходы от их экономической деятельности растут, а расходы на них, в частности в виде гуманитарной помощи, снижаются.
За первый квартал 2025 года государственный бюджет благодаря беженцам вырос на 3,1 миллиарда крон — столько составила разница между доходами от беженцев и расходами, которые Чехия была вынуждена на них потратить.
«В настоящее время гуманитарную помощь получают 86 000 человек, и это число постоянно снижается», — заявил после заседания правительства министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). Пособие предназначено для беженцев из Украины, оказавшихся в бедственном положении. Годом ранее его получали 94 000 человек, два года назад — 149 000, а три года назад — даже 234 000.
По данным Министерства труда и социальных дел, в 70% случаев пособие получают люди из уязвимых групп, например пожилые люди или инвалиды, в более чем половине случаев — дети.
Министерство внутренних дел в настоящее время регистрирует в Чехии 373 134 человека, получивших временную защиту, то есть беженцев из Украины. Сегодня они помогают государственному бюджету, поскольку доходы в связи с беженцами составили 6,9 миллиарда, а расходы — 3,8 миллиарда, то есть бюджет получил 3,1 миллиарда.
Годом ранее благодаря беженцам бюджет был в плюсе на 1,7 миллиарда, два года назад баланс был обратным: государство тратило на 2,1 миллиарда больше, чем получало в виде доходов от украинских беженцев.
Юречка: Без их труда нам будет сложно обойтись
Таким образом, тенденция положительная. «Вклад украинцев в нашу экономику гораздо больше, чем просто отчисления. В ряде отраслей, таких как строительство, сельское хозяйство, гастрономия, здравоохранение и других, без их труда нам будет трудно обойтись», — прокомментировал Юречка текущие цифры.
Эту информацию неоднократно подтверждают эксперты. «Если украинцы уедут в больших количествах, то практически вся Чехия остановится», — заявил недавно Томаш Проуза, президент Союза торговли и туризма.
Многие из них хотят остаться в Чехии надолго, более 80 000 выразили заинтересованность в особом долгосрочном пребывании, благодаря которому они получили бы гарантию, что смогут провести в Чехии следующие пять лет и подать заявление на постоянное проживание. Временная защита, напротив, продлевается только на год, текущая действует до конца марта 2026 года.
Однако заявители на специальный долгосрочный вид на жительство должны будут выполнить довольно строгие условия, например, они должны получать не менее 440 000 крон в год, то есть примерно 36 600 крон в месяц, причем эта сумма увеличивается за каждого дополнительного члена семьи. Например, мать с ребенком должна зарабатывать 45 800 крон в месяц, родитель с двумя детьми — 55 000.
«В настоящее время гуманитарную помощь получают 86 000 человек, и это число постоянно снижается», — заявил после заседания правительства министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). Пособие предназначено для беженцев из Украины, оказавшихся в бедственном положении. Годом ранее его получали 94 000 человек, два года назад — 149 000, а три года назад — даже 234 000.
По данным Министерства труда и социальных дел, в 70% случаев пособие получают люди из уязвимых групп, например пожилые люди или инвалиды, в более чем половине случаев — дети.
Министерство внутренних дел в настоящее время регистрирует в Чехии 373 134 человека, получивших временную защиту, то есть беженцев из Украины. Сегодня они помогают государственному бюджету, поскольку доходы в связи с беженцами составили 6,9 миллиарда, а расходы — 3,8 миллиарда, то есть бюджет получил 3,1 миллиарда.
Годом ранее благодаря беженцам бюджет был в плюсе на 1,7 миллиарда, два года назад баланс был обратным: государство тратило на 2,1 миллиарда больше, чем получало в виде доходов от украинских беженцев.
Юречка: Без их труда нам будет сложно обойтись
Таким образом, тенденция положительная. «Вклад украинцев в нашу экономику гораздо больше, чем просто отчисления. В ряде отраслей, таких как строительство, сельское хозяйство, гастрономия, здравоохранение и других, без их труда нам будет трудно обойтись», — прокомментировал Юречка текущие цифры.
Эту информацию неоднократно подтверждают эксперты. «Если украинцы уедут в больших количествах, то практически вся Чехия остановится», — заявил недавно Томаш Проуза, президент Союза торговли и туризма.
Многие из них хотят остаться в Чехии надолго, более 80 000 выразили заинтересованность в особом долгосрочном пребывании, благодаря которому они получили бы гарантию, что смогут провести в Чехии следующие пять лет и подать заявление на постоянное проживание. Временная защита, напротив, продлевается только на год, текущая действует до конца марта 2026 года.
Однако заявители на специальный долгосрочный вид на жительство должны будут выполнить довольно строгие условия, например, они должны получать не менее 440 000 крон в год, то есть примерно 36 600 крон в месяц, причем эта сумма увеличивается за каждого дополнительного члена семьи. Например, мать с ребенком должна зарабатывать 45 800 крон в месяц, родитель с двумя детьми — 55 000.