Бензин и дизельное топливо подорожают на две кроны

Новости и статьи 16 июня 2025 18:00 648

Израильская атака на Иран значительно отразится на ценах на топливо. Несмотря на то, что израильская армия не наносит прямых ударов по иранским нефтяным объектам, цена на нефть на мировых рынках растет из-за напряженной ситуации. Это вскоре отразится и на заправочных станциях в Чехии. По словам аналитика компании XTB Йиржи Тылечка, цена на бензин и дизельное топливо может вырасти на две кроны за литр.