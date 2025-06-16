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Бензин и дизельное топливо подорожают на две кроны

Новости и статьи
16 июня 2025
18:00
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Израильская атака на Иран значительно отразится на ценах на топливо. Несмотря на то, что израильская армия не наносит прямых ударов по иранским нефтяным объектам, цена на нефть на мировых рынках растет из-за напряженной ситуации. Это вскоре отразится и на заправочных станциях в Чехии. По словам аналитика компании XTB Йиржи Тылечка, цена на бензин и дизельное топливо может вырасти на две кроны за литр.
По данным компании CCS, в воскресенье самый продаваемый бензин Natural 95 продавался в среднем по 33,57 крон, дизельное топливо стоило 31,96 крон за литр. Таким образом, бензин скоро будет стоить около 36 крон, а дизельное топливо — около 34 крон.

«Рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо начался еще до израильского нападения. С начала июня топливо в нефтеперерабатывающих заводах подорожало примерно на 15%. Сама стоимость сырья составляет менее половины общей стоимости топлива, остальную часть составляют налоги и маржа. Повышение прайса составит примерно два крон за литр», — сказал Тылечек.

Аналитик компании Finlord Борис Томчиак также ожидает подорожания, но в меньших масштабах.

«По сравнению с пятницей значительного повышения не произошло, цена североморской нефти Brent колеблется на уровне 75 долларов за баррель. Поставки и экспорт Ирана и стран Персидского залива не пострадали, и экспорт находится на нормальном уровне, как и до атак», — заявил он.

«К концу этой недели стоимость может вырасти примерно на тридцать геллеров за литр. Резкого подорожания на несколько крон я не ожидаю, скорее на десятки геллеров в этой и следующей неделе», — считает Томчиак.

По данным сайта Investing.com, в настоящее время нефть продается по цене около 74 долларов за баррель.

По сравнению с началом прошлой недели, по данным экономиста Komerční banky Кевина Трана Нгуена, она подорожала примерно на 13%. Он также предупредил о росте инфляции.

«После того как в последние месяцы суммы за топливо снижались, способствуя замедлению потребительской инфляции, ситуация на энергетических рынках сейчас меняется. Это может привести к небольшому усилению инфляционного давления», — сказал Нгуен.

Влияние более высоких ценников на сырьевые товары сдерживает курс кроны по отношению к доллару, который находится на уровне, близком к максимальному за последние почти два года.

Если ситуация на Ближнем Востоке будет обостряться, по мнению Тылечки, рост цен может быть еще выше. Однако пока рынки настроены относительно оптимистично и полагают, что война не затронет иранскую нефтяную инфраструктуру, поскольку основные экспортные терминалы остались нетронутыми, вероятно, по договоренности с США.
По мнению Томчиака, Израиль может нанести удар по нефтяным месторождениям в Иране или объектам нефтяного экспорта. «Самый мрачный сценарий — Иран начнет блокировать Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, что приведет к резкому росту ее стоимости. Но пока это маловероятно», — сказал он.

По его мнению, мировое потребление нефти продолжает расти, хотя и медленнее, чем первоначально предполагалось. В то же время можно ожидать увеличения добычи нефтяного картеля ОПЕК, который до недавнего времени ограничивал добычу. В Соединенных Штатах добыча немного снизилась, но общий объем производства достаточен для покрытия мирового спроса.

Иран поставляет на мировой рынок около 3,4 миллиона баррелей в день, что составляет менее 4% от суточного потребления, которое составляет чуть более 100 миллионов баррелей в день.
Чехия Израиль бензин
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