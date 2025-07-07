Как будто обрушился мост с загруженной автомагистралью, комментирует аналитик блэкаут





Аналитик поясняет: блэкаут можно сравнить с ситуацией, когда на загруженной автомагистрали D1 в Чехии внезапно обрушивается мост хотя бы на две полосы движения в сторону из Праги в Брно , что немедленно приводит к пробкам и перекрытию дорог на соседних магистралях и улицах. Аналогично падение провода вызвало сбой и перегрузку в энергосети.





Для предотвращения подобных инцидентов в будущем возможны два пути, говорит Дохнал: либо возвращение к традиционной энергетике с угольными, тепловыми и атомными электростанциями, которые обеспечивают стабильность поставок, либо развитие возобновляемых источников энергии — путь, которым сейчас идет весь развитый мир, включая Китай . Хотя поддержка возобновляемых источников иногда может быть чрезмерной, для Чехии это правильное направление.

Дефицит ископаемых ресурсов в Европе и Чехии является критическим, и возобновляемые источники станут необходимостью. Это требует гибкости в управлении производством, влияния на потребление и крупных инвестиций в распределительные и передающие сети, включая аккумуляторы.





По данным Чешского объединения регулируемых энергетических компаний, куда входят государственный ČEPS, ČEZ Distribuce, EG.D и PRE, необходимо увеличить инвестиции в сети с менее чем 30 до 40 миллиардов крон в год, а общая сумма может достичь почти полтриллиона крон.









Дохнал признает, что это не гарантирует полного решения, так как оборудование и материалы (например, трансформаторы) за последние годы значительно подорожали, и на большие деньги можно модернизировать столько же или даже меньше.





Однако, по его словам, такая масштабная модернизация повысит устойчивость энергосистемы. Аналогичный пример — Украина , где энергосистема за последние 30 лет почти не изменилась и на каждый удар со стороны России реагирует частичными отключениями, которые восстанавливаются долго.





Он также предупреждает, что эти инвестиции неизбежно отразятся на тарифах для населения. Регулируемая часть цены , в которую входят расходы на передачу и распределение электроэнергии, уже сегодня составляет почти половину счета за электроэнергию. По прогнозам, эта доля может превысить 50%.

Вопрос в том, как долго такой высокий уровень затрат сохранится. Возможно, через несколько лет, после укрепления устойчивости сети, крупные инвестиции станут менее необходимыми. Срок службы отдельных элементов сетей варьируется от 15 до 50 лет, и сейчас значительные вложения позволят обеспечить более стабильное энергоснабжение на будущее. Со временем расходы на распределение могут снизиться или распределиться на более длительный период, чтобы избежать резких скачков затрат в ближайшие пять лет и растянуть их, например, на 30 лет.