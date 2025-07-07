Пражская больница Мотол заключила новые контракты с некоторыми компаниями, фигурирующими в деле о коррупции
7 июля 2025
13:30
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Несмотря на то, что названия компаний фигурируют в полицейском расследовании коррупции, больница в Мотоле продлила сотрудничество с некоторыми из них. Новое руководство утверждает, что без них возникла бы угроза нарушения работы больницы.
Новый директор Факультетской больницы в Мотоле Петр Получек после своего вступления в должность в апреле проверил все действующие контракты. Часть из них была расторгнута, например, с компаниями, которые управляли больничным кафе или цветочным магазином и чьи представители обвиняются в коррупции. Однако в отношении некоторых контрактов руководство больницы решило продолжить сотрудничество, сообщил iRozhlas.cz.
Причина заключается в обеспечении основного функционирования, такого как уборка или вывоз мусора. По словам пресс-секретаря больницы Мартины Досталовой, отсрочка или расторжение этих договоров в данный момент было невозможно, так как это могло бы поставить под угрозу гигиенические стандарты или работу больницы.
«Мы рассмотрели указанные вами случаи в рамках анализа договоров с юридической и операционной точки зрения. Во всех случаях речь шла о мерах, необходимых для обеспечения бесперебойной работы больницы; их отсрочка означала бы реальный риск для гигиены и ухода за пациентами», — сказала Досталова iRozhlas.cz.
Например, компания Midian — Coral в июне получила дополнение к договору о расширении услуг по уборке в столовой. Руководство больницы утверждает, что на тот момент у него не было другого поставщика с необходимыми ресурсами. Компания контролировалась предпринимателем Михейлом Поповичем, который сейчас находится под стражей по подозрению в даче взятки.
Подобный случай касается компании Helder, s. r. o., чей директор Мирослав Бёхм также был обвинен. Несмотря на это, компания обеспечивает вывоз мусора из одного из зданий больницы. А уборка аудиторий была поручена индивидуальному предпринимателю Милошу Капланку, еще одному из обвиняемых.
Больница также объявила, что готовит новый тендер, который должен обеспечить прозрачность услуг в будущем и долгосрочное сотрудничество. «Руководство больницы Motol осознает деликатность этих контрактов в контексте текущего уголовного разбирательства. Поэтому каждая указанная сделка была тщательно проверена перед заключением, и в настоящее время мы готовим открытые тендеры, которые установят прозрачные и долгосрочные условия предоставления этих услуг», — добавила Досталова.
Анализ договоров привел к расторжению некоторых из них. Например, с компаниями, связанными с Петрой Кликовой, которая в Мотоле управляла кафе и бистро. Уволена была также родственница бывшего заместителя Павла Будинского, который в этом деле преследуется за получение взяток. Она управляла цветочным магазином на территории больницы.
Коррупционное дело в Мотоле является одним из крупнейших за последние годы. Расследование касается ряда компаний, которые в обмен на взятки получали заказы на десятки миллионов крон. Полиция постепенно предъявила обвинения нескольким лицам, в том числе бывшему руководству операционного отдела больницы.
Причина заключается в обеспечении основного функционирования, такого как уборка или вывоз мусора. По словам пресс-секретаря больницы Мартины Досталовой, отсрочка или расторжение этих договоров в данный момент было невозможно, так как это могло бы поставить под угрозу гигиенические стандарты или работу больницы.
«Мы рассмотрели указанные вами случаи в рамках анализа договоров с юридической и операционной точки зрения. Во всех случаях речь шла о мерах, необходимых для обеспечения бесперебойной работы больницы; их отсрочка означала бы реальный риск для гигиены и ухода за пациентами», — сказала Досталова iRozhlas.cz.
Например, компания Midian — Coral в июне получила дополнение к договору о расширении услуг по уборке в столовой. Руководство больницы утверждает, что на тот момент у него не было другого поставщика с необходимыми ресурсами. Компания контролировалась предпринимателем Михейлом Поповичем, который сейчас находится под стражей по подозрению в даче взятки.
Подобный случай касается компании Helder, s. r. o., чей директор Мирослав Бёхм также был обвинен. Несмотря на это, компания обеспечивает вывоз мусора из одного из зданий больницы. А уборка аудиторий была поручена индивидуальному предпринимателю Милошу Капланку, еще одному из обвиняемых.
Больница также объявила, что готовит новый тендер, который должен обеспечить прозрачность услуг в будущем и долгосрочное сотрудничество. «Руководство больницы Motol осознает деликатность этих контрактов в контексте текущего уголовного разбирательства. Поэтому каждая указанная сделка была тщательно проверена перед заключением, и в настоящее время мы готовим открытые тендеры, которые установят прозрачные и долгосрочные условия предоставления этих услуг», — добавила Досталова.
Анализ договоров привел к расторжению некоторых из них. Например, с компаниями, связанными с Петрой Кликовой, которая в Мотоле управляла кафе и бистро. Уволена была также родственница бывшего заместителя Павла Будинского, который в этом деле преследуется за получение взяток. Она управляла цветочным магазином на территории больницы.
Коррупционное дело в Мотоле является одним из крупнейших за последние годы. Расследование касается ряда компаний, которые в обмен на взятки получали заказы на десятки миллионов крон. Полиция постепенно предъявила обвинения нескольким лицам, в том числе бывшему руководству операционного отдела больницы.
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