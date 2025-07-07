Пражская больница Мотол заключила новые контракты с некоторыми компаниями, фигурирующими в деле о коррупции

Новости 420on 7 июля 2025 13:30 601

Несмотря на то, что названия компаний фигурируют в полицейском расследовании коррупции, больница в Мотоле продлила сотрудничество с некоторыми из них. Новое руководство утверждает, что без них возникла бы угроза нарушения работы больницы.