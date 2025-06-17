Еврокомисия предложила прекратить импорт российского газа и нефти в ЕС
17 июня 2025
22:00
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Европейский союз постепенно прекратит все поставки российского газа и нефти до конца 2027 года. Законопроект был представлен сегодня Европейской комиссией. Проект запрещает импорт природного газа, происходящего из России или экспортируемого прямо или косвенно из России, а также предоставление услуг в терминалах СПГ в Европейском союзе клиентам из России. Против проекта ранее выступили, в частности, Венгрия и Словакия.
План Еврокомиссии по отказу от российского газа «перекрывает кран навсегда», написала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети X.
«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — утверждает она.
«Россия неоднократно пыталась шантажировать нас, используя свои энергетические поставки в качестве оружия», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы предприняли четкие шаги, чтобы перекрыть краны и окончательно положить конец эре российских ископаемых видов топлива в Европе», — добавила она.
«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — утверждает она.
«Россия неоднократно пыталась шантажировать нас, используя свои энергетические поставки в качестве оружия», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы предприняли четкие шаги, чтобы перекрыть краны и окончательно положить конец эре российских ископаемых видов топлива в Европе», — добавила она.
Предлагаемое постановление будет обсуждаться в рамках законодательного процесса совместного принятия решений, что означает, что его принятие будет зависеть от Европейского парламента и Совета ЕС, который представляет государства-члены. Для принятия в Совете потребуется квалифицированное большинство. Учитывая это, блокирование Будапешта и Братиславы можно будет переголосовать.
Ключевыми предлагаемыми мерами являются запрет на импорт российского газа на основании новых контрактов (заключенных после 17 июня 2025 года) с 1 января 2026 года и полное прекращение импорта российского газа на основании всех существующих контрактов до конца 2027 года.
Предлагаемое постановление предусматривает постепенное прекращение импорта с целью обеспечения стабильности рынка и поставок. Что касается существующих краткосрочных контрактов на поставки, запрет будет действовать с 17 июня 2026 года для тех импортеров, которые могут доказать таможенным органам, что они были заключены до 17 июня 2025 года и впоследствии не изменялись. Это обусловлено тем, что риск для экономической безопасности, связанный с этими контрактами, является низким.
Что касается долгосрочных контрактов, запрет будет действовать с 1 января 2028 года при условии, что импортеры могут доказать, что долгосрочные контракты были подписаны до 17 июня 2025 года и впоследствии не были изменены. Причина заключается в том, что импортерам с долгосрочными контрактами может потребоваться больше времени для поиска альтернативных источников поставок, поскольку они обычно касаются значительно больших объемов по сравнению с краткосрочными контрактами.
Предложение является продолжением плана, представленного ЕК в мае. Тогда еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен объявил, что план включает девять конкретных мер по скоординированному и постепенному прекращению поставок энергоресурсов из России. Пока предложение касается только газа и нефти, ядерная энергетика будет рассмотрена позже.
Благодаря санкциям ЕС импорт российской нефти также сократился с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году. Кроме того, санкции полностью запретили импорт российского угля в ЕС. В настоящее время российский газ по-прежнему импортируют 10 государств — членов ЕС, а российскую нефть — две страны, Венгрия и Словакия.
«Остальные объемы российского газа могут быть постепенно сокращены без значительных экономических последствий или рисков для безопасности поставок благодаря наличию достаточных альтернативных поставщиков на мировом рынке газа, хорошо интегрированному рынку газа в ЕС и наличию достаточной импортной инфраструктуры в ЕС», — говорится в заявлении комиссии.
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