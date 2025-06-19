Правительство Чехии одобрило кредит Европейского инвестиционного банка на развитие транспортной инфраструктуры
19 июня 2025
10:00
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В среду правительство одобрило получение кредита в размере 65 миллиардов крон от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на развитие транспортной инфраструктуры. Деньги пойдут в первую очередь на развитие железных дорог, частично также на строительство юго-восточной части Пражской кольцевой дороги, сообщил после заседания кабинета министр транспорта Мартин Купка (ODS). По его словам, кредит дешевле других способов финансирования.
По словам Купки, Чехия нуждается в деньгах, чтобы как можно быстрее погасить свой долг по транспортной инфраструктуре. 55 миллиардов крон из заемной суммы пойдут на железнодорожные проекты, а остальные 10 миллиардов крон — на строительство части Пражской кольцевой дороги, которая соединит автомагистрали D1 и D11.
Купка подчеркнул, что кредит от ЕИБ выгоден для государства. «По каждому траншу Министерство финансов решает, может ли оно получить финансирование дешевле или выбрать кредит от Европейского инвестиционного банка», — сказал министр. По его словам, правительство пришло к выводу, что в настоящее время наиболее целесообразно воспользоваться кредитом.
В сфере автодорожной инфраструктуры заемные средства пойдут на строительство участка Пражской кольцевой дороги, обозначенного как 511, которое началось в конце прошлого года и должно быть завершено в 2027 году. Конкретные проекты в сфере железнодорожной инфраструктуры Купка не уточнил.
ЕИБ — это учреждение Европейского союза, специализирующееся на предоставлении долгосрочных кредитов. Его акционерами являются государства — члены ЕС. Он предоставляет средства на жизнеспособные проекты, способствуя тем самым достижению политических целей ЕС. В прошлом году группа ЕИБ поддержала в Чехии проекты на сумму 2,47 миллиарда евро (62,6 миллиарда крон). По сравнению с 2023 годом поддержка увеличилась на треть.
Купка подчеркнул, что кредит от ЕИБ выгоден для государства. «По каждому траншу Министерство финансов решает, может ли оно получить финансирование дешевле или выбрать кредит от Европейского инвестиционного банка», — сказал министр. По его словам, правительство пришло к выводу, что в настоящее время наиболее целесообразно воспользоваться кредитом.
В сфере автодорожной инфраструктуры заемные средства пойдут на строительство участка Пражской кольцевой дороги, обозначенного как 511, которое началось в конце прошлого года и должно быть завершено в 2027 году. Конкретные проекты в сфере железнодорожной инфраструктуры Купка не уточнил.
ЕИБ — это учреждение Европейского союза, специализирующееся на предоставлении долгосрочных кредитов. Его акционерами являются государства — члены ЕС. Он предоставляет средства на жизнеспособные проекты, способствуя тем самым достижению политических целей ЕС. В прошлом году группа ЕИБ поддержала в Чехии проекты на сумму 2,47 миллиарда евро (62,6 миллиарда крон). По сравнению с 2023 годом поддержка увеличилась на треть.
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