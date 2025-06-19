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Правительство Чехии одобрило кредит Европейского инвестиционного банка на развитие транспортной инфраструктуры

Новости 420on
19 июня 2025
10:00
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В среду правительство одобрило получение кредита в размере 65 миллиардов крон от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на развитие транспортной инфраструктуры. Деньги пойдут в первую очередь на развитие железных дорог, частично также на строительство юго-восточной части Пражской кольцевой дороги, сообщил после заседания кабинета министр транспорта Мартин Купка (ODS). По его словам, кредит дешевле других способов финансирования.
По словам Купки, Чехия нуждается в деньгах, чтобы как можно быстрее погасить свой долг по транспортной инфраструктуре. 55 миллиардов крон из заемной суммы пойдут на железнодорожные проекты, а остальные 10 миллиардов крон — на строительство части Пражской кольцевой дороги, которая соединит автомагистрали D1 и D11.

Купка подчеркнул, что кредит от ЕИБ выгоден для государства. «По каждому траншу Министерство финансов решает, может ли оно получить финансирование дешевле или выбрать кредит от Европейского инвестиционного банка», — сказал министр. По его словам, правительство пришло к выводу, что в настоящее время наиболее целесообразно воспользоваться кредитом.

В сфере автодорожной инфраструктуры заемные средства пойдут на строительство участка Пражской кольцевой дороги, обозначенного как 511, которое началось в конце прошлого года и должно быть завершено в 2027 году. Конкретные проекты в сфере железнодорожной инфраструктуры Купка не уточнил.

ЕИБ — это учреждение Европейского союза, специализирующееся на предоставлении долгосрочных кредитов. Его акционерами являются государства — члены ЕС. Он предоставляет средства на жизнеспособные проекты, способствуя тем самым достижению политических целей ЕС. В прошлом году группа ЕИБ поддержала в Чехии проекты на сумму 2,47 миллиарда евро (62,6 миллиарда крон). По сравнению с 2023 годом поддержка увеличилась на треть.
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