Правительство Чехии одобрило кредит Европейского инвестиционного банка на развитие транспортной инфраструктуры

Новости 420on 19 июня 2025 10:00 482

В среду правительство одобрило получение кредита в размере 65 миллиардов крон от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на развитие транспортной инфраструктуры. Деньги пойдут в первую очередь на развитие железных дорог, частично также на строительство юго-восточной части Пражской кольцевой дороги, сообщил после заседания кабинета министр транспорта Мартин Купка (ODS). По его словам, кредит дешевле других способов финансирования.