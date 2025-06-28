Люди тратят деньги, экономика в Чехии растет самыми быстрыми темпами за последние три года

Новости 420on 28 июня 2025 13:00 822

В первом квартале этого года чешская экономика выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым быстрым ростом за почти три года. Точные данные были опубликованы в пятницу Чешским статистическим управлением, которое в конце мая прогнозировало рост валового внутреннего продукта на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.