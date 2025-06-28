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Люди тратят деньги, экономика в Чехии растет самыми быстрыми темпами за последние три года

Новости 420on
28 июня 2025
13:00
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В первом квартале этого года чешская экономика выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым быстрым ростом за почти три года. Точные данные были опубликованы в пятницу Чешским статистическим управлением, которое в конце мая прогнозировало рост валового внутреннего продукта на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По сравнению с предыдущим кварталом ВВП в первые три месяца года вырос на 0,7%, ранее прогнозировалось 0,8%.

«Согласно уточненной оценке статистического управления, в первом квартале чешская экономика показала несколько лучшие результаты, чем первоначально предполагалось», — прокомментировал экономист банка Creditas Петр Дуфек.
Рост стимулируется расходами домохозяйств

Межгодовой рост ВВП был самым значительным со второго квартала 2022 года. Согласно более ранним данным, его стимулировали в основном потребление домохозяйств и государственных учреждений.

«В первом квартале также наблюдалось небольшое улучшение финансового положения домохозяйств — их доходы и расходы на потребление в реальном выражении выросли. Реальные доходы от трудовой деятельности продолжили расти, увеличившись на 2,8 % в годовом исчислении. Хотя уровень сбережений снизился, он остается выше среднего по сравнению с предыдущими годами», — добавил Владимир Кермиет, директор департамента национальных счетов ЧСУ.

Напротив, негативное влияние на годовой показатель экономики оказали в основном результаты внешней торговли. В межквартальном выражении, помимо потребления домохозяйств, росту ВВП способствовали прежде всего инвестиции.

Однако, по словам Дюфека, сегодняшние уточненные данные не меняют существенно картину чешской экономики, и поэтому по-прежнему реально, что в этом году рост достигнет примерно двух процентов. Это означало бы ускорение роста по сравнению с прошлогодним одним процентом. Главным двигателем экономики должно стать именно потребление домохозяйств.

«Основным внешним риском, который может угрожать росту, является таможенная война между США и ЕС. Поэтому в данный момент критически важно, насколько европейским переговорщикам удастся справиться с ситуацией», — добавил Дюфек.
ввп Чехия экономика
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