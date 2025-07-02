Более высокий доход — большее количество отходов. Исследование показало, как жители Праги выбрасывают еду





Исследователи с факультета производственной экономики университета Менделя в рамках проекта Prague Food Waste обнаружили, что пражские домохозяйства выбрасывают в пересчете на человека около полукилограмма продуктов питания в неделю. В год это составляет примерно 26 килограммов.





«Под этим понимаются продукты , очищенные от ненужных отходов. Не учитываются кожура и тому подобное. Если бы учитывались и эти отходы, речь шла бы о примерно 60 килограммах в год», — объясняет руководитель проекта Люция Веселая. Среди наиболее часто выбрасываемых продуктов — фрукты, овощи и хлебобулочные изделия.





«Необходимо учитывать, что между исследованиями прошел значительный промежуток времени. Это очень важно, поскольку за это время произошел огромный рост цен на продукты», — отмечает Веселая, указывая на то, что люди стали больше экономить и более внимательно подходить к покупкам.



Авторы проекта уже в 2019-2021 годах проводили аналогичное исследование пищевых отходов в Брно . Тогда они выяснили, что средний житель столицы Южной Моравии выбрасывает в год 37 килограммов еды. Однако, по словам Веселой, это не обязательно означает, что жители Брно хуже других в плане устойчивого развития.«Необходимо учитывать, что между исследованиями прошел значительный промежуток времени. Это очень важно, поскольку за это время произошел огромный рост цен на продукты», — отмечает Веселая, указывая на то, что люди стали больше экономить и более внимательно подходить к покупкам.

Доход играет ключевую роль





В ходе исследования, проведенного в Праге в прошлом году, исследователи сосредоточили внимание на пяти различных типах застройки в зависимости от дохода домохозяйств: жилые кварталы, виллы, сельская местность, социально неблагополучные районы и элитные районы. Они заказали вывоз смешанных бытовых отходов и вручную их сортировали. Результаты показали различия между социальными группами, которые значительно влияют не только на степень расточительства, но и на его причины.





«Больше всего расточительства наблюдается в районах с элитными домами, где люди чаще выбрасывают готовые блюда, а в жилых районах больше расточительства с хлебобулочными изделиями», — описала соавтор проекта Андреа Краликова.





«В домохозяйствах с более высоким доходом частой причиной выбрасывания продуктов являются несоответствие ожиданиям — им просто не нравится вкус», — добавляет исследовательница Ирена Балакова, отмечая, что эти домохозяйства часто выбрасывают даже продукты, которые им не нравятся внешне.





Напротив, домохозяйства с более низким доходом лучше планируют и более внимательно следят за потреблением. «Домохозяйства с низким доходом чаще проверяют холодильник перед покупкой и планируют, что еще нужно купить», — утверждает Балакова. Однако экономически слабые домохозяйства чаще поддаются скидкам и совершают импульсивные покупки, что также приводит к расточительству.





Каковы перспективы?





По мнению Люции Веселой, необходимо начать относиться к продуктам питания как к ценным ресурсам. Из-за засухи и изменения климата их становится все труднее выращивать. «Если ситуация с расточительством не изменится, то вскоре мы можем оказаться без еды», — считает руководитель проекта.





По ее мнению, удивительно, что люди не связывают экономное обращение с продуктами питания с устойчивым развитием. Тем не менее, по ее словам, в Чехии больше людей, чем раньше, стараются избегать ненужного выбрасывания еды. «Есть данные, что ситуация улучшается, и видно, что просвещение дает результаты. Как только люди осознают серьезность проблемы, они начинают лучше с ней работать», — добавляет она.