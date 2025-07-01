Чехи готовы потратить до 15 тысяч на кондиционеры

Новости 420on 1 июля 2025 10:30 306

Люди борются с жарой и готовы заплатить за кондиционеры до 15 тысяч крон. Спрос выше, чем в прошлом году, но он появился позже, говорит Alza.