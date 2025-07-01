Чехи готовы потратить до 15 тысяч на кондиционеры
1 июля 2025
10:30
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Люди борются с жарой и готовы заплатить за кондиционеры до 15 тысяч крон. Спрос выше, чем в прошлом году, но он появился позже, говорит Alza.
Температура в Чехии на этой неделе может подняться выше 34 градусов, как предупреждают метеорологи. Поэтому чехи ищут возможности охладиться дома и массово покупают кондиционеры. Они уже не являются привилегией офисов и торговых центров, но доступны и для домашнего использования.
«Продажи кондиционеров и вентиляторов всегда пропорционально связаны с наступлением экстремальных летних температур. Таким образом, в последние две недели, благодаря очень теплой летней погоде, мы наблюдаем экстремальный рост интереса к покупке этих приборов, особенно в прошлую неделю. И продажи продолжают расти и в настоящее время», — пояснила менеджер по маркетингу Datart Ленка Мастешова.
Наибольший интерес покупатели проявляют к мобильным кондиционерам стоимостью около восьми тысяч, охладителям в диапазоне от двух до четырех тысяч или вентиляторам до тысячи крон, отметила она.
Сегодня кондиционеры также обогревают и не создают шума
Новые модели кондиционеров служат не только для охлаждения, но и для обогрева, очистки и осушения воздуха в зимний период. Обычно они управляются через мобильное приложение, имеют автоматическую регулировку температуры или таймеры, настроенные на дневной режим пользователей.
«Благодаря более высокой энергоэффективности современные кондиционеры могут снизить общее потребление энергии в доме и, следовательно, его углеродный след. Поэтому все больше людей не задаются вопросом, покупать ли кондиционер, а какой выбрать. Умные функции и экономичность сегодня так же важны, как и само охлаждение», — отмечает в пресс-релизе специалист по продуктам Datart Павел Яну.
«В вентиляторах покупатели однозначно предпочитают низкий уровень шума, особенно в ночное время. Очень востребованной функцией является также возможность отключения звуковых сигналов при изменении скорости или других настройках. С этим связано и растущее интересе к возможности отключения подсветки, что значительно повышает комфорт во время сна», — объясняет для SZ Byznys пресс-секретарь Alza Элишка Черовская.
Например, Alza в этом году зафиксировала более позднее начало интереса к кондиционерам, чем в предыдущие два года. «В этом году мы зафиксировали первый значительный рост интереса в 16-й календарной неделе. Для сравнения — в прошлом году эта волна пришла уже в 14-й неделе. Из этого следует, что начало сезона в этом году немного задержалось», — говорит Черовская. Однако текущие продажи кондиционеров в этом году выше, чем в прошлом.
«Наибольшие продажи в настоящее время мы регистрируем в ценовой категории от 10 до 15 тысяч крон, то есть не в самых дешевых моделях. За ними следуют более низкие ценовые уровни около шести-семи тысяч крон», — добавляет она.
В Интернете также появляются различные устройства, которые обещают охлаждение помещения, но не работают. Об этом предупреждает Чешская торговая инспекция (ČOI) — устройства не имеют системы охлаждения и фактически не могут охладить воздух в помещении. ČOI сообщила об этом в пресс-релизе.
«Кондиционеры не содержат никакого хладагента, по сути, это просто вентилятор, который только перемещает воздух в помещении, но не охлаждает его. Некоторое применение может иметь устройство для обогрева, поскольку оно имеет нагревательный элемент. Но по сути это просто обогреватель с вентилятором», — предупредил директор инспекции Карел Гавличек, говоря о продукте Airwall.
К 2030 году более 100 миллионов кондиционеров
«Среди вентиляторов лидируют более качественные модели, покупатели ценят прежде всего низкий уровень шума, возможность регулировки скорости, осцилляцию, а также удобство дистанционного управления. Покупатели скорее инвестируют в более дорогие модели, чаще всего стоимостью от 1200 до 1500 крон», — описывает он.
Пока что у продавцов достаточно запасов. «В отношении кондиционеров нам удается соблюдать сроки поставки даже в сезон. Однако в пик сезона может случиться, что популярные модели будут временно распроданы, и срок ожидания может увеличиться на несколько дней», — говорит Черовская.
В Европе кондиционеры не так популярны, как, например, в США, но в последние десятилетия они стали более распространенными и у нас, в частности благодаря более доступной цене. По данным Европейской комиссии, в 2020 году количество так называемых комнатных кондиционеров составило 57 миллионов штук. По оценкам, к 2030 году будет установлено более 100 миллионов кондиционеров, из них 70 миллионов в домашних хозяйствах, что составляет более трети домохозяйств.
«Продажи кондиционеров и вентиляторов всегда пропорционально связаны с наступлением экстремальных летних температур. Таким образом, в последние две недели, благодаря очень теплой летней погоде, мы наблюдаем экстремальный рост интереса к покупке этих приборов, особенно в прошлую неделю. И продажи продолжают расти и в настоящее время», — пояснила менеджер по маркетингу Datart Ленка Мастешова.
Наибольший интерес покупатели проявляют к мобильным кондиционерам стоимостью около восьми тысяч, охладителям в диапазоне от двух до четырех тысяч или вентиляторам до тысячи крон, отметила она.
Сегодня кондиционеры также обогревают и не создают шума
Новые модели кондиционеров служат не только для охлаждения, но и для обогрева, очистки и осушения воздуха в зимний период. Обычно они управляются через мобильное приложение, имеют автоматическую регулировку температуры или таймеры, настроенные на дневной режим пользователей.
«Благодаря более высокой энергоэффективности современные кондиционеры могут снизить общее потребление энергии в доме и, следовательно, его углеродный след. Поэтому все больше людей не задаются вопросом, покупать ли кондиционер, а какой выбрать. Умные функции и экономичность сегодня так же важны, как и само охлаждение», — отмечает в пресс-релизе специалист по продуктам Datart Павел Яну.
«В вентиляторах покупатели однозначно предпочитают низкий уровень шума, особенно в ночное время. Очень востребованной функцией является также возможность отключения звуковых сигналов при изменении скорости или других настройках. С этим связано и растущее интересе к возможности отключения подсветки, что значительно повышает комфорт во время сна», — объясняет для SZ Byznys пресс-секретарь Alza Элишка Черовская.
Например, Alza в этом году зафиксировала более позднее начало интереса к кондиционерам, чем в предыдущие два года. «В этом году мы зафиксировали первый значительный рост интереса в 16-й календарной неделе. Для сравнения — в прошлом году эта волна пришла уже в 14-й неделе. Из этого следует, что начало сезона в этом году немного задержалось», — говорит Черовская. Однако текущие продажи кондиционеров в этом году выше, чем в прошлом.
«Наибольшие продажи в настоящее время мы регистрируем в ценовой категории от 10 до 15 тысяч крон, то есть не в самых дешевых моделях. За ними следуют более низкие ценовые уровни около шести-семи тысяч крон», — добавляет она.
В Интернете также появляются различные устройства, которые обещают охлаждение помещения, но не работают. Об этом предупреждает Чешская торговая инспекция (ČOI) — устройства не имеют системы охлаждения и фактически не могут охладить воздух в помещении. ČOI сообщила об этом в пресс-релизе.
«Кондиционеры не содержат никакого хладагента, по сути, это просто вентилятор, который только перемещает воздух в помещении, но не охлаждает его. Некоторое применение может иметь устройство для обогрева, поскольку оно имеет нагревательный элемент. Но по сути это просто обогреватель с вентилятором», — предупредил директор инспекции Карел Гавличек, говоря о продукте Airwall.
К 2030 году более 100 миллионов кондиционеров
«Среди вентиляторов лидируют более качественные модели, покупатели ценят прежде всего низкий уровень шума, возможность регулировки скорости, осцилляцию, а также удобство дистанционного управления. Покупатели скорее инвестируют в более дорогие модели, чаще всего стоимостью от 1200 до 1500 крон», — описывает он.
Пока что у продавцов достаточно запасов. «В отношении кондиционеров нам удается соблюдать сроки поставки даже в сезон. Однако в пик сезона может случиться, что популярные модели будут временно распроданы, и срок ожидания может увеличиться на несколько дней», — говорит Черовская.
В Европе кондиционеры не так популярны, как, например, в США, но в последние десятилетия они стали более распространенными и у нас, в частности благодаря более доступной цене. По данным Европейской комиссии, в 2020 году количество так называемых комнатных кондиционеров составило 57 миллионов штук. По оценкам, к 2030 году будет установлено более 100 миллионов кондиционеров, из них 70 миллионов в домашних хозяйствах, что составляет более трети домохозяйств.
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