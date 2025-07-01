В Праге начал распространяться чесоточный клещ
1 июля 2025
22:00
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В отличие от предыдущих лет, в Праге начал быстрее распространяться паразит чесоточный клещ, вызывающий кожное заболевание, известное как чесотка. Болезнь проявляется сыпью и зудом.
К концу июня гигиенисты зарегистрировали 300 случаев, в прошлом году за весь год — 517. Об этом во вторник сообщила в пресс-релизе Гигиеническая станция столицы Праги.
По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), по всей Чехии до конца мая этого года было зарегистрировано более 4400 заболевших, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Моравско-Силезском крае.
Возбудителем чесотки является чесоточный клещ, который весь жизненный цикл проводит на человеческом хозяине. Болезнь передается при прямом тесном контакте с больным, либо опосредованно через белье или текстиль. Типичным проявлением является сильный зуд, который усиливается ночью и в тепле.
«Если нынешняя тенденция сохранится, можно предположить, что в этом году число заболевших снова превысит показатели прошлого года», — заявила директор противоэпидемического отдела пражской гигиенической станции Мартина Марешова.
Заболевание чаще распространяется в местах, где люди живут в тесном контакте, например, в общежитиях, социальных или медицинских учреждениях длительного ухода. Оно может появиться и в детских коллективах.
«Мы можем заразиться им во время пребывания в пансионате или отеле в Чехии или за рубежом. В СМИ в настоящее время появляются сообщения о распространении чесотки, например, в туристических районах Средиземноморья», — сообщила пресс-секретарь пражских гигиенистов Петра Баток.
Профилактикой является регулярное мытье тела и рук, а также использование собственного полотенца, постельного белья и одежды. По ее словам, наибольший риск заражения существует в семье. «Ключевым моментом является своевременное обращение к врачу при подозрении на заболевание и строгое соблюдение лечебных и гигиенических мер», — добавила она.
Сыпь лечится специальной мазью, лечение должны пройти также близкие люди инфицированного. Кроме того, необходимо обработать домашнее белье, например, постирать при высокой температуре, прогладить, обработать средством от паразитов или поместить в пластиковый пакет на срок не менее трех дней.
По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), по всей Чехии до конца мая этого года было зарегистрировано более 4400 заболевших, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Моравско-Силезском крае.
Возбудителем чесотки является чесоточный клещ, который весь жизненный цикл проводит на человеческом хозяине. Болезнь передается при прямом тесном контакте с больным, либо опосредованно через белье или текстиль. Типичным проявлением является сильный зуд, который усиливается ночью и в тепле.
«Если нынешняя тенденция сохранится, можно предположить, что в этом году число заболевших снова превысит показатели прошлого года», — заявила директор противоэпидемического отдела пражской гигиенической станции Мартина Марешова.
Заболевание чаще распространяется в местах, где люди живут в тесном контакте, например, в общежитиях, социальных или медицинских учреждениях длительного ухода. Оно может появиться и в детских коллективах.
«Мы можем заразиться им во время пребывания в пансионате или отеле в Чехии или за рубежом. В СМИ в настоящее время появляются сообщения о распространении чесотки, например, в туристических районах Средиземноморья», — сообщила пресс-секретарь пражских гигиенистов Петра Баток.
Профилактикой является регулярное мытье тела и рук, а также использование собственного полотенца, постельного белья и одежды. По ее словам, наибольший риск заражения существует в семье. «Ключевым моментом является своевременное обращение к врачу при подозрении на заболевание и строгое соблюдение лечебных и гигиенических мер», — добавила она.
Сыпь лечится специальной мазью, лечение должны пройти также близкие люди инфицированного. Кроме того, необходимо обработать домашнее белье, например, постирать при высокой температуре, прогладить, обработать средством от паразитов или поместить в пластиковый пакет на срок не менее трех дней.
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