В Праге начал распространяться чесоточный клещ

Новости 420on 1 июля 2025 22:00 371

В отличие от предыдущих лет, в Праге начал быстрее распространяться паразит чесоточный клещ, вызывающий кожное заболевание, известное как чесотка. Болезнь проявляется сыпью и зудом.